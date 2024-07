OTTAWA, ON, le 17 juill. 2024 /CNW/ - Médicaments innovants Canada (MNC) s'engage à collaborer avec les gouvernements provinciaux et à les soutenir afin de garantir l'accès aux traitements les plus avancés dans le système de santé canadien. Pendant que l'ensemble des premiers ministres du pays se réunissent au Conseil de la Fédération pour faire avancer les priorités communes, MNC appuie l'appel du premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, pour que les patients aient accès aux traitements salutaires dans les mêmes délais que le reste du monde.

« Les Canadiens méritent d'avoir accès aux dernières innovations en matière de médicaments et de soins de santé qui peuvent grandement améliorer leur qualité et leur espérance de vie. Cet accès est particulièrement important pour les patients atteints de maladies rares ou pour ceux qui ont épuisé toutes les options de traitements existantes », affirme Bettina Hamelin, présidente de MNC. « Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ont une occasion unique de collaborer et de changer les choses pour les patients canadiens et leurs familles. Tous devraient être motivés à agir. »

Les obstacles à l'accès signifient que moins de 20 % des nouveaux médicaments lancés à l'échelle mondiale sont disponibles dans les régimes publics canadiens. En outre, il faut actuellement en moyenne plus de deux ans après le lancement d'un médicament pour que les Canadiens membres des régimes publics d'assurance-médicaments y aient accès. Il s'agit presque du double du temps d'accès moyen parmi les 20 pays pairs de l'OCDE, tandis qu'au sein du G7, le Canada se classe au dernier rang. Selon le témoignage de l'Organisation canadienne des maladies rares lors de la session du Comité permanent de la santé, l'approbation d'un médicament pour une maladie rare peut prendre jusqu'à six ans de plus au Canada qu'aux États-Unis ou en Europe.

« MNC se réjouit que cette question importante soit débattue à Halifax et s'engage à collaborer avec les gouvernements fédéral et provinciaux pour trouver des solutions permettant d'accélérer l'accès aux nouveaux traitements pour tous les Canadiens », ajoute Mme Hamelin.

À propos de Médicaments novateurs Canada

Médicaments novateurs Canada (MNC) est l'association nationale qui représente la voix de l'industrie pharmaceutique innovatrice canadienne. L'association défend des politiques qui favorisent la découverte, le développement et l'offre de médicaments et de vaccins novateurs afin d'améliorer la vie de l'ensemble de la population. De plus, elle soutient l'engagement de ses membres d'être des partenaires précieux du système de santé canadien. L'association représente 47 entreprises qui contribuent à alimenter l'économie fondée sur la connaissance du pays. Tous ses membres suivent le Code d'éthique de MNC, ils travaillent donc de manière hautement éthique avec les gouvernements, les payeurs privés, les professionnels de la santé et les parties prenantes.

