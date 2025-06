- Cette transformation bancaire de base « unique en son genre » simplifie les opérations, permet des services personnalisés et offre des solutions d'avenir pour les coopératives de crédit

HALIFAX, NS, le 25 juin 2025 /CNW/ - League Data, le dirigeant principal de l'information centralisé et partenaire technologique des coopératives de crédit de l'Atlantique depuis plus de 50 ans, a effectué avec succès 37 conversions vers la plateforme infonuagique de services bancaire de base Mambu. Avec la conversion finale de Mosaik Credit Union (du 13 au 15 juin), League Data et ses partenaires ont réalisé leur transformation numérique majeure en un peu plus d'un an.

Ce succès, une transformation de systèmes bancaires de base unique en son genre d'une ampleur sans précédent dans le secteur financier canadien, assurera l'avenir du système des coopératives de crédit de l'Atlantique dans un paysage de services financiers en évolution.

« Ce fut une expérience remarquable de jeter les bases d'un écosystème bancaire plus agile et évolutif. Nous avons établi une nouvelle référence de transformation des services bancaires de base d'une façon qui profite directement aux membres, en rendant leur vie financière plus simple et intelligente », a déclaré Alfred Arsenault, chef de la direction de la Provincial Credit Union et président du conseil d'administration de League Data.

La collaboration a été un pilier central pour atteindre cette étape importante, la transformation à grande échelle reposant sur l'expertise approfondie de chefs de file de l'industrie comme AWS, Mambu, MuleSoft, Everlink, Central 1 et Persistent.

« Cette initiative montre ce qu'il est possible d'accomplir lorsque tout un écosystème avance ensemble dans un but commun et une confiance mutuelle. Je tiens à remercier toutes les coopératives de crédit et nos partenaires qui ont rendu cette réalisation possible. Nous sommes ravis de commencer cette nouvelle phase de modernisation et de donner un élan à un système de coopératives de crédit révolutionnaire », a déclaré Chad Griffin, chef de la direction de League Data.

Cette réalisation est d'autant plus significative que League Data a célébré son 50e anniversaire en avril cette année. Depuis cinq décennies, League Data permet aux coopératives de crédit de mieux servir leurs membres grâce à des solutions technologiques de pointe et essentielles pour les services bancaires courants.

Avec la réussite de cette initiative, League Data se concentrera sur les possibilités de collaboration avec des coopératives de crédit partout au pays, forte de la conviction qu'ensemble, le système coopératif est plus fort et qu'une collaboration accrue créera plus d'occasions de partage mutuel des connaissances. Cette nouvelle collaboration explorera des solutions de technologie financière pour faire croître le système canadien des coopératives de crédit vers un avenir viable. Le tout, grâce aux valeurs coopératives.

À propos de League Data

À titre de dirigeant principal de l'information centralisé pour le réseau d'Atlantic Credit Union, League Data Ltd. assure un leadership technologique dans le domaine des solutions bancaires, aligné avec les initiatives régionales et nationales du système des coopératives de crédit qui soutiennent la croissance des membres et l'efficacité du système. League Data assure la prestation de plus de 50 solutions technologiques fluides et entièrement intégrées de fournisseurs clés pour offrir une expérience axée sur les membres tout en répondant aux besoins bancaires en évolution des coopératives de crédit et de leurs membres. www.leaguedata.ca

