GATINEAU, QC, le 9 mars 2026 /CNW/ - L'intelligence artificielle (IA) offre aux fraudeurs de nouveaux outils puissants pour tromper les gens. Les escrocs utilisent l'IA pour se faire passer pour des représentants du gouvernement, des politiciens et d'autres personnalités de premier plan avec un niveau de réalisme qui est plus difficile que jamais à détecter.

Ces tactiques d'usurpation d'identité sont utilisées pour voler de l'argent, recueillir des renseignements personnels, installer des logiciels malveillants et diffuser de fausses informations.

Méfiez-vous des méthodes les plus courantes utilisées par les fraudeurs pour usurper l'identité de représentants du gouvernement à l'aide de l'IA :

Hypertrucages

Les hypertrucages sont des images, des vidéos ou des enregistrements audio réalistes qui imitent de vraies personnes. Les identités de personnalités gouvernementales, comme le premier ministre ou d'autres dirigeants, sont usurpées afin de donner l'impression que ces personnes incitent à agir ou font la promotion de produits, d'investissements ou de cadeaux.

Si vous voyez une vidéo d'une personnalité publique faisant la promotion de quelque chose qu'elle ne fait pas habituellement, vous encourageant à agir immédiatement ou à acheter quelque chose, il pourrait s'agir d'un hypertrucage. Portez attention à ces éléments potentiellement suspects :

Images : des parties du corps manquantes ou mal placées, un éclairage incorrect, une peau ou des vêtements trop lisses, des arrière-plans flous ou des filigranes indiquant l'utilisation de l'IA.

des parties du corps manquantes ou mal placées, un éclairage incorrect, une peau ou des vêtements trop lisses, des arrière-plans flous ou des filigranes indiquant l'utilisation de l'IA. Vidéos : des mouvements non naturels, des personnes qui ne clignent pas des yeux, un éclairage incohérent, des ombres ou des scintillements étranges, ou des voix qui semblent plates, saccadées ou accompagnées de bruits de fond étranges.

des mouvements non naturels, des personnes qui ne clignent pas des yeux, un éclairage incohérent, des ombres ou des scintillements étranges, ou des voix qui semblent plates, saccadées ou accompagnées de bruits de fond étranges. Sons : Des voix robotiques ou non naturelles, une élocution saccadée ou des bruits de fond inhabituels.

Faux sites Web du gouvernement

Les outils d'IA permettent aux fraudeurs de reproduire plus facilement que jamais les sites Web gouvernementaux, sans avoir besoin de compétences avancées en conception.

Les fraudeurs peuvent même utiliser le drapeau canadien ou des symboles d'apparence officielle pour faire passer un site pour un véritable site gouvernemental.

Protégez-vous :

Vérifier attentivement les adresses. Les faux sites Web utilisent souvent : des mots superflus; des noms de domaine inhabituels pour les sites gouvernementaux (par exemple : .info, .net,. org, .com ); des caractères superflus ou abréviations étranges; des lettres légèrement réarrangées pour vous tromper.

Évitez de visiter des sites Web en cliquant sur des liens contenus dans des messages inattendus. Tapez plutôt l'adresse du site Web officiel dans votre navigateur.

Faux appels et hameçonnage par texto

Les fraudeurs utilisent le clonage vocal et les messages générés par l'IA pour usurper l'identité de représentants du gouvernement. Ces messages peuvent donner l'impression que quelqu'un fait la promotion d'un programme, d'un investissement, de remboursements ou de mesures d'application de la loi.

Méfiez-vous :

des appels ou textos inattendus prétendant provenir de politiciens ou de services gouvernementaux;

des messages urgents vous incitant à agir rapidement;

des demandes vous invitant à cliquer sur des liens, à envoyer de l'argent ou à dévoiler des renseignements personnels;

des messages qui ressemblent à des annonces officielles, à des mises à jour de politiques ou à des offres marketing.

Si quelque chose semble bizarre ou trop beau pour être vrai, arrêtez-vous et vérifiez auprès des canaux officiels avant d'agir.

Si vous croyez être témoin de fraudes de faux représentants gouvernementaux, signalez-les au Bureau de la concurrence ou au Centre antifraude du Canada.

