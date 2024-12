HALIFAX, NS, le 3 déc. 2024 /CNW/ - League Data, le dirigeant principal de l'information et partenaire technologique des coopératives de crédit de l'Atlantique, a le plaisir d'annoncer la nomination de Chad Griffin au poste de chef de la direction. La nomination de M. Griffin souligne le dévouement de League Data à l'égard de la transformation numérique des coopératives de crédit afin de moderniser l'expérience bancaire des membres.

M. Griffin travaille avec League Data depuis 2017; il a d'abord occupé le poste de chef de l'information avant d'occuper, plus récemment, celui de chef de la direction intérimaire. Son style de leadership maintient la stabilité et le dynamisme pendant une période de changement critique.

« Nous sommes reconnaissants de l'engagement de Chad envers League Data au fil des ans. Son leadership et son dévouement ont été très précieux au cours de cette période, et le conseil a pleinement confiance en sa capacité à propulser League Data vers l'avenir. Nous sommes impatients de travailler avec Chad alors qu'il continue de faire progresser la vision de l'entreprise », a déclaré Alfred Arsenault, chef de la direction, Provincial Credit Union et président du conseil d'administration de League Data.

M. Griffin possède plus de 25 ans d'expérience dans les domaines de la technologie, de la direction, des services-conseils et de l'entrepreneuriat. Il a relevé différents défis organisationnels, dirigeant des initiatives clés comme la commercialisation de la propriété intellectuelle, le développement d'équipes et la transformation à grande échelle. Au cours de sa carrière, il a occupé des postes de direction chez Deloitte Digital, Adeptio et SwiftRadius.

« C'est pour moi un honneur d'avoir été nommé chef de la direction de League Data. Je tiens à remercier le conseil d'administration de la confiance qu'il me témoigne pour stimuler la croissance de l'entreprise. Je me concentrerai sur l'avancement de la transformation numérique et de l'ensemble du système, le renforcement des capacités de l'équipe et la promotion de la collaboration au sein de l'écosystème des coopératives de crédit. Cela contribuera à faire en sorte que League Data continue d'offrir des solutions novatrices et durables », a déclaré Chad Griffin, chef de la direction, League Data.

À l'heure actuelle, la priorité de League Data est de migrer le système des caisses populaires de l'Atlantique vers la plateforme infonuagique de services bancaires Mambu, qui est plus réactive et améliore l'expérience des membres. À ce jour, nous avons effectué la migration de 14 coopératives de crédit.

À propos de League Data

À titre de dirigeant principal de l'information pour le réseau d'Atlantic Credit Union, League Data Ltd. assure un leadership technologique dans le domaine des solutions bancaires, conformément aux initiatives régionales et nationales du système des coopératives de crédit qui soutiennent la croissance des membres et l'efficacité du système. League Data assure la prestation de plus de 50 solutions technologiques fluides et entièrement intégrées de fournisseurs clés pour offrir une expérience axée sur les membres tout en répondant aux besoins bancaires en évolution des coopératives de crédit et de leurs membres. www.leaguedata.ca

