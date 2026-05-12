Le nouveau menu propose des boissons Soda signature, Splash fraîcheur et Café nuage glacé McCafé®, en plus du retour des boissons de fontaine et du café glacé, petit format, à 1 $ plus taxes pour l'été

TORONTO, May 12, 2026 /CNW/ - McDonald's du Canada entre officiellement dans son ère des boissons. Avec le lancement d'une nouvelle gamme permanente de boissons froides, maintenant offerte dans les restaurants participants d'un océan à l'autre, l'enseigne place les boissons au premier plan pour en faire de véritables vedettes.

Des couleurs éclatantes, des garnitures ludiques et une mousse froide onctueuse et sucrée sont à l'honneur dans la nouvelle gamme permanente de boissons froides McCafé de McDonald's du Canada. Elle propose une grande variété de saveurs parmi les Sodas signature aux couleurs vibrantes, les Splash fraîcheuraux notes fruitées et les Cafés glaces nuages. L'acteur canadien Robbie G.K. a officiellement célébré l'entrée de McDonald's du Canada dans son ère des boissons en dégustant un Splash fraîcheur fraise-melon d’eau issu de la nouvelle gamme permanente de boissons froides McCafé, qui comprend les Sodas signature, les Splash fraîcheur et les Cafés nuage glacés de McCafé. (Photo fournie par George Pimentel)

Conçues pour se démarquer, ces boissons audacieuses misent à parts égales sur le plaisir et le raffinement. Aux couleurs éclatantes et aux textures irrésistibles s'ajoutent de petites touches inattendues, comme des perles éclatantes à la fraise et des fruits du dragon lyophilisés.

« Ce lancement marque un virage important pour McDonald's du Canada, a déclaré Annemarie Swijtink, présidente et chef de la direction de McDonald's du Canada. Les boissons ne sont plus une simple option secondaire : elles participent désormais à l'image que nous présentons à nos clients. Nous voulions créer une gamme de boissons à la fois fraîches, irrésistibles et permanentes au menu, qui marient des saveurs audacieuses à des touches haut de gamme. Il s'agit d'un engagement à long terme pour faire évoluer notre menu en plaçant nos clients au cœur de nos décisions. »

La nouvelle gamme s'articule autour de trois catégories : les Sodas signature, les boissons Splash fraîcheur et les Cafés nuage glacés McCafé.

Les tout nouveaux Sodas signature McCafé proposent une version tendance de saveurs familières, rehaussées d'une touche moderne et gourmande. Servis dans des verres transparents pour faire ressortir leurs couleurs vibrantes et coiffés d'une mousse froide onctueuse, ils se déclinent comme suit :

Sprite éclat de framboise bleue : Une version audacieuse de Sprite MD , préparée avec un sirop électrisant à saveur de framboise bleue et garnie d'une mousse froide onctueuse et sucrée, le tout servi sur glace.

Une version audacieuse de Sprite , préparée avec un sirop électrisant à saveur de framboise bleue et garnie d'une mousse froide onctueuse et sucrée, le tout servi sur glace. Délice d'orange : Une version nostalgique de Sprite MD , préparée avec un sirop à saveur de crème à l'orange et garnie d'une mousse onctueuse et sucrée, le tout servi sur glace.

Une version nostalgique de Sprite , préparée avec un sirop à saveur de crème à l'orange et garnie d'une mousse onctueuse et sucrée, le tout servi sur glace. Coke® tourbillon de fraise : Une version gourmande de Coca-ColaMD, préparée avec un sirop à saveur de fraise et crème et garnie d'une mousse froide sucrée et onctueuse, le tout servi sur glace.

Les nouvelles boissons Splash fraîcheur McCafé sont une véritable explosion de saveurs fruitées. La gamme comprend :

Splash fraîcheur mangue-ananas : Une boisson rafraîchissante à la limonade faite avec du jus de citron concentré mélangé à la douceur tropicale de la mangue et de l'ananas, le tout garni de perles à saveur de fraise et servi sur glace.

Une boisson rafraîchissante à la limonade faite avec du jus de citron concentré mélangé à la douceur tropicale de la mangue et de l'ananas, le tout garni de perles à saveur de fraise et servi sur glace. Splash fraîcheur fraise-melon d'eau : Une boisson rafraîchissante à la limonade faite de jus de citron concentré avec des notes de fraise sucrée et de melon d'eau juteux, le tout garni de fraises séchées à froid et servi sur glace.

Une boisson rafraîchissante à la limonade faite de jus de citron concentré avec des notes de fraise sucrée et de melon d'eau juteux, le tout garni de fraises séchées à froid et servi sur glace. Splash fraîcheur mûre-fruit de la passion : Une boisson rafraîchissante à la limonade faite de jus de citron concentré, au goût sucré et acidulé de mûre et de fruit de la passion, le tout garni de fruits du dragon séchés à froid et servi sur glace.

Enfin, les nouveaux Cafés nuage glacés McCafé mettent en vedette le café de torréfaction supérieure McCafé, fait de grains arabica à 100 % et servi sur glace. Coiffés d'un nuage de mousse froide sucrée et onctueuse, ils sont offerts en versions régulière, vanille française, vanille sans sucre et caramel salé.

Retour des boissons de fontaine et du café glacé, petit format, à 1 $ plus taxes, le 19 mai

Alors que les nouvelles boissons constituent une offre haut de gamme, McDonald's réaffirme également son engagement envers une valeur constante avec le retour très attendu de son programme estival de longue date, Soif d'été. Du 19 mai au 7 septembre, les Canadiennes et Canadiens pourront profiter de boissons de fontaine et de cafés glacés, petit format, à 1 $, plus taxes, en restaurant*. De plus, les clients qui utilisent l'application McDonald's pourront se prévaloir d'une offre leur permettant d'obtenir une boisson de fontaine, tout format, ou un café glacé, petit format ou format moyen, à 1 $, plus taxes**.

Des pauses improvisées aux rituels du quotidien, la gamme estivale de boissons de McDonald's du Canada ajoute une touche de bonheur à chaque gorgée. En mariant nouvelles saveurs ludiques et touches haut de gamme au retour des boissons de fontaine et du café glacé, petit format, à 1 $ plus taxes, McDonald's répond à tous les goûts et à tous les budgets, consolidant sa place comme destination incontournable de l'été.

* Exclut le café glacé aromatisé et les garnitures additionnelles. Ne peut être jumelée à aucune autre offre. Dans les restaurants McDonald's du Canada participants. La disponibilité des produits varie d'un restaurant à l'autre. Les prix ne s'appliquent pas à la livraison.

** Exclut le café glacé aromatisé et les garnitures additionnelles. L'offre doit être sélectionnée dans l'appli. Voir les modalités de l'offre pour les détails. Dans les restaurants McDonald's du Canada participants. Téléchargement de l'appli et inscription requis.

Au sujet de McDonald's du Canada

En 1967, le Canada accueillait son premier restaurant McDonald's à Richmond, en Colombie-Britannique. Aujourd'hui, Les Restaurants McDonald du Canada Limitée fait partie de la fibre canadienne, accueillant près de deux millions de clients chaque jour et employant près de 100 000 personnes à l'échelle du Canada. Plus de 90 % des 1 500 restaurants McDonald's du Canada sont détenus et exploités localement par des franchisés indépendants; les autres sont détenus et exploités par Les Restaurants McDonald du Canada Limitée. Des presque 2 milliards $ dépensés en aliments et papier par les restaurants McDonald's, plus de 80 % sont achetés auprès de fournisseurs canadiens. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de McDonald's du Canada, rendez-vous à mcdonalds.ca.

SOURCE McDonald's Canada

Pour de plus amples renseignements : Équipe Impact Canada de McDonald's du Canada à [email protected]