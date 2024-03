Subaru a vendu 5 602 unités, son meilleur février à vie

Meilleur février à vie pour les Crosstrek, Forester et Outback

Ventes pour l'année en hausse de 76,9 p. 100 par rapport à la même période l'an dernier

MISSISSAUGA, ON, le 5 mars 2024 /CNW/ - Subaru Canada, Inc, (SCI) poursuit sur sa lancée pour 2024 avec la vente de 5 602 unités et signe son meilleur février à vie. À ce jour en 2024, SCI a vendu 11 277 unités, ce qui représente une augmentation de 76,9 p. 100 par rapport à la même période l'an dernier.

Les Crosstrek, Forester et Outback ont chacune enregistré leur meilleur février à vie. Il s'est vendu en février 2 169 Crosstrek, la préférée des Canadiens, tandis qu'il s'est vendu 1 568 Forester, le modèle destiné aux familles. L'Outback, le roi de la dualité, a enregistré 1 085 livraisons. Les BRZ, Impreza et WRX ont chacune signé des ventes supérieures aux ventes de la même période l'an dernier.

Les Subaru Crosstrek et Outback ont récemment été sacrées respectivement Meilleur VUS sous-compact et Meilleur VUS compact par AutoHEBDO dans le cadre des prix AutoHEBDO 2024. En outre, la Crosstrek a reçu le prix Meilleure valeur résiduelle 2024 dans le segment des utilitaires sous-compacts de la part de J.D. Power Canada ALG. Il s'agit de la huitième fois que la Crosstrek reçoit ce prix en neuf ans. La Crosstrek a aussi reçu le prix de Meilleure valeur retenue dans la catégorie principale des VUS sous‑compacts pour une troisième année de suite de la part de Canadian Black Book.

« Notre gamme de modèles n'a jamais été aussi forte », a déclaré Tomohiro Kubota, président du conseil d'administration, président et chef de la direction de Subaru Canada Inc. « Avec cette gamme combinée à notre réseau de concessionnaires primé, nous nous sentons bien préparés pour le reste de 2024. »

Subaru Canada, Inc. (SCI) a récemment remporté deux catégories du sondage de l'indice de satisfaction des concessionnaires (ISC) de la Corporation des associations de détaillants d'automobiles (CADA), à savoir Satisfaction globale la plus élevée parmi les marques comptant 100 concessionnaires ou moins et Meilleures communications avec les concessionnaires pour les marques comptant 100 concessionnaires ou moins.





Février 2024 5 602 Réel pour le mois 3 315 Année précédente (même mois) 2 287 Différence 69,0 % MÀCJ c. MPAD 11 277 2024 AÀCJ 6 373 2023 AÀCJ 4 904 Différence 76,9 % AÀCJ vs. MPAD 11 277 T1 2024 6 373 T1 2023 4 904 Différence 76,9 % Ventes trimestrielles actuelles c. MPAD

** La Subaru Crosstrek conserve la valeur résiduelle projetée la plus élevée parmi les petits VUS dans le cadre de la remise de prix Meilleure valeur résiduelle de J.D. Power Canada ALG 2016-2022 et 2024 selon les prévisions de J.D. Power ALG pour les modèles 2016-2022 et 2024. Visitez le site Web jdpower.com/awards pour en savoir plus.

Au sujet de Subaru Canada, Inc.

Subaru Canada, Inc. est une filiale à part entière de Subaru Corporation du Japon. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, la société commercialise et distribue les véhicules, pièces et accessoires Subaru par l'entremise d'un réseau de 95 concessionnaires agréés à travers le Canada. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.subaru.ca ou le site www.pr.subaru.ca ou encore suivez @SubaruCanada sur X.

