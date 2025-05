SHENZHEN, Chine, 15 mai 2025 /CNW/ -- À la suite de sa présentation de premier plan au MWC 2025 et d'une série d'événements de lancement internationaux avec Geely, Meizu dévoilera ses produits de prochaine génération lors d'un événement mondial de lancement en ligne le 20 mai. L'événement mettra en lumière l'engagement renforcé de la marque à retourner sur le marché mondial et ses innovations « All in AI », tout en introduisant une gamme de produits de pointe conçus pour offrir des produits technologiques novateurs aux consommateurs du monde entier et renforcer son emprise sur les marchés mondiaux.

image

Lors de cet événement, Meizu lancera plusieurs nouveaux modèles de téléphones intelligents à l'étranger, dont les téléphones intelligents MEIZU Mblu 22, MEIZU Mblu 22 Pro, MEIZU Note 22, MEIZU Note 22 5G et MEIZU Note 22 Pro 5G, ainsi que les lunettes de réalité augmentée (RA) intelligentes StarV View et StarV Ring2. Ces nouveaux téléphones sont équipés de systèmes de caméra haute performance et de haute qualité avec une durabilité exceptionnelle pour différents types d'utilisateurs. L'écosystème de l'IA s'étend également à la technologie portable, avec les lunettes intelligentes StarV View et StarV Ring 2 offrant une expérience visuelle immersive et une vie saine intelligente.

Depuis le lancement de sa stratégie de mondialisation en 2024, Meizu a rapidement pris de l'expansion dans plus de 30 pays et régions, dont l'Asie-Pacifique, l'Amérique latine, le Moyen-Orient, l'Asie centrale et l'Europe. L'événement à venir réaffirmera l'ambition de Meizu d'approfondir sa pénétration du marché mondial, en tirant parti de son écosystème « téléphones intelligents + réalité étendue + voitures intelligentes » pour offrir des expériences inter-appareils transparentes.

Sur ces appareils, Meizu assure une interopérabilité transparente en intégrant son remarquable Flyme AIOS, de la synchronisation des données entre les téléphones intelligents, les lunettes de réalité augmentée intelligentes et les anneaux intelligents au contrôle des lunettes intelligentes au moyen de commandes vocales. Cette approche holistique a déjà été saluée au salon MWC 2025 par les médias et les utilisateurs du monde entier, où elle a impressionné les auditoires grâce à la synergie entre les appareils.

L'événement de lancement souligne non seulement les prouesses techniques de Meizu, mais aussi sa détermination à rivaliser sur la scène mondiale. Avec ses plans de présence sur un plus grand nombre de marchés, Meizu vise à bâtir une véritable marque mondiale et à renforcer la confiance et l'accessibilité des consommateurs. Grâce à l'innovation en matière de produits et à l'influence de la marque qui stimulent sa croissance, Meizu continue de réaliser des progrès dans ses efforts de mondialisation.

Regardez l'événement de lancement en ligne le 20 mai à 15 h (heure de Beijing, UTC+8) via :

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2687399/image.jpg

