GATINEAU, QC, le 6 mars 2026 /CNW/ - La fraude est l'un des crimes à la croissance la plus rapide au Canada, mais elle passe souvent inaperçue sans se faire signaler, dissimulée derrière des technologies convaincantes, dans les interactions quotidiennes en ligne ou traversant les frontières internationales.

Les données du Centre antifraude du Canada (CAFC) montrent que les Canadiens et Canadiennes ont perdu plus de 704 millions de dollars à cause de la fraude en 2025, les pertes signalées depuis 2022 dépassant désormais 2,4 milliards de dollars. Ces pertes ne représentent qu'une fraction des préjudices, puisque seulement 5 % à 10 % des fraudes sont signalées.

En mars, le Bureau de la concurrence, le CAFC et la Gendarmerie royale du Canada (GRC) s'associent à nouveau pour la 22e édition du Mois de la prévention de la fraude (MPF) afin de donner aux Canadiens et Canadiennes les outils nécessaires pour détecter, contrer et signaler la fraude.

Les partenaires du Forum sur la prévention de la fraude apportent chacun leur expertise unique dans la détection et la prévention de différents types de fraude, qu'il s'agisse d'escroqueries à l'investissement, de vol d'identité, d'escroqueries sentimentales, d'usurpation d'identité de représentant gouvernemental, et bien d'autres.

En travaillant ensemble, les partenaires aident le public canadien à se protéger et encouragent davantage de personnes à signaler les fraudes.

Chaque année, plus de 80 organisations d'un bout à l'autre du Canada travaillent ensemble pour sensibiliser les consommateurs et les entreprises à l'importance de la prévention de la fraude. En mars, les Canadiens et Canadiennes peuvent se joindre à la lutte en utilisant le mot-clic #MPF2026 pour se tenir au courant des dernières nouvelles sur la fraude.

Citations

« L'IA a doté les fraudeurs d'outils puissants leur permettant d'élaborer des stratagèmes trompeurs et d'usurper des identités de manière très convaincante. La vigilance est de mise. Lorsque les gens signalent une fraude, ils ne se protègent pas seulement eux-mêmes, ils contribuent à la combattre. »

Jeanne Pratt, commissaire de la concurrence par intérim

« La plupart des gens au Canada ont été confrontés à une forme ou une autre de fraude, que ce soit en tant que victimes, dans le cadre de leurs activités professionnelles ou en tant que témoins de l'expérience d'autrui. Le Mois de la prévention de la fraude vise à rassembler ces témoignages, non seulement pour comprendre toute l'ampleur du problème, mais aussi pour donner aux Canadiens et Canadiennes les moyens de riposter. Suivez-nous tout au long du mois pour en savoir plus sur les dernières tendances en matière de fraude, sur les moyens de vous protéger et sur les organismes auxquels vous pouvez signaler les cas de fraude. »

Marie-Claude Dandenault, sous-commissaire, Services de police spécialisés, Gendarmerie royale du Canada

Faits en bref

En 2025, les trois types de fraude les plus signalés étaient la fraude à l'identité, la fraude à l'investissement et la fraude aux services - toutes conçues pour vous faire payer ou donner des renseignements de nature délicate, tels que votre numéro d'assurance sociale, vos mots de passe ou vos renseignements bancaires. Les trois types de fraudes signalés ayant le plus de répercussions financières sont les fraudes à l'investissement, les escroqueries amoureuses et les fraudes liées à l'emploi.

Si vous ou quelqu'un de votre entourage avez été victime d'une fraude, contactez votre service de police local et signalez-la en ligne sur le site Web Signaler la cybercriminalité et la fraude ou en appelant le numéro sans frais 1-888-495-8501. Vous devriez signaler l'incident même s'il n'y a pas eu de perte financière.

Si vous avez de l'information sur des pratiques commerciales trompeuses, signalez-les au Bureau de la concurrence. Vos signalements sont essentiels pour repérer les liens, attraper les criminels et empêcher qu'il y ait d'autres fraudes.

Le CAFC est géré conjointement par la GRC, le Bureau de la concurrence et la Police provinciale de l'Ontario.

Liens connexes

