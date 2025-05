L'industrie pharmaceutique novatrice a rapporté 18,4 milliards de dollars à l'économie canadienne en 2022

OTTAWA, ON, le 12 mai 2025 /CNW/ - De nouvelles données publiées aujourd'hui par Statistique Canada confirment que l'industrie pharmaceutique novatrice du Canada ne contribue pas uniquement à la santé; elle joue aussi un rôle essentiel dans la croissance et la résilience de l'économie nationale.

L'industrie a généré 18,4 milliards de dollars en activités économiques totales en 2022, ce qui représente une augmentation de près de 15 % par rapport à 2021. Elle a également investi 3,2 milliards de dollars dans la recherche et le développement (R et D) et soutenu plus de 110 000 emplois équivalents temps plein au pays, soit une augmentation de près de 8 % du nombre d'emplois par rapport à l'année précédente.

Ces résultats soulignent le rôle considérable de l'industrie dans le façonnement de l'écosystème novateur du Canada, le renforcement des capacités de recherche et la promotion de la prospérité à long terme.

« Les sciences de la vie au Canada sont un moteur économique. Dans une économie mondiale de plus en plus complexe et volatile, ce moteur doit fonctionner à plein régime », a déclaré Bettina Hamelin, présidente de Médicaments novateurs Canada. « Les innovateurs pharmaceutiques du Canada contribuent à fournir des traitements qui changent des vies et le type de croissance qui renforce la résilience économique de notre pays. »

Ces nouvelles données révèlent un ratio des dépenses de R et D par rapport aux recettes tirées des ventes allant jusqu'à 11 %, ce qui témoigne de l'engagement ferme de l'industrie à réinvestir dans les sciences, les talents et l'infrastructure du Canada.

Avec plus de 3200 essais cliniques, des établissements universitaires de classe mondiale, des capacités d'intelligence artificielle révolutionnaires et une filière biotechnologique florissante, le Canada est bien placé pour jouer un rôle de premier plan. Cependant, la croissance continue d'un environnement commercial canadien compétitif dépend de politiques ambitieuses et tournées vers l'avenir, d'investissements intelligents et d'une collaboration soutenue entre les secteurs public et privé.

« Le leadership du Canada en matière d'essais cliniques est une chose dont nous pouvons être fiers et que nous devons protéger et amplifier, » a ajouté Mme Hamelin. « C'est un avantage concurrentiel qui crée des emplois, alimente l'innovation et apporte de réels bénéfices en matière de santé aux Canadiens. »

