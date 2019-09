McDonald's teste dans le Sud-Ouest de l'Ontario de nouveaux sandwichs faits à partir de protéines végétales

Le nouveau sandwich à base de protéines végétales de McDonald's est délicieux, juteux et parfaitement garni, servi sur un petit pain chaud et moelleux aux graines de sésame. Il offre le goût emblématique des produits McDonald's dont les clients raffolent. Fait d'une galette à base de protéines végétales ne renfermant aucun colorant, arôme ni agent de conservation artificiels, c'est un sandwich savoureux qui donne le goût d'y mordre à pleines dents. Le prix du nouveau sandwich sera de 6,49 $ CA, plus taxes.

« En tant qu'entreprise axée sur l'expérience-client, nous nous engageons à tester continuellement de nouveaux produits afin d'offrir des options variées, a déclaré Michaela Charette, chef de la recherche sur l'entreprise chez McDonald's du Canada. Le nouveau sandwich à base de protéines végétales complète notre gamme actuelle de délicieux hamburgers et sandwichs, et nous permet d'évaluer la demande croissante des Canadiens en matière de protéines végétales ainsi que leur expérience en restaurant. Au cours de ce test, nous continuerons d'être à l'écoute de nos clients pour comprendre leurs goûts. »

Pour plus de renseignements, visitez http://mcdonalds.ca/plt_fr.

À propos de McDonald's du Canada

En 1967, le Canada accueillait son premier restaurant McDonald's à Richmond, en Colombie-Britannique. Aujourd'hui, Les Restaurants McDonald® du Canada Limitée fait partie de la fibre canadienne, accueillant près de trois millions de clients chaque jour. Plus de 90 % des 1 400 restaurants canadiens sont détenus et gérés localement par des entrepreneurs indépendants. Près de 100 000 personnes aux quatre coins du pays travaillent soit pour un restaurant de la compagnie, soit pour un restaurant qui est géré et exploité par un franchisé indépendant. Sur des achats de produits alimentaires totalisant près d'un milliard de dollars, McDonald's s'approvisionne à plus de 85 % auprès de fournisseurs au Canada. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de McDonald's du Canada, visitez mcdonalds.ca.

