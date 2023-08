Dès le 14 août, les Arches d'or lanceront un nouveau Trio dans plus de 100 pays, mettant en vedette des produits présentés dans la culture pop.

TORONTO, le 9 août 2023 /CNW/ - Des films classiques aux comédies irrésistibles, des chansons à succès aux séries animées amusantes, McDonald's brille de mille feux dans le monde du divertissement depuis des décennies. Maintenant, nous offrons aux fans la chance d'être aux premières loges d'une nouvelle expérience qui met en vedette certains des produits dont ils raffolent. Nous vous présentons le Trio « Tel que vu dans », une collection légendaire d'articles au menu préférés des fans qui ont fait une apparition emblématique au cinéma, à la télévision et en musique. À compter du 14 août, le Trio sera offert dans plus de 100 pays, dont les restaurants McDonald's du Canada participants, et mettra également en vedette des articles promotionnels exclusifs et du contenu inédit.

Pour une durée limitée, les fans peuvent revivre la magie de leurs personnages et artistes préférés en commandant l'un des produits au menu et accompagnements, tous célèbres. Le Trio comprendra, au choix : 10 morceaux de Poulet McCroquettes ou un sandwich Quart de livre avec fromage ou Big Mac, ainsi qu'une portion moyenne de nos frites de renommée mondiale et une boisson de fontaine, format moyen. Les clients peuvent également savourer une nouvelle sauce aigre-douce, inspirée de la saison 2 de Loki de Marvel Studios, diffusée sur Disney+ à compter du 6 octobre. Le Trio sera offert dès le 14 août, pour une durée limitée, sur l'appli McDonald's, en restaurant et au service-au-volant dans les restaurants participants du Canada et de partout dans le monde, jusqu'à épuisement des stocks.

« Les fans de la vie réelle ne sont pas les seuls à avoir une commande préférée : depuis des décennies, nos personnages de cinéma et de télévision préférés en ont aussi une, a dit Morgan Flatley, chef du Marketing international et responsable des Nouvelles entreprises commerciales de McDonald's. Le Trio « Tel que vu dans » constitue notre plus importante Commande de célébrités jusqu'à maintenant. Elle célèbre les références à McDonald's les plus mémorables du monde du divertissement. »

Et, bien sûr, nous voulons que les fans se sentent aussi populaires que leur Trio McDonald's. C'est pourquoi nous nous sommes associés à PALACE, une marque londonienne de vêtements de planche à roulettes et de mode urbaine, qui a intégré McDonald's à ses motifs provocateurs et amusants et à ses vidéos de planche afin de créer des articles promotionnels personnalisés. Les fans qui se procurent un Trio « Tel que vu dans » peuvent balayer le code QR sur l'emballage pour accéder à la collection exclusive PALACE McDONALD'S.

Puisque McDonald's joue un rôle spécial dans la saison 2 à venir de Loki, de Marvel Studios, nous offrons un avant-goût aux fans par le biais d'une expérience thématique en réalité augmentée sur Snapchat. Lorsque les fans balaient le couvercle de la nouvelle sauce aigre-douce sur Snapchat, ils débloquent un contenu personnalisé conçu par Marvel Studios exclusivement pour les fans de McDonald's, avec un nouveau contenu chaque semaine tout au long de la promotion.

« McDonald's joue un rôle essentiel et emblématique dans la culture pop depuis des décennies, créant des liens tangibles avec nos films, séries et personnages préférés, a déclaré Alyssa Buetikofer, chef du marketing et vice-présidente, McDonald's du Canada. Le Trio « Tel que vu dans », notre commande la plus célèbre à ce jour, souligne les moments les plus mémorables pour les Canadiens et le monde entier. »

Que vous ayez aimé voir la copine de George Costanza proclamer : « Je n'ai pas mangé de Big Mac® depuis longtemps » dans Seinfeld de Warner Bros. Discovery, ou Travis dans Les collégiennes de Beverly Hills de Paramount Pictures remercier « la merveilleuse équipe de McDonald's », ou encore pour un aperçu de la prochaine saison de Loki de Marvel Studios, vous pouvez être aux premières loges pour le Trio « Tel que vu dans » cet été. Commandez-le dans l'appli McDonald's, en restaurant ou au service-au-volant dans les restaurants participants du monde entier, jusqu'à épuisement des stocks.

