Meilleur mois de novembre à vie pour la marque avec la livraison de 5 552 unités, un bond de 7,5 p. 100

Meilleur novembre à vie pour les Crosstrek et WRX STI

Les régions du Québec et de l'Atlantique enregistrent leur meilleur novembre à vie

MISSISSAUGA, ON, le 1er déc. 2020 /CNW/ - Subaru Canada, Inc. (SCI) poursuit sur sa lancée à la suite d'un mois d'octobre record et signe un autre mois record avec la livraison de 5 552 unités en novembre. Les Crosstrek et WRX STI ne sont pas étrangères à ces excellents résultats, puisqu'elles ont chacune établi un nouveau record en novembre.

Ces résultats permettent à Subaru de signer son meilleur novembre au Canada et de réaliser un bond de 7,5 p. 100 par rapport à la même période l'an dernier. Subaru continue sur sa lancée et sa croissance constante durant la deuxième moitié de l'année et en route vers 2021.

« Nos concessionnaires canadiens sont unis dans notre succès », a affirmé Yasushi Enami, président du conseil, président et chef de la direction de Subaru Canada. « Nous sommes très heureux de nos solides performances de vente et notre gamme primée continue de générer d'excellents résultats. À l'approche de la saison des Fêtes, nous poursuivrons notre travail qui consiste à fournir aux consommateurs canadiens des véhicules sécuritaires, fiables et de qualité. »

Très populaire en novembre, notre multisegment compact Crosstrek poursuit ses exploits et signe son meilleur novembre à vie. Ajout populaire à la gamme, le moteur SUBARU BOXER de 2,5 L a fait le bonheur de nombreux Canadiens. Avec 2 197 unités vendues, la Crosstrek enregistre une hausse de 52 p. 100 par rapport au même mois l'an dernier. La Subaru WRX STI célèbre aussi son meilleur novembre à vie. Cette légendaire et performante berline affiche des ventes de 435 unités, un gigantesque bond de 130,2 p. 100 par rapport à la même période l'an dernier. Succès aussi en novembre pour la BRZ, avec une hausse de 26,3 p. 100 des ventes par rapport à novembre dernier.

Les régions font aussi bonne figure. Notons que le Québec et la région de l'Atlantique ont enregistré leur meilleur novembre à vie, après avoir signé un excellent mois d'octobre.





Novembre 2020 5 552 Réel pour le mois 5 164 Année précédente (même mois) 388 Différence 7,5 % MÀCJ c. MPAD 47 588 2020 AÀCJ 52 853 2019 AÀCJ -5 265 Différence -10 % AÀCJ vs. MPAD 11 871 T4 2020 10 805 T4 2019 1 066 Différence 9,9 % Ventes trimestrielles actuelles c. MPAD

Au sujet de Subaru Canada, Inc.

