TORONTO, le 16 déc. 2024 /CNW/ - Médicaments novateurs Canada (MNC) se réjouit de l'entente collective entre les premiers ministres du Canada visant à prendre des mesures concrètes pour accélérer l'approbation des médicaments qui sauvent des vies, comme l'a annoncé le premier ministre Doug Ford lors de la conférence de presse du Conseil de la fédération de 2024 aujourd'hui, à Toronto.

« Le Canada est actuellement à la traîne par rapport à ses pairs du G7 en ce qui concerne l'approbation des nouveaux médicaments et l'accès à ceux-ci, et ce sont les patients de partout au pays qui en paient le prix », a déclaré la présidente de MNC, Bettina Hamelin. « Nous sommes encouragés par le projet pilote annoncé aujourd'hui par le premier ministre Ford, qui vise à réduire de neuf mois le délai d'inscription sur la liste publique des médicaments anticancéreux essentiels, garantissant ainsi un accès plus rapide aux traitements novateurs pour les patients qui en ont besoin. »

MNC reconnaît l'importance de la collaboration pour atteindre ces objectifs et soutient l'appel lancé par les premiers ministres à toutes les parties prenantes, y compris les fabricants de médicaments, pour qu'elles travaillent ensemble à la réalisation de cette initiative. En garantissant que les patients puissent bénéficier de traitements approuvés par Santé Canada grâce à des initiatives telles que le projet Orbis, cette proposition marque une étape essentielle pour combler les lacunes d'accès qui peuvent survenir immédiatement après une recommendation positive de l'Agence des médicaments du Canada et, en fin de compte, pour améliorer les résultats en matière de soins de santé partout au pays.

MNC et ses membres restent déterminés à travailler avec tous les ordres de gouvernement, en particulier avec les ministres de la Santé des provinces, pour faire de cette vision une réalité et accélérer l'accès aux médicaments novateurs au pays.

À propos de Médicaments novateurs Canada

Médicaments novateurs Canada (MNC) est l'association nationale qui représente l'industrie pharmaceutique innovatrice canadienne. L'industrie est fière de soutenir plus de 100 000 emplois de grande valeur, de contribuer à l'économie un total de 16 milliards de dollars, de parrainer la majorité des essais cliniques au Canada et d'investir près de 3 milliards de dollars dans la recherche et le développement chaque année. MNC plaide en faveur de politiques qui permettent la découverte, le développement et la distribution de médicaments et vaccins novateurs pour améliorer la vie de tous les Canadiens. L'association et ses membres sont des partenaires orientés vers la recherche de solutions pour le système de santé canadien et ont contribué plus de 30 millions de dollars à la recherche appliquée sur les systèmes de santé par l'intermédiaire de la Fondation pour la recherche en santé (FRS). Tous ses membres suivent le Code d'éthique de MNC, ils travaillent donc de manière hautement éthique avec les gouvernements, les payeurs privés, les professionnels de la santé et les parties prenantes.

