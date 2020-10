Meilleur mois à vie avec la livraison de 6 611 unités, un bond de 39 p. 100

Meilleur mois à vie pour la Crosstrek

Nouveau record de vente pour les Ascent et Outback

Le Québec et l' Ontario célèbrent leur meilleur mois à vie et les régions de l'Atlantique et de l'Ouest réalisent leur meilleur mois de septembre

MISSISSAUGA, ON, le 1er oct. 2020 /CNW/ - Subaru Canada, Inc. (SCI) poursuit sa progression en septembre et réalise son meilleur mois à vie au Canada! SCI a vendu 6 611 unités ce mois-ci, en partie grâce aux remarquables résultats des Crosstrek, Ascent et Outback.

Grâce à ce résultat, Subaru signe le meilleur mois de son histoire au Canada et réalise un bond de 39 p. 100 par rapport à la même période l'an dernier. SCI continue d'enregistrer de bons résultats dans la deuxième moitié de l'année et s'attend à poursuivre sur cette lancée au cours de l'automne.

« Nous sommes fiers d'avoir établi ce record en septembre et continuons de soutenir les Canadiens partout au pays », a déclaré Yasushi Enami, président du conseil, président et chef de la direction de Subaru. Notre gamme de modèles primés et notre engagement envers le service à la clientèle forment une combinaison gagnante et nous sommes heureux de fournir à nos clients la qualité, la sécurité et les performances auxquelles ils s'attendent de la part de Subaru. »

Contribuant au mois de septembre record, la Crosstrek a enregistré son meilleur mois à vie. Équipé du moteur SUBARU BOXER de 2,5 L nouvellement livrable, ce VUS compact se bonifie et augmente sa popularité auprès des clients. Avec 2 576 unités vendues, la Crosstrek enregistre une hausse de 57,9 p. 100 par rapport au même mois l'an dernier. L'Ascent 2020 et la toute nouvelle Outback 2020 ont inscrit leur meilleur mois de septembre. Il s'est vendu 352 Ascent, une progression de 12,1 p. 100 par rapport à septembre 2019, et 1 220 Outback, un bond de 89,4 p. 100 par rapport à septembre 2019. Les BRZ, Forester, Legacy et WRX STI ont aussi réalisé de bons résultats en septembre, dépassant chacune les résultats de septembre 2019.

Toutes les régions ont enregistré d'excellentes ventes. Le Québec et l'Ontario ont réalisé des ventes mensuelles record et les régions de l'Atlantique et de l'Ouest ont réalisé leur meilleur septembre à vie.





Septembre 2020 6 611 Réel pour le mois 4 755 Année précédente (même mois) 1 856 Différence 39 % MÀCJ c. MPAD 35 717 2020 AÀCJ 42 048 2019 AÀCJ -6 331 Différence -15,1% AÀCJ vs. MPAD 17 565 T3 2020 14 644 T3 2019 2 921 Différence 19,9 % Ventes trimestrielles actuelles c. MPAD

Au sujet de Subaru Canada, Inc.

Subaru Canada, Inc. est une filiale à part entière de Subaru Corporation du Japon. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, la société commercialise et distribue les véhicules, pièces et accessoires Subaru par l'entremise d'un réseau de 94 concessionnaires agréés à travers le Canada. Pour de plus amples renseignements, visitez www.subaru.ca ou www.pr.subaru.ca ou suivez @SubaruCanada sur Twitter.

