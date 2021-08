Les Canadiens les ont réclamés, et McDonald's a entendu!

Les morceaux de poulet McCroquettes® épicés sont maintenant offerts

pour une durée limitée dans les restaurants du Canada participants.

MONTRÉAL, le 31 août 2021 /CNW/ - La patience des Canadiens sera enfin récompensée! Dès aujourd'hui, les morceaux de poulet McCroquettes® épicés seront offerts partout au pays dans les restaurants McDonald's participants pour une durée limitée.

« Lorsque nos homologues américains ont lancé les morceaux de poulet McCroquettes® épicés en septembre dernier, l'engouement fut si fort que les Canadiens se sont empressés de les réclamer à leur tour, déclare Rebecca Smart, directrice en chef de la stratégie de la marque chez McDonald's du Canada. Nous sommes heureux de répondre à l'intérêt croissant des Canadiens pour les saveurs épicées en leur offrant nos emblématiques morceaux de poulet McCroquettes épicés sous un nouveau jour. »

Les morceaux de poulet McCroquettes® épicés sont entièrement faits de poitrine de poulet assaisonnée et panée, au goût de piment habanero piquant. De plus, les Canadiens peuvent rendre ces morceaux de poulet encore plus piquants en les accompagnant de la sauce Buffalo épicée. Avec ce véritable classique rehaussé, McDonald's du Canada propose pour la première fois une nouvelle saveur de McCroquettes depuis le lancement de ce produit emblématique au Canada en 1984.



Faits :

Les morceaux de poulet McCroquettes® épicés rejoignent notre gamme croissante de produits au poulet épicé destinés aux clients audacieux de McDonald's du Canada . Elles rejoignent notamment le MacPoulet ® épicé avec habanero ainsi que des saveurs offertes pour une durée limitée : le MacPoulet® super épicé avec sauce sichuanaise et le MacPoulet ® ultra épicé avec jolokia.

. Elles rejoignent notamment le MacPoulet ® épicé avec habanero ainsi que des saveurs offertes pour une durée limitée : le MacPoulet® super épicé avec sauce sichuanaise et le MacPoulet ® ultra épicé avec jolokia. Dès le 31 août, les morceaux de poulet McCroquettes® épicés seront offerts pour une durée limitée en restaurant, sur l'appli McDonald's, au service-au-volant ou à la McLivraison ®.

Les Poulet McCroquettes épicées seront offertes à la carte ou en Trio, en portions de 6, 10 ou 20 morceaux.

À propos de McDonald's du Canada

En 1967, le Canada accueillait son premier restaurant McDonald's à Richmond, en Colombie-Britannique. Aujourd'hui, Les Restaurants McDonald® du Canada Limitée fait partie de la fibre canadienne, accueillant près de trois millions de clients chaque jour. Plus de 90 % des 1 400 restaurants canadiens sont détenus et gérés localement par des entrepreneurs indépendants. Près de 100 000 personnes aux quatre coins du pays travaillent soit pour un restaurant de la compagnie, soit pour un restaurant qui est géré et exploité par un franchisé indépendant. Sur des achats de produits alimentaires totalisant près d'un milliard de dollars, McDonald's s'approvisionne à plus de 85 % auprès de fournisseurs au Canada. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de McDonald's du Canada, visitez mcdonalds.ca.

