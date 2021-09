McDonald's du Canada, de même que ses franchisés partout au Québec, sait que les employés actuels représentent une excellente source de recrutement. C'est pourquoi elle a lancé Olivia de Paradox, une intelligence artificielle conversationnelle qui permettra aux employés de mettre leurs amis au courant d'un poste vacant à l'aide d'un simple texto. Cette technologie, en plus de représenter le premier pas vers un nouveau système d'embauche à la fine pointe, s'inscrit dans le cadre d'une vaste transformation de l'expérience-employé chez McDonald's qui fera progresser la marque dans l'ère numérique.

« McDonald's et ses franchisés cherchent sans cesse à élargir leur équipe. À l'heure actuelle, nous avons des milliers de postes vacants partout au Canada, a déclaré Stephanie Hardman, chef des Ressources humaines de McDonald's du Canada. Olivia, notre nouvel assistant conversationnel, facilite la tâche plus que jamais aux employés d'un restaurant McDonald's qui veulent recommander un ami et attirer dans l'équipe des personnes énergiques et motivées afin que nous bâtissions un avenir stimulant ensemble. »

L'année dernière, Olivia a aidé McDonald's du Canada et ses franchisés à générer 1 784 recommandations. Par le biais d'un bref échange de textos, Olivia offre aux équipiers un moyen facile de transférer une offre d'emploi de leur restaurant ou d'inviter leurs proches à mener leurs propres recherches. La personne recommandée peut alors remplir la demande d'emploi, qui sera ensuite examinée par le gérant responsable de l'embauche. Les programmes de motivation visant la recommandation de candidats sont fréquents, mais varient selon le restaurant et l'organisation de franchisé.

« Personne ne comprend mieux que nos équipiers actuels le genre de candidats dont nous avons besoin. Et, après tout, qui n'aime pas travailler avec ses amis? a lancé Dominic Descôteaux, de Les Entreprises S.D. Descôteaux Inc. Olivia est un outil étonnamment simple qui nous permet de pourvoir des postes dans nos restaurants avec des employés de qualité. À ce jour, nous avons obtenu par le biais d'Olivia plus de 20 recommandations ayant mené à une embauche, et nous continuons d'encourager les équipiers à se servir de cet outil pour recommander des candidats alors que nous rouvrons nos salles à manger cet automne. »

Les restaurants McDonald's figurent parmi les principaux employeurs de jeunes au Canada. Dans un environnement sécuritaire, inclusif et amusant, ils offrent aux jeunes un endroit où acquérir de précieuses compétences telles que le travail d'équipe, le leadership, l'agilité, la résilience et la prise de décision - des compétences qui peuvent mener à des emplois prisés et à une capacité de gain élevée à long terme. L'entreprise reconnaît également l'importance de la souplesse et offre des postes à temps partiel afin d'aider ses employés à concilier les études, le sport, le travail communautaire et la vie privée.

Un premier emploi chez McDonald's est un tremplin vers toutes sortes de carrières stimulantes. De nombreux professionnels prospères en ont profité. Le programme de perfectionnement en leadership de McDonald's ouvre aussi la voie à des postes en gestion et à des débouchés intéressants pour ceux et celles qui visent une carrière à long terme dans les restaurants McDonald's.

Les personnes qui désirent en apprendre davantage sur les postes offerts et les façons de postuler peuvent visiter le site Web Carrières de McDonald's.

Au sujet de McDonald's du Canada

En 1967, le Canada accueillait son premier restaurant McDonald's à Richmond, en Colombie-Britannique. Aujourd'hui, Les Restaurants McDonald du Canada Limitée fait partie de la fibre canadienne, accueillant près de trois millions de clients chaque jour. McDonald's et ses franchisés sont fiers de compter près de 100 000 employés d'un océan à l'autre. Plus de 90 % des 1 400 restaurants canadiens sont détenus et gérés localement par des entrepreneurs indépendants. Sur des achats alimentaires totalisant près d'un milliard de dollars, McDonald's s'approvisionne à plus de 85 % auprès de fournisseurs canadiens. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de McDonald's du Canada, visitez mcdonalds.ca.

SOURCE McDonald's Canada

Renseignements: [email protected]