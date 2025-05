Réinventer l'innovation mobile : la gamme de téléphones intelligents nouvelle génération

Conçus pour les consommateurs soucieux du rapport qualité-prix, les MEIZU Mblu 22 et MEIZU Mblu 22 Pro allient un prix abordable à des performances haut de gamme. Le MEIZU Mblu 22 est équipé d'un écran HD+ de 6,79 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, alimenté par un processeur octa-core pour des performances équilibrées. Sa batterie de 5 000 mAh permet une utilisation tout au long de la journée, tandis que l'appareil photo à grande ouverture F1.8 capture des paysages époustouflants et des portraits captivants avec une clarté à couper le souffle. Son prix variera entre 79 et 89 dollars.

Le MEIZU Mblu 22 Pro améliore l'expérience grâce à un puissant processeur MediaTek Helio G81, un écran FHD+ ultra fluide de 6,79 pouces à 120 Hz et un appareil photo principal ultra HD de 50 Mpx associé à un appareil photo macro de 2 Mpx. Son architecture Titan Shield est construite avec des matériaux hautement résistants et rigoureusement testés pour garantir leur fiabilité. Son prix variera entre 99 et 129 dollars.

Cependant, la gamme MEIZU Note 22 s'adresse aux passionnés de technologie avec un équilibre parfait entre performances et prix. Le MEIZU Note 22 est équipé d'un impressionnant système à triple caméra - une caméra principale de 108 Mpx, une caméra ultra grand angle de 8 Mpx et une caméra portrait de 2 Mpx - qui permet de capturer de magnifiques moments de jour comme de nuit. Sa batterie de 5 000 mAh prend en charge la charge rapide 40 W, tandis que son écran ultra AMOLED FHD+ de 6,78 pouces et 120 Hz offre une expérience interactive fluide. Son prix variera entre 179 et 299 dollars.

Le MEIZU Note 22 5G est équipé d'une mémoire vive pouvant atteindre 24 Go pour garantir un fonctionnement fluide du téléphone pendant de longues périodes. Il prend également en charge la connectivité 5G et dispose d'un système à triple caméra de 50 Mpx avec optimisation des scènes par IA pour améliorer les photos. Son design élégant et haut de gamme, inspiré de l'architecture traditionnelle chinoise, permet à ce téléphone de se démarquer. Son prix variera entre 169 et 229 dollars.

Le MEIZU Note 22 Pro 5G est équipé d'un processeur Snapdragon 7s 3e génération, d'un appareil photo principal ultra HD de 50 Mpx et du système d'exploitation Flyme AIOS exclusif de Meizu, qui analyse les habitudes de l'utilisateur afin d'optimiser l'autonomie de la batterie, les performances des applications et le fonctionnement multitâche. Le modèle comprend également une batterie longue durée de 6 200 mAh avec une charge rapide de 80 W, pour une autonomie accrue. Son prix variera entre 299 et 369 dollars.

Au-delà des téléphones intelligents : lunettes de réalité augmentée StarV View et bague StarV Ring2

Lors de l'événement de lancement, Meizu a également présenté ses appareils portables intelligents sur le marché mondial. Les lunettes StarV View allient style et fonctionnalités de réalité augmentée de pointe. Elles sont dotées d'un écran de 188 pouces à 120 Hz avec une ultra-haute définition de 85 mm/LP et un réglage de la luminosité à 10 niveaux, offrant ainsi une expérience cinématographique aux utilisateurs. Cependant, elles ne pèsent que 74 g et sont faciles à emporter partout. Elles prennent également en charge un réglage de 0 à 600 dioptries et sont très adaptées aux personnes myopes. Ces lunettes sont comme un cinéma privé dans votre poche.

La bague StarV Ring2 révolutionne quant à elle la technologie portable dans le domaine de la santé. En portant cette bague, vous pouvez suivre vos données de sommeil et évaluer la qualité de votre sommeil, surveiller votre fréquence cardiaque et la durée de vos exercices physiques, et ainsi mieux gérer votre santé et votre stress. Elle est certifiée IP68, ce qui signifie qu'elle est étanche et que vous pouvez la porter partout, même dans l'eau. Grâce au système d'exploitation Flyme OS, vous pouvez également contrôler votre téléphone ou vos lunettes à l'aide de la bague.

Stratégie internationale d'écosystème d'IA Flyme

Ces téléphones intelligents et appareils portables seront d'abord disponibles en Russie, en Espagne, en Malaisie et au Vietnam, puis dans plus de 30 pays et régions, notamment en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient, en Asie centrale et en Europe. Cet événement de lancement de nouveaux produits propulse Meizu à un nouveau stade sur le marché mondial, en tirant parti de son écosystème « téléphones intelligents + réalité étendue + voitures intelligentes » pour offrir des expériences multi-appareils fluides.

Cheng Li, directeur marketing international de Meizu, a souligné l'orientation stratégique de la marque : « Notre stratégie "All in AI" relie le matériel, les logiciels et les services pour créer une vie intelligente et fluide. Nous continuerons à développer de nouveaux produits afin d'offrir aux consommateurs des produits électroniques plus rentables et personnalisés, adaptés aux habitudes des consommateurs dans différents pays et régions. »

Meizu est la marque de téléphones intelligents de DreamSmart Group, qui propose des écoproduits d'IA dans trois domaines de produits, à savoir les téléphones intelligents, les lunettes intelligentes et les voitures intelligentes. Grâce à son expertise technologique approfondie dans de nombreux secteurs, DreamSmart est reconnu comme un chef de file en matière d'écosystèmes intelligents.

Ce lancement n'est pas une simple présentation de produits, mais un manifeste pour un avenir axé sur l'IA. En associant l'excellence matérielle à l'intelligence adaptative, Meizu se positionne comme un pionnier dans une ère où la technologie anticipe les besoins humains. Grâce à ses téléphones intelligents, ses lunettes de réalité augmentée et ses appareils portables de santé fonctionnant en harmonie, la marque est en passe de redéfinir les normes mondiales en matière d'innovation, de connectivité et de conception centrée sur l'utilisateur.

