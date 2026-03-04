Les procédures judiciaires du Bureau de la concurrence contre l'abus de position dominante de Google se poursuivent

GATINEAU, QC, le 4 mars 2026 /CNW/ - Jeanne Pratt, commissaire de la concurrence par intérim, a fait une déclaration à la suite de la décision du Tribunal de la concurrence de rejeter la contestation constitutionnelle de Google.

« Nous saluons la décision du Tribunal de la concurrence dans cette affaire, qui a rejeté l'allégation de Google voulant qu'un droit constitutionnel ait été violé. La décision du Tribunal réaffirme clairement son pouvoir d'imposer des sanctions administratives pécuniaires afin d'encourager la conformité et de dissuader les comportements anticoncurrentiels.

« Notre affaire contre Google se poursuit. Nous maintenons les conclusions de notre enquête selon lesquelles Google a pu, par son comportement anticoncurrentiel, consolider sa position dominante, empêcher ses concurrents de rivaliser, freiner l'innovation, augmenter les coûts publicitaires et réduire les revenus des éditeurs. La décision finale dans cette affaire, y compris l'imposition de sanctions, revient au Tribunal de la concurrence. »

Faits en bref

En novembre 2024, le Bureau a déposé une demande afin de poursuivre Google pour comportement anticoncurrentiel dans le domaine de la publicité en ligne au Canada. Notre enquête a révélé que Google, le plus grand fournisseur d'outils de technologie publicitaire dans la chaîne d'approvisionnement canadienne, a abusé de sa position dominante.

Le 14 février 2025, Google a déposé un avis de question constitutionnelle auprès du Tribunal de la concurrence.

Le 4 juin 2025, le Bureau a déposé un avis de requête visant à radier la question constitutionnelle auprès du Tribunal de la concurrence.

Le Bureau de la concurrence est un organisme indépendant d'application de la loi qui protège la concurrence et en fait la promotion au bénéfice des consommateurs et des entreprises du Canada. La concurrence favorise la baisse des prix et l'innovation tout en alimentant la croissance économique.

