TORONTO, le 11 août 2025 /CNW/ - Êtes-vous prêts? McDonald's du Canada et Shania Twain rehaussent la saveur d'un cran en parant deux produits chouchous de leurs plus beaux atours. Après tout, on n'est jamais trop sur son 31 pour aller chez McDonald's! Et avec du style, même les meilleurs moments peuvent atteindre de nouveaux sommets. Pour une durée limitée, des produits classiques adorés des fans de McDonald's sont offerts à la façon Shania, accompagnés d'un souvenir qui porte le cachet de la star.

La campagne met en vedette deux produits préférés des fans et une prime exclusive :

Dès le 12 août, « Twain ton repas » en y ajoutant les à-côtés de Shania Twain, offerts jusqu'à épuisement des stocks. (Groupe CNW/McDonald's Canada)

Frites McMélangées assaisonnées : Nos frites de renommée mondiale, faites de pommes de terre 100 % canadiennes, font le plein de saveur. Enrobées du goût assaisonné tant prisé des Canadiens, ces frites audacieuses et irrésistibles sont prêtes à se trémousser. Il suffit de verser l'assaisonnement dans le sac et de remuer le tout, Shania s'occupe du reste.

Chausson aux fraises : Fraîchement sorti du four dans son élégante tenue, ce chausson doré propose des morceaux de vraies fraises dans une pâte chaude et feuilletée. Sucré, stylé et préparé fraîchement chaque jour, il est prêt à impressionner.

Fraîchement sorti du four dans son élégante tenue, ce chausson doré propose des morceaux de vraies fraises dans une pâte chaude et feuilletée. Sucré, stylé et préparé fraîchement chaque jour, il est prêt à impressionner. Porte-clés bottes de cow-boy : Un souvenir amusant de série limitée pour accessoiriser votre fourre-tout, votre trousseau de clés ou votre sac à main. Procurez-le-vous à l'achat d'un Trio* jusqu'à épuisement des stocks.

Shania Twain : d'équipière de McDonald's à icône mondiale

Pour Shania, cette collaboration n'est pas qu'une simple campagne, c'est un retour aux sources. En effet, avant de devenir une vedette internationale du country, Shania était équipière dans un restaurant McDonald's de Toronto. Ce partenariat est donc un chaleureux coup de chapeau (de cowboy) à ses racines.

« Cette collaboration, c'est comme des retrouvailles pour moi, précise Shania Twain. J'ai craqué pour les frites de McDonald's lorsque j'étais équipière à Toronto. De pouvoir les rehausser de ma touche personnelle, c'est surréaliste. La vie est plus amusante avec une bonne dose de style, que ce soit pour déguster des Frites McMélangées assaisonnées ou pour savourer de grands moments. »

Une célébration d'icônes canadiennes

Au terme d'un été exceptionnel marqué par des apparitions au Canada, y compris en tant que maréchale du défilé au Stampede de Calgary, Shania Twain conclut sa tournée de manière originale : par un partenariat avec McDonald's du Canada. Cette collaboration amusante et haute en couleur réunit deux icônes du Canada afin de célébrer tout ce que les fans apprécient d'elles.

« Cette collaboration est un hommage à l'individualité, à la créativité et à la joie d'offrir à nos clients quelque chose de spécial, explique Francesca Cardarelli, chef du Marketing, McDonald's du Canada. La capacité de Shania Twain à entrer en contact avec les gens grâce à son authenticité et à sa personnalité enjouée reflète la passion avec laquelle nous créons des expériences mémorables pour nos clients. Ensemble, nous avons mis au point une campagne toute canadienne, unique, audacieuse et très, très amusante. »

Ajoutez à votre commande les à-côtés de Shania Twain dans les restaurants McDonald's du Canada participants dès le 12 août 2025. Offerts en restaurant, dans l'appli McDonald's ou à la McLivraisonMD, ces à-côtés célèbrent l'individualité, la créativité et la joie d'ajouter un petit plus à chaque moment du quotidien.

* Ne s'applique pas aux Trios du Menu McValeurMD ni aux repas Joyeux festin. Limite d'un porte-clés par achat admissible.

