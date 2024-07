Les nouvelles installations d'entrepôt doubleront la superficie de l'espace actuel occupé par Medline dans la province afin de servir les clients du Manitoba et de la Saskatchewan

MISSISSAUGA, ON, le 31 juill. 2024 /CNW/ - Medline Canada, Corporation - fabricant et distributeur de fournitures et d'équipement de soins de santé − annonce une nouvelle expansion de ses opérations dans l'Ouest canadien grâce à un nouveau centre de distribution de 46 000 pieds carrés situé à Rosser, au Manitoba, ce qui doublera l'espace d'entrepôt actuel de la province.

Au cours des dix dernières années, Medline Canada a agrandi son réseau de chaîne d'approvisionnement au pays tout en améliorant son offre de produits, ses capacités et ses parts de marché. L'expansion de Medline au Manitoba survient peu de temps après l'ouverture du centre de distribution de 160 000 pieds carrés situé à Rocky View en Alberta, au nord de Calgary.

Medline, avec son entreprise dentaire Sinclair Dental, possède 1,2 million de pieds carrés d'entrepôt au Canada. Post this

Le nouvel emplacement du Manitoba, situé au 179 Westcreek Way à Rosser, améliorera la flexibilité des stocks, l'efficacité opérationnelle et la réponse aux clients du Manitoba et de la Saskatchewan.

« Les soins de santé continuent de subir beaucoup de pression dans toutes les provinces, et nous sommes engagés à devenir le fournisseur et le partenaire d'équipement de choix pour nos clients de tout le continuum du secteur des soins de santé », affirme Ernie Philip, Président de Medline Canada. « En offrant des produits et services de qualité de manière plus efficace, et en favorisant l'excellence, nous souhaitons améliorer notre valeur dans l'Ouest canadien et aider nos clients à fournir de meilleurs soins aux Canadiens. »

Medline Canada détient une des plus grosses capacités de stocks pour l'approvisionnement et l'équipement médical afin de desservir une grande variété de clients, notamment des hôpitaux, des cliniques, des résidences pour personnes âgées, des pharmacies et des commerces de détail.

Grâce à cette installation de distribution située dans l'Ouest canadien, Medline Canada, combinée aux activités du secteur dentaire de sa filiale Sinclair Dental, présente 1,2 million de pieds carrés d'espace d'entreposage, dont un centre de distribution national de 600 000 pieds carrés certifié LEED® à Guelph, en Ontario.

Medline Canada anticipe expédier les premières commandes de client à partir des nouvelles installations à Rosser à compter de la fin du mois d'octobre 2024.

Medline Canada, Corporation

Medline est un fabricant mondial de premier plan et un fournisseur de produits médicaux et de services de haute qualité dans le secteur de la santé. Notre expertise en matière de solutions dans le domaine de la santé, notre forte présence dans tout le continuum des soins et l'ampleur et la flexibilité de notre chaîne d'approvisionnement permettent d'établir des partenariats avec nos clients pour faire évoluer les soins prodigués aux patients, améliorer les résultats cliniques, favoriser une gestion efficace des coûts et offrir un accès rapide à des produits de qualité.

Medline Canada est profondément engagée à assurer la santé et le bien-être de ses clients, de ses employés, de ses partenaires et des communautés en appliquant ses valeurs CARES quotidiennement dans toutes ses activités. Avec plus de 628 employés dont 115 professionnels cliniques et de la vente et huit centres de distribution partout au Canada, nous sommes un partenaire de confiance lorsqu'il est question de combler les besoins des Canadiens dans le domaine de la santé d'un océan à l'autre : Ensemble, au cœur des soinsMC. Pour plus d'informations, visitez : www.medline.ca

