Subaru enregistre des ventes au détail de 5 277 unités en juillet

Meilleur mois de juillet à vie pour la Forester

Ventes pour l'année à ce jour en hausse de 36,4 p. 100 par rapport à la même période l'an dernier (MPAD)

MISSISSAUGA, ON, le 2 août 2024 /CNW/ - Subaru Canada, Inc., (SCI) a conclu le mois de juillet avec des ventes de 5 277 unités, ce qui en fait le troisième meilleur mois de juillet dans l'histoire de la marque et correspond à une hausse de 2,8 p. 100 par rapport à juillet 2023. Ventes de 40 963 véhicules pour l'année à ce jour en hausse de 36,4 p. 100 par rapport à la même période l'an dernier.

La toute nouvelle Forester 2025 a signé le meilleur mois de juillet de son histoire avec des ventes de 1 420 unités. Depuis l'inauguration du modèle pour le millésime 1998, un véhicule Subaru sur quatre vendu au Canada est une Forester.

La Subaru Forester 2025 inaugure la sixième génération du modèle et est plus polyvalente, plus sécuritaire, plus élégante et plus généreusement équipée que jamais. Renouvelée de A à Z, cette toute nouvelle Forester présente une silhouette musclée, un habitacle plus raffiné ainsi qu'une conduite plus silencieuse et confortable. L'équipement de série inclut la plus récente mouture du système primé Subaru EyeSight, qui intègre une nouvelle monocaméra grand angle pour une meilleure protection précollision des piétons et des cyclistes.

« Il est encourageant de constater que nos nouveaux modèles continuent d'avoir la faveur des Canadiens et Canadiennes », explique le président du conseil, président et chef de la direction de SCI, Tomohiro Kubota. « Cette Forester de nouvelle génération conserve sa superbe combinaison de sécurité, de polyvalence et de capacités en toutes conditions en plus d'offrir un niveau rehaussé de confort et de raffinement. »





Juillet 2024 5 277 Réel pour le mois 5 133 Année précédente (même mois) 144 Écart 2,8 % MÀCJ c. MPAD 40 963 2024 AÀCJ 30 027 2023 AÀCJ 10 936 Écart 36,4 % AÀCJ c. MPAD 5 277 T3 2024 5 000 T3 2023 277 Écart 5,5 % Ventes du trimestre en cours c. MPAD

À propos de Subaru Canada , Inc.

Subaru Canada, Inc. est une filiale en propriété exclusive de Subaru Corporation du Japon. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, la société commercialise et distribue les véhicules, pièces et accessoires Subaru par l'entremise d'un réseau de 96 concessionnaires agréés à travers le Canada. Pour de plus amples renseignements, consultez www.subaru.ca ou www.pr.subaru.ca ou suivez @SubaruCanada sur X.

SOURCE Subaru Canada Inc.

CONTACT : Julie Lychak, Directrice RP, (905) 568-4959, [email protected] ; Madison Marple, Spécialiste RP, (905) 568-4959, [email protected] ; Sébastien Lajoie, Spécialiste RP, région du Québec, (514) 336-0600, [email protected]