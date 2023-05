McDONALD'S DU CANADA OUVRIRA SON PREMIER EMPLACEMENT McCAFÉ® INDÉPENDANT À L'AÉROPORT INTERNATIONAL PIERRE-ELLIOT-TRUDEAU DE MONTRÉAL

MONTRÉAL, le 23 mai 2023 /CNW/ - McDonald's du Canada a annoncé aujourd'hui le début des travaux au tout premier emplacement McCafé® indépendant dans un aéroport canadien, à l'aéroport international Pierre-Elliot-Trudeau de Montréal. Cet emplacement McCafé indépendant, le tout premier dans la province de Québec, ouvrira ses portes cet été.

Le tout premier emplacement McCafé® indépendant au Québec, ainsi que dans un aéroport canadien, ouvrira ses portes cet été à l’aéroport international Pierre-Elliot-Trudeau de Montréal. (Groupe CNW/McDonald's Canada)

« Nous sommes heureux d'élargir notre présence afin de satisfaire l'amour de nos clients pour la marque et notre café de torréfaction supérieure au-delà de leurs habitudes quotidiennes, a expliqué Michèle Boudria, présidente et chef de la direction de McDonald's du Canada. Ce nouvel emplacement McCafé indépendant à l'aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal marque un tournant de l'évolution de la marque McCafé au Québec. »

Le restaurant sera situé en face de la porte 50, près de l'entrée des départs internationaux, ce qui en facilite l'accès aux voyageurs internes et internationaux. Il sera doté de bornes de commande afin de satisfaire les clients en quête d'un moyen rapide et pratique de commander leur café de torréfaction supérieure et toute une gamme d'articles à consommer sur le pouce pendant leur trajet.

En plus des produits de base, comme le café de torréfaction supérieure, les boissons à base d'espresso, les sandwichs McMuffin® et les pâtisseries savoureuses, le menu de cet emplacement proposera une gamme exclusive de produits, dont des sandwichs maison fraîchement préparés comme des sandwichs au fromage fondant et des sandwichs sur croissants fraîchement cuits au four.

C'est le franchisé de McDonald's François Nolin, qui possède plus de 35 ans d'expérience dans l'industrie de la restauration, qui prendra les rênes de ce tout nouvel emplacement.

« Je suis impatient d'accueillir nos premiers clients et de faire partie de leur rituel de voyage. Ce nouveau restaurant offrira une expérience personnalisée qui répondra aux besoins de nos clients qui veulent savourer leur produit McCafé sur place ou sur le pouce », a confié François Nolin.

Dans le cadre de sa stratégie de développement et de renforcement de McCafé comme étant un leader en matière de café, McDonald's du Canada est fière d'offrir l'expérience de qualité à laquelle les clients s'attendent d'un emplacement indépendant.

L'ouverture officielle de l'emplacement McCafé indépendant est prévue pour l'été 2023.

À propos de McDonald's du Canada

En 1967, le premier restaurant McDonald's du Canada ouvre ses portes à Richmond, en Colombie-Britannique. Aujourd'hui, Les Restaurants McDonald du Canada Limitée fait partie de la fibre canadienne, accueillant plus d'un million de clients chaque jour. Près de 100 000 personnes travaillent chez McDonald's d'un océan aux deux autres, dans les restaurants de franchisé et les restaurants de la compagnie. Ce sont plus de 90 % des 1 400 restaurants de McDonald's du Canada qui sont détenus et gérés par des entrepreneurs locaux et indépendants. Sur des achats alimentaires totalisant près d'un milliard de dollars, McDonald's s'approvisionne à plus de 85 % auprès de fournisseurs canadiens. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de McDonald's du Canada, rendez-vous à mcdonalds.ca.

À propos de McCafé®

La marque McCafé s'est établie comme joueur de premier plan dans le paysage du café de la restauration à service rapide au Canada grâce à son café de torréfaction supérieure, venant surprendre et ravir les clients à chaque verre. Forte de sa notoriété solide en matière de café, McCafé s'est taillé une place dans les épiceries, a lancé à Toronto un café indépendant au menu étendu et offre son café sur les ailes de WestJet. Pour plus de renseignements sur notre engagement à infuser le meilleur café à chaque visite, rendez-vous au www.mcdonalds.ca/mccafe. Suivez la marque sur Instagram à @McDoCanada.

SOURCE McDonald's Canada

Renseignements: Veuillez communiquer avec : Équipe Impact de McDonald's du Canada à [email protected]