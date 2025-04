HONG KONG, 30 avril 2025 /CNW/ - Lorsqu'un utilisateur prononce une confirmation de paiement, le commerçant reçoit instantanément le paiement par l'intermédiaire des lunettes intelligentes. Le paiement peut être effectué simplement via les lunettes intelligentes, sans que les utilisateurs aient besoin de sortir leur téléphone. Cette scène n'est pas tirée d'un film de science-fiction : il s'agit de la première fonction de paiement hors ligne au monde pour des lunettes à réalité augmentée.

image

À Hong Kong, le 29 avril 2025, Meizu a annoncé le lancement officiel de la première fonction de paiement hors ligne pour les lunettes à réalité augmentée (AR), initialement intégrée aux lunettes intelligentes StarV Air2. Cette fonction devrait être progressivement déployée au troisième trimestre de cette année, et toutes les nouvelles lunettes intelligentes qui seront proposées par Meizu en 2025 seront dotées de cette fonction de paiement. Cette innovation offre non seulement une nouvelle expérience de paiement aux consommateurs, mais marque également une nouvelle avancée majeure pour Meizu dans le secteur des lunettes intelligentes.

Une nouvelle ère de paiement unique au monde

La fonction de paiement hors ligne pour les lunettes AR dévoilée à cette occasion marque ses débuts au niveau mondial. Cette réussite est le fruit d'une collaboration étroite entre Meizu et l'équipe chargée des technologies de paiement transfrontalier de Ant International Alipay+. En s'appuyant sur la technologie de paiement de pointe d'Alipay+, Meizu a exploité les multiples capacités des lunettes AR, telles que la technologie d'affichage par guide d'ondes optique, la technologie de réduction et de capture du bruit de la voix et la technologie de lecture de codes par caméra, afin d'innover dans les scénarios de paiement et d'offrir une expérience de paiement plus pratique pour les utilisateurs à l'étranger. Lors du Sommet mondial des partenaires d'Ant International Alipay+, cette fonction pionnière a attiré l'attention et la reconnaissance des partenaires du secteur.

Pionnier dans l'intégration de l'écosystème de l'IA

La position de premier plan de Meizu dans le secteur des lunettes intelligentes est indéniable. Selon les données publiques, la série StarV a conquis 41,5 % du marché des lunettes intelligentes AR au cours du premier trimestre suivant son lancement, se classant au premier rang en Chine. En 2025, les StarV Air2 ont conservé la première place sur la liste des lunettes intelligentes les plus vendues de JD.com pendant trois mois consécutifs. Cette nouvelle fonction de paiement hors ligne renforce non seulement l'avantage concurrentiel de la série StarV, mais souligne également la responsabilité de Meizu en tant que pionnier dans le secteur des lunettes AR.

Meizu a toujours été à la pointe du secteur dans le domaine de la technologie AR, comme en témoignent ses produits. Par exemple, le très populaire StarV Air2 est équipé du plus petit système d'affichage Micro LED du monde et comporte des lentilles à guide d'ondes optiques en verre trempé pour garantir la clarté et améliorer l'expérience de l'utilisateur.

Face à la croissance rapide du marché actuel des lunettes AR, Meizu intègre activement les écosystèmes d'IA pour élargir les limites d'application des lunettes intelligentes. Son modèle d'IA Flyme auto-développé, associé à des collaborations avec des modèles d'IA tiers de premier plan tels que Tongyi Qianwen d'Alibaba Cloud, Doubao de ByteDance et ERNIE Bot de Baidu, offre des services d'IA plus intelligents et plus pratiques aux utilisateurs. La fonction de paiement hors ligne est un autre exemple de l'intégration de l'écosystème de l'IA de Meizu. Elle renforce la praticité et l'attrait des lunettes intelligentes tout en créant de nouveaux moteurs de croissance pour Meizu. Elle devrait favoriser la popularisation de la série StarV sur le marché et soutenir la croissance de l'entreprise.

De nouvelles perspectives de croissance pour le secteur

Aujourd'hui, les lunettes intelligentes sont de plus en plus utilisées au travail et dans la vie quotidienne. L'ajout de la fonction de paiement élargit les scénarios d'application et accélère le déploiement sur le marché et la popularisation des lunettes intelligentes. En tant que pionnier de la technologie des lunettes intelligentes, Meizu établit des références techniques pour l'industrie en explorant de nouveaux scénarios et de nouvelles fonctions.

En créant un écosystème « matériel + paiement + services », Meizu fait des lunettes intelligentes les terminaux intelligents de la prochaine génération, après les smartphones, et ouvre de nouvelles perspectives de croissance pour le secteur de l'électronique grand public.

Meizu est la marque de téléphones intelligents de DreamSmart Group, qui propose des écoproduits d'IA dans trois domaines de produits, à savoir les téléphones intelligents, les lunettes intelligentes et les voitures intelligentes. Grâce à son expertise technologique approfondie dans de nombreux secteurs, DreamSmart est reconnu comme un chef de file en matière d'écosystèmes intelligents.

La mise au point de la première fonction de paiement hors ligne pour les lunettes intelligentes trace non seulement une nouvelle voie de développement pour l'industrie mondiale de l'électronique grand public, mais fait également progresser le secteur des lunettes AR et sa chaîne d'approvisionnement. Grâce à ses performances exceptionnelles en matière de technologies, de produits et de planification stratégique, Meizu mène l'industrie des équipements intelligents vers un avenir plus intelligent et plus pratique, en créant des expériences de vie intelligente améliorées pour les consommateurs du monde entier.

