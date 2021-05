Ce soir, nous célébrerons en grand cette collaboration tant attendue. Réglez votre alarme car sur le coup de 19 h (HE), McDonald's et BTS lanceront une gamme de produits dérivés spectaculaires sur l'appli Weverse. Vous pourrez vous vêtir de la tête aux pieds d'articles dynamite - chandails à capuchon, robes de chambre violettes, chaussettes, sandales, etc. - mettant en vedette les délicieux produits qui constituent le repas BTS. Ces articles représentent à merveille le partenariat emblématique qui unit les deux marques adorées, que ce soit par un logo de la boîte à frites de McDonald's contenant sept frites pour les sept membres du groupe, ou l'alliage du violet de BTS et du rouge et or de McDonald's. Pour vous préparer à vous les procurer dès leur mise en ligne, téléchargez l'appli Weverse et créez un compte.

« Nous savons à quel point nos clients et nos équipiers ont hâte à l'arrivée de la première commande de célébrités au Canada. C'est merveilleux qu'elle soit enfin là! Nous sommes impatients de voir nos clients savourer Le repas BTS », déclare Alyssa Buetikofer, chef du Marketing chez McDonald's du Canada.

McDonald's lance également une publicité mettant en vedette la nouvelle chanson du groupe, Butter, qui s'est faufilée au sommet des palmarès dès son arrivée sur les ondes la semaine dernière.

Jusqu'au 21 juin, les clients canadiens pourront commander Le repas BTS en restaurant, sur l'appli McDonald's (commande et paiement mobiles sans contact), au service-au-volant et à la McLivraisonMD. Et comme Le repas BTS sera offert dans près de 50 marchés aux quatre coins de la planète, les clients de partout pourront savourer les produits McDonald's préférés des membres du groupe. Pour connaître tous les marchés participants et les dates de la promotion, cliquez ici.

Au sujet de McDonald's du Canada

En 1967, le Canada accueillait son premier restaurant McDonald's à Richmond, en Colombie-Britannique. Aujourd'hui, Les Restaurants McDonald du Canada Limitée fait partie de la fibre canadienne, accueillant près de trois millions de clients chaque jour. Près de 100 000 personnes travaillent chez McDonald's d'un bout à l'autre du pays, dans les restaurants de franchisés et les restaurants de la compagnie. Ce sont plus de 90 % des 1 400 restaurants de McDonald's du Canada qui sont détenus et gérés par des entrepreneurs locaux et indépendants. Sur des achats de produits alimentaires totalisant près d'un milliard de dollars, McDonald's s'approvisionne à plus de 85 % auprès de fournisseurs canadiens. Pour obtenir de plus amples renseignements sur McDonald's du Canada, rendez-vous à mcdonalds.ca.

