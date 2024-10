MONCTON, NB, le 10 oct. 2024 /CNW/ - La Fondation Medavie est fière de remettre à 10 étudiants et étudiantes des bourses d'études d'une valeur de 7 000 $ renouvelables pour un maximum de trois ans. Les récipiendaires de ces bourses sont des jeunes aux prises avec des difficultés personnelles ou familiales liées à la santé mentale qui poursuivent des études postsecondaires dans un programme lié à la santé à une université ou un collège communautaire reconnu au Canada et qui prévoient de faire carrière dans leur domaine d'études.

« Cette bourse me permet non seulement de réduire mon niveau de stress, mais elle me donne l'occasion de découvrir tout ce que l'Université de l'Île-du-Prince-Édouard a à offrir. » Maya Carragher, étudiante au baccalauréat en soins infirmiers, Université de l'Île-du-Prince-Édouard

Cette année, le montant de la bourse est passé de 5 000 $ à 7 000 $ pour permettre aux étudiants et étudiantes de couvrir environ 30 % du coût total de leur année scolaire. Avec l'ajout des 10 récipiendaires de cette année, la Fondation Medavie offre son soutien, par l'entremise de son programme de bourses, à un total de 31 jeunes qui poursuivent des études postsecondaires.

« Nous sommes convaincus que ces jeunes personnes brillantes deviendront nos leaders de demain dans le secteur de la santé. À Medavie, nous avons à cœur de leur venir en aide en allégeant le fardeau financier et le stress qui accompagnent souvent la poursuite d'études supérieures. » Andrea Elliott, directrice, Responsabilité sociale et Fondation Medavie

La bourse d'études Medavie a été créée dans le but d'honorer Pierre-Yves Julien, ancien chef de la direction de Medavie. Pierre-Yves Julien estimait que Medavie, à titre d'organisation à but non lucratif œuvrant dans le secteur des soins de santé, a une obligation envers les collectivités où vivent et travaillent les membres de son personnel ainsi que les Canadiens et Canadiennes qu'elle sert.

SOURCE Croix Bleue Medavie

