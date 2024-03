Programme unique qui associe financement d'équipements médicaux à taux zéro, aménagement et conception de cliniques, produits de confiance et optimisation des commandes d'approvisionnement

TORONTO, le 27 mars 2024 /CNW/ - Medline Canada, Corporation, un chef de file dans la fabrication et la distribution de fournitures et d'équipement de soins de santé, a annoncé aujourd'hui son nouveau Programme de partenariat avec les médecins, un guichet unique à multiples facettes conçu pour aider les médecins et les propriétaires de cliniques à développer leur cabinet actuel ou à en établir un nouveau.

S’appuyant sur des décennies d’expérience avec les médecins et les propriétaires de cliniques, le Programme de partenariat avec les médecins associe le financement d’équipements médicaux à taux zéro, l’aménagement et la conception de cliniques, les produits de confiance et l’optimisation des commandes d’approvisionnement. (Groupe CNW/Medline Canada, Corporation)

S'appuyant sur des décennies d'expérience avec les médecins et les propriétaires de cliniques, le Programme de partenariat avec les médecins associe le financement d'équipements médicaux à taux zéro, l'aménagement et la conception de cliniques, les produits de confiance et l'optimisation des commandes d'approvisionnement.

Le nouveau programme, fondé sur quatre piliers, procure divers avantages qui permettent de soutenir une gestion rentable du cabinet et des soins aux patients. Voici quelques-uns des principaux éléments du programme :

Financement

Financement d'équipement à 0 % avec accord de fournitures

Solutions de financement flexibles établies directement avec Medline

Optimisation des procédures

Aménagement et conception de la clinique pour optimiser le flux de patients et l'expérience de visite

Listes uniformisées de produits et outils de commande efficaces

Produits et programmes

Solutions de prévention des infections

Programme de manutention et d'élimination du matériel biologique dangereux

Trousses et ensembles de procédures chirurgicales sur mesure (pour interventions mineures)

Efficacité de l'approvisionnement

Échelle et agilité de la chaîne d'approvisionnement mondiale

Réseau de centres de distribution nationaux pour des livraisons à temps

« Nous nous considérons comme des partenaires de confiance des médecins et des propriétaires de cliniques », déclare Dave Forte, vice-président directeur des soins primaires chez Medline Canada. « Le Programme de partenariat avec les médecins est fondé sur les renseignements que nous avons recueillis en écoutant et en répondant aux besoins des établissements de soins primaires. Ce programme unique nous permet de devenir un prolongement des pratiques de soins primaires afin que les médecins et le personnel puissent se concentrer sur ce qui compte le plus -- les soins aux patients. »

Qu'il s'agisse de rationaliser les commandes d'approvisionnement, de remanier les opérations commerciales ou d'un autre processus entre les deux, le nouveau Programme de partenariat avec les médecins de Medline Canada aide les médecins de soins primaires et les propriétaires de cliniques à concevoir des plans de croissance à long terme tout en améliorant l'expérience du patient.

Pour obtenir de plus amples renseignements, envoyez un courriel à Medline à l'adresse [email protected] ou visitez le site www.medline.ca/fr/de-partenariat-avec-les-medecins.http://www.medline.ca/physician-partner

Medline Canada , Corporation

Medline est l'un des principaux fabricants et fournisseurs mondiaux de produits et services médicaux de haute qualité destinés au secteur des soins de santé. Notre expertise en matière de solutions pour l'ensemble du secteur des soins de santé, combinée à une chaîne d'approvisionnement agile et de grande envergure, nous permet de travailler en partenariat avec nos clients pour améliorer les soins aux patients, les résultats cliniques et la gestion efficace des coûts, ainsi qu'offrir un accès rapide à des produits de qualité.

En appliquant nos valeurs CARES tous les jours, dans tout ce que nous entreprenons, chez Medline Canada, nous sommes profondément engagés envers la santé et le bien-être de nos clients, employés, partenaires et communautés. Avec plus de 628 employés, dont 115 professionnels cliniques et de la vente, et huit centres de distribution répartis dans tout le Canada, nous sommes un partenaire de confiance qui répond aux besoins de santé des Canadiens d'un océan à l'autre. Ensemble au cœur des soinsMC. Pour obtenir d'autres informations, visitez le site Web www.medline.ca.

SOURCE Medline Canada, Corporation

Renseignements: Personne-ressource : John Quinn, Medline Canada, Corporation, [email protected]