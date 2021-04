Cette « tournée » unique au menu arrivera au Canada, le 26 mai. Les clients pourront savourer la commande signature du groupe dans les restaurants participants au pays. Le Repas BTS est composé de 10 morceaux de Poulet McCroquettes MD , de nos frites de renommée mondiale format moyen, d'une boisson gazeuse format moyen et de deux des sauces préférées du groupe : chili doux et cajun, sauces inspirées de nos recettes populaires de McDonald's de la Corée du Sud.

« Le groupe a des souvenirs mémorables chez McDonald's. Nous sommes vraiment enchantés de cette collaboration et avons très hâte de faire connaître le Repas BTS au monde entier », déclarait BIGHIT MUSIC, la maison de disque de BTS.

Depuis 2013, BTS se classe au top des palmarès musicaux et a su toucher des millions de gens de partout dans le monde par leur musique et leurs messages positifs. Au cours des prochains mois, les inconditionnels de BTS seront encore plus près de leurs artistes favoris puisque, pour la toute première fois depuis le lancement de la campagne de commandes des célébrités par McDonald's aux États-Unis l'an dernier, le Repas BTS sera offert partout dans le monde, dans près de 50 pays. Vous trouverez ici la liste complète des pays participants de même que les dates d'offre du Repas.

« Célèbre ou pas, chacun a sa commande chouchou chez McDonald's, même les supervedettes internationales comme BTS, déclarait Alyssa Buetikofer, chef du Marketing de McDonald's du Canada. Ce groupe est un phénomène mondial. Son fan-club ne connaît pas de frontières. Nous sommes emballés au plus haut point d'offrir le Repas BTS à nos clients au Canada dès le mois prochain. »

Les clients canadiens pourront commander le Repas BTS en restaurant, par la commande et le paiement mobiles sans contact sur l'appli McDonald's, au service-au-volant et à la McLivraisonMD. Alors, notez bien cette date du 26 mai et ne manquez pas de consulter les réseaux sociaux de McDonald's @mcdocanada pour des mises à jour régulières sur ce partenariat unique!

Au sujet de McDonald's du Canada

En 1967, le Canada accueillait son premier restaurant McDonald's à Richmond, en Colombie-Britannique. Aujourd'hui, Les Restaurants McDonald du Canada Limitée fait partie de la fibre canadienne, accueillant près de trois millions de clients chaque jour. Dans les restaurants de franchisés et les restaurants de la compagnie, près de 100 000 personnes travaillent chez McDonald's d'un bout à l'autre du pays, et plus de 90 % des 1 400 restaurants de McDonald's du Canada sont détenus et gérés par des entrepreneurs locaux et indépendants. Sur des achats alimentaires totalisant près d'un milliard de dollars, plus de 85 % proviennent de fournisseurs canadiens. Pour obtenir de plus amples renseignements sur McDonald's du Canada, rendez-vous au www.mcdonalds.ca.

