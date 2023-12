Une fois cette acquisition finalisée, Medline sera en mesure d'offrir des fournitures, des équipements et des services cliniques à tous les secteurs des soins de santé au Canada

TORONTO, le 20 déc. 2023 /CNW/ - Medline Canada, Corporation, un chef de file dans la fabrication et la distribution de fournitures et d'équipements de soins de santé, a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu une convention d'achat d'actions définitive visant l'acquisition de la totalité des actions émises et en circulation de Sinclair Dentaire, le plus important distributeur indépendant de fournitures et d'équipements dentaires à service complet au Canada, dont le siège social est situé à Vancouver.https://www.sinclairdental.com/ La clôture de la transaction proposée est assujettie à l'obtention de l'approbation réglementaire en vertu de la Loi sur la concurrence (Canada) et à d'autres conditions de clôture habituelles. Elle devrait avoir lieu au premier trimestre de 2024.

Sinclair Dentaire détient 11 installations stratégiquement situées d'un océan à l'autre et une équipe de 530 personnes qui se concentre sur les exigences de plus en plus techniques de la dentisterie d'aujourd'hui. Elle est reconnue pour son service à la clientèle et son soutien technique, ses services de conception de cliniques, ainsi que son offre de fournitures, et d'équipement et logiciels de haute technologie provenant des principaux fabricants mondiaux.

« Medline Canada est le distributeur de fournitures et d'équipements médicaux qui connaît la croissance la plus rapide au pays, offrant une valeur ajoutée et une expérience client exceptionnelle dans l'ensemble des soins de santé au Canada -- soins de santé primaires, soins de longue durée, soins hospitaliers et soins à domicile, a déclaré Ernie Philip, président de Medline Canada. Avec Sinclair Dentaire comme une société de Medline, nous serons un acteur de premier plan parmi les fournisseurs de soins dentaires canadiens. Grâce à une culture d'entreprise familiale et une attention considérable portée à l'expérience client, l'équipe de Sinclair Dentaire s'harmonisera très bien à notre culture CARES, tout en partageant une passion pour notre objectif, Ensemble au cœur des soins. »

« Après plus de 50 ans d'expérience dans la fourniture de produits de qualité et de services de premier plan, Sinclair Dentaire s'est établie comme chef de file et fournisseur de confiance sur le marché canadien des soins dentaires, a déclaré John Morrison, chef de l'exploitation de Sinclair Dentaire. En tant que société de Medline, nous renforcerons notre position sur le marché, assurant une croissance future solide et un service à la clientèle d'excellence, conformément à la vision des propriétaires de Sinclair Dentaire, Goli Nowtash et le regretté Dr Arjang Nowtash. Nous ne pourrions être plus enthousiastes à l'idée de poursuivre notre cheminement avec Medline Canada et de tirer parti de notre solide réputation dans le secteur de l'industrie dentaire. »

En tant que chef de file de la fabrication et de la distribution de fournitures et d'équipements, Medline Canada mise sur la diversité, le savoir, l'agilité et l'empathie pour aider ses clients à obtenir de meilleurs résultats en matière de soins de santé -- Ensemble au cœur des soinsMC.

Medline Canada, Corporation

Medline est l'un des principaux fabricants et fournisseurs mondiaux de produits et services médicaux de haute qualité destinés au secteur des soins de santé. Notre expertise en matière de solutions pour l'ensemble du secteur des soins de santé, combinée à une chaîne d'approvisionnement agile et de grande envergure, nous permet de travailler en partenariat avec nos clients pour améliorer les soins aux patients, les résultats cliniques et la gestion efficace des coûts, ainsi qu'offrir un accès rapide à des produits de qualité.

En appliquant nos valeurs CARES tous les jours, dans tout ce que nous entreprenons, chez Medline Canada, nous sommes profondément engagés envers la santé et le bien-être de nos clients, employés, partenaires et communautés. Avec plus de 650 employés, dont 125 professionnels cliniques et de la vente, et huit centres de distribution répartis dans tout le Canada, nous sommes un partenaire de confiance qui répond aux besoins de santé des Canadiens d'un océan à l'autre. Ensemble au cœur des soinsMC. Pour obtenir d'autres informations, visitez le site Web www.medline.ca.

