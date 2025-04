HANGZHOU, Chine, 28 avril 2025 /CNW/ - Meizu a participé à l'exposition mondiale sur la mobilité intelligente de Geely le 25 avril 2025. Meizu a installé un kiosque d'exposition au Geely Building Plaza à Hangzhou et a prononcé un discours liminaire pendant la séance en atelier, présentant ses téléphones intelligents, des lunettes intelligentes de réalité augmentée, un cockpit intelligent et d'autres produits pour les consommateurs du monde entier, démontrant l'attrait de son écosystème intégré fondé sur l'IA dans le monde.

Dans le cadre des campagnes de promotion de Geely pour Auto Shanghai 2025, l'exposition mondiale sur la mobilité intelligente de Geely a attiré plus de 400 invités. Grâce à diverses activités interactives, l'événement a mis en valeur les réalisations de pointe de Geely et sa stratégie écosystémique dans le secteur de la mobilité intelligente.

Au kiosque de Meizu, les téléphones intelligents et les appareils portables conçus pour les marchés étrangers ont suscité un vif intérêt. Plusieurs journalistes étrangers ont fait l'expérience de produits comme des lunettes intelligentes de réalité augmentée, montrant un intérêt particulier pour StarV View et StarV Air2. StarV View, qui utilise une solution BirdBath, offre aux utilisateurs un écran virtuel immersif de 188 pouces équivalent à une distance de visionnement de 6 mètres, ce qui permet un divertissement immersif en déplacement. Il s'agit également des seules lunettes intelligentes de cette gamme de prix avec un ajustement de la myopie de 0 à 600°. Au cours d'un récent événement de lancement à Dubaï, les participants locaux ont attiré l'attention sur StarV View et se sont exclamés : « Je dois absolument acheter ça! »

Le StarV Air2 a également attiré l'attention des journalistes étrangers. Lors de la traduction en temps réel de présentations chinoises en anglais directement sur les lunettes, de nombreux invités ont manifesté leur admiration et ont saisi le moment incroyable à la caméra. Proposant actuellement une prise en charge de 14 langues pour la traduction bidirectionnelle, la fonction de « traduction en temps réel multilingue alimentée par l'IA » de StarV Air2 a été utilisée pendant plus de 390 000 heures, ce qui a permis aux utilisateurs de voyager dans plus de 30 pays et régions. Le système permet de faciliter la communication harmonieuse lors des réunions d'affaires et des voyages.

Au-delà de la traduction, StarV Air2 intègre des fonctions comme le téléprompteur, la navigation en réalité augmentée, l'aide aux réunions, la musique, etc. Sa fonction de conversion de la voix en texte comble également les lacunes en matière de communication pour les utilisateurs malentendants en convertissant la parole en texte en temps réel.

Au cours de l'atelier, Peng Bo, directeur des produits de Meizu, a prononcé un discours liminaire les lunettes intelligentes et la stimulation par l'IA de l'innovation et des applications pratiques. Il s'intitulait : « Empowering Smart Glasses: How AI Technology Drives Innovation and Practical Applications ». Peng Bo a souligné que les lunettes intelligentes alimentées par l'IA élargissent les sens humains, les transformant en terminaux polyvalents intégrés à la vie quotidienne, et que les lunettes intelligentes pourraient devenir les appareils informatiques personnels et les terminaux d'IA de prochaine génération pour libérer un énorme marché valant des centaines de milliards de yuans. À l'avenir, Meizu continuera d'innover en matière de lunettes intelligentes de réalité augmentée en améliorant les performances du produit et la durée de vie de la batterie grâce à l'intégration de l'IA, tout en collaborant avec un plus grand nombre de partenaires pour élargir les scénarios d'application des lunettes intelligentes de réalité augmentée.

Le kiosque de Meizu incarne son expansion mondiale accélérée. En commençant par le développement de produits, Meizu a défini des produits pour répondre aux exigences des utilisateurs de différents pays et régions afin de soutenir sa mondialisation. Ces produits ont été adoptés et appréciés par les utilisateurs étrangers. Avec l'expansion de l'implantation de Meizu à l'étranger, les produits technologiques de l'entreprise ont été vendus dans de nombreux pays et régions d'Asie-Pacifique, d'Amérique latine, du Moyen-Orient, d'Asie centrale et d'Europe, et les voitures équipées de Flyme Auto ont été exportées vers le Moyen-Orient, l'Europe de l'Est, l'Asie-Pacifique et d'autres régions. Les produits de l'écosystème d'IA à l'étranger de Meizu intégrant « les personnes, les voitures et les maisons » ont pris forme.

Meizu est la marque de téléphones intelligents de DreamSmart Group, qui propose des écoproduits d'IA dans trois domaines de produits, à savoir les téléphones intelligents, les lunettes intelligentes et les voitures intelligentes. Grâce à son expertise technologique approfondie dans de nombreux secteurs, DreamSmart est reconnu comme un chef de file en matière d'écosystèmes intelligents.

En 2025, Meizu fait progresser sa stratégie de mondialisation, en s'associant à Geely pour organiser de nouveaux événements de lancement de produits et d'interactions en Indonésie, au Sri Lanka, aux Philippines, au Vietnam, en Australie, aux Émirats arabes unis et dans d'autres pays. À l'avenir, Meizu organisera plus de 10 événements de produits à l'étranger afin de lancer plus de nouveaux produits pour le marché mondial et de construire des magasins d'expérience écologique présentant des téléphones intelligents, des voitures et des lunettes à l'étranger. Meizu travaillera également avec Geely pour bâtir une marque d'écosystème technologique de premier plan afin d'exporter des produits, des technologies et des écosystèmes, mettant en valeur l'attrait de l'écosystème intégré d'IA pour un plus grand nombre d'utilisateurs étrangers.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2673865/image_5031974_36374888.jpg

