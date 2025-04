L'entreprise de technologie financière, dont le succès s'appuie sur sa tradition de leadership et d'innovation, est résolument tournée vers l'avenir

HALIFAX, NS, le 17 avril 2025 /CNW/ - League Data, le dirigeant principal de l'information centralisé et partenaire technologique des coopératives de crédit de l'Atlantique, est ravi d'annoncer qu'il célèbre son 50e anniversaire aujourd'hui. Ce parcours de 50 ans est parsemé d'étapes importantes, y compris la modernisation des services bancaires de base pour 29 coopératives de crédit afin d'améliorer l'expérience bancaire quotidienne de leurs membres.

Depuis 1975, League Data est à l'avant-garde de la technologie financière, travaillant en harmonie avec les initiatives régionales et nationales des coopératives de crédit pour stimuler la croissance des membres et l'efficacité du système. Au début, League Data a rapidement acquis une réputation d'innovation, de l'introduction d'ordinateurs pour les coopératives de crédit de l'Atlantique à l'installation du premier guichet automatique dans le système des coopératives de crédit de l'Atlantique en 1990.

« Je suis fier de diriger une entreprise qui s'engage à créer un impact social positif dans la région de l'Atlantique du Canada en offrant aux coopératives de crédit des solutions technologiques critiques de pointe pour les services bancaires courants. Notre parcours des cinq dernières décennies témoigne du pouvoir de la collaboration, de l'innovation et de la confiance. Nous envisageons l'avenir avec optimisme alors que nous continuons d'évoluer en fonction des besoins de nos partenaires des coopératives de crédit », a déclaré Chad Griffin, chef de la direction de League Data.

Motivée par les besoins de ses clients, League Data a fait évoluer son modèle d'affaires, passant d'un fournisseur interne à un agrégateur, offrant ainsi une valeur, une envergure et une expertise accrues aux coopératives de crédit. En tant que chef de file de la technologie financière, League Data a notamment été la première organisation à introduire des applications bancaires mobiles pour les coopératives de crédit dans les provinces de l'Atlantique.

« Depuis 50 ans, League Data joue un rôle essentiel dans le renforcement du système des coopératives de crédit grâce à ses connaissances, à son expérience et à son approche axée sur le client. Cet anniversaire n'est pas seulement un clin d'œil au passé, c'est un tremplin pour l'avenir, alors que nous continuons à outiller les coopératives de crédit grâce à des solutions novatrices qui accordent la priorité aux membres », a déclaré Alfred Arsenault, chef de la direction de la Provincial Credit Union et président du conseil d'administration de League Data.

Un facteur important qui explique le succès et la longévité de League Data est la force des valeurs communes et axées sur la collaboration des employés et de la clientèle qui contribuent à la croissance individuelle et collective.

« Notre culture est façonnée par la transparence, la fiabilité, l'unité, le soutien et la transformation, des valeurs que nous avons créées ensemble et que nous incarnons chaque jour. Nous sommes fiers de la façon dont notre approche axée sur les personnes a permis de bâtir une équipe solide qui favorise le succès commun pour les propriétaires et les partenaires de nos coopératives de crédit », a déclaré Marsha Roul, partenaire d'affaires, Capital humain et Culture, League Data.

Aujourd'hui, League Data compte 30 partenaires stratégiques qui offrent leur savoir-faire dans des domaines spécialisés des services bancaires. Ces partenariats efficaces permettent à l'entreprise de stimuler continuellement l'innovation et de s'adapter à l'évolution des besoins des coopératives de crédit, aujourd'hui et à l'avenir.

À titre de dirigeant principal de l'information centralisé pour le réseau d'Atlantic Credit Union, League Data Ltd. assure un leadership technologique dans le domaine des solutions bancaires, aligné avec les initiatives régionales et nationales du système des coopératives de crédit qui soutiennent la croissance des membres et l'efficacité du système. League Data assure la prestation de plus de 50 solutions technologiques fluides et entièrement intégrées de fournisseurs clés pour offrir une expérience axée sur les membres tout en répondant aux besoins bancaires en évolution des coopératives de crédit et de leurs membres. Pour en savoir plus, consultez le www.leaguedata.ca.

