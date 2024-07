Les Canadiens peuvent savourer le café de torréfaction supérieure McCafé®, tout format, à un nouveau bas prix de tous les jours

TORONTO, le 9 juill. 2024 /CNW/ - Si votre première pensée le matin est : « j'ai besoin d'un café », McDonald's a un nouveau bas prix de tous les jours pour vous. Dès aujourd'hui, McDonald's du Canada offre le petit format du délicieux café de torréfaction supérieure McCafé à seulement 1 $ (plus taxes).

« Nous aspirons à être une marque pour tout le monde et comprenons à quel point il est important d'offrir des options abordables à nos clients, chaque jour, a déclaré Alyssa Buetikofer, chef du Marketing pour McDonald's du Canada. Grâce à notre nouveau bas prix de tous les jours, les amateurs de café seront ravis de commencer leur journée avec un délicieux café de qualité, à prix abordable. »

Et avec le nouveau bas prix quotidien de 1 $, plus taxes, c'est le moment idéal pour commander une nouvelle combinaison à notre menu : un café, petit format, avec un bagel ou un Œuf McMuffin® pour le déjeuner? Ou peut-être avec un Quart de livreMD pour le dîner? Que vous choisissiez l'un ou l'autre, le café de torréfaction supérieure à 1 $, plus taxes, est offert toute la journée.

Pour ceux et celles qui préfèrent une plus grosse dose de caféine, les formats moyen, grand et très grand sont également offerts moyennant un supplément de 25 cents par format, soit 1,25 $ (moyen), 1,50 $ (grand) et 1,75 $ (très grand), en restaurant ou dans l'appli McDonald's.

* Plus taxes applicables. Dans les restaurants McDonald's du Canada participants. Le prix exclut la livraison.

