« Depuis l'ajout du Joyeux festin à notre menu au Canada en 1994, nous y avons intégré des choix santé afin que les parents puissent offrir en toute confiance nos produits à leur famille, mentionne Michelle Mcilmoyle, directrice senior du Marketing national de McDonald's du Canada. Et, il n'y a pas que le goût du Joyeux festin qui soit bon. Une partie du produit de la vente de chaque Joyeux festin est versée à l'Œuvre des Manoirs Ronald McDonaldMD du Canada. Jusqu'à présent, la population canadienne nous a aidés à recueillir 81 millions de dollars pour aider les familles à rester ensemble pendant que leur enfant malade est traité dans un hôpital à proximité. »

Les carottes du Joyeux festin sont offertes pour une durée limitée en restaurant, sur l'appli McDonald's, au service-au-volant ou à la McLivraisonMD.

Ce n'est pas tout!

En plus des carottes du Joyeux festin, McDonald's offre pour une durée limitée les articles suivants :

Une boîte à partager de 20 morceaux de Poulet McCroquettes MD qui se transforme en un jeu de basketball sur table.

qui se transforme en un jeu de basketball sur table. Le McFlurry® spatial aux biscuits : un dessert frais et crémeux fait de lait glacé à la vanille onctueux, de morceaux de biscuits aux pépites de chocolat et de friandises au chocolat enrobées d'une coquille de bonbon colorée, le tout mélangé à une riche sauce au chocolat fondant.

Le Lait frappé au biscuit aux pépites de chocolat : un délicieux lait frappé fait de lait glacé crémeux mélangé à un sirop au biscuit aux pépites de chocolat.

Concours de l'appli McDonald's

Les clients courent la chance de gagner* l'un des 100 maillots pour adulte de McDonald's x Basket spatial : Une nouvelle ère créés par Diamond Supply Co. dans le cadre de la gamme de produits de McDonald's x Diamond Supply Co. x Basket spatial : Une nouvelle ère. Du 6 au 12 juillet, les Canadiens de 13 ans et plus (sauf dans la province de Québec) qui profitent de l'offre du Joyeux festin à 3,49 $, plus taxes obtiendront une chance de gagner un maillot pour adulte de McDonald's x Basket spatial : Une nouvelle ère.

* Aucun achat requis. Participez dans l'appli McDonald's. Limite d'une participation par jour. Tous les détails à mcdpromotion.ca/jerseywin.

Concours McLivraisonMD x Uber Eats

Du 13 au 15 juillet, les Canadiens de 13 ans et plus (sauf dans la province de Québec) qui achètent un Joyeux festin et entrent le code promotionnel NEWLEGACY dans l'appli Uber Eats courront la chance de gagner un maillot pour adulte de McDonald's x Basket spatial : Une nouvelle ère à l'effigie de Marvin le martien de la gamme de produits McDonald's x Diamond Supply Co. x Basket spatial : Une nouvelle ère†.

† Le concours s'adresse à toute personne qui a) possède un compte d'utilisateur Uber Eats en règle; et b) réside légalement au Canada (à l'exception des résidents du Québec) et a atteint l'âge de la majorité dans sa province/son territoire de résidence au moment de la participation. Voir l'appli Uber Eats pour les détails.

Au sujet de McDonald's du Canada

En 1967, le Canada accueillait son premier restaurant McDonald's à Richmond, en Colombie-Britannique. Aujourd'hui, Les Restaurants McDonald du Canada Limitée fait partie de la fibre canadienne, accueillant près de trois millions de clients chaque jour. McDonald's et ses franchisés sont fiers de compter près de 100 000 employés d'un océan à l'autre. Plus de 90 % des 1 400 restaurants canadiens sont détenus et gérés localement par des entrepreneurs indépendants. Sur des achats alimentaires totalisant près d'un milliard de dollars, plus de 85 % proviennent de fournisseurs canadiens. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de McDonald's du Canada, visitez mcdonalds.ca.

À propos de Basket spatial : Une nouvelle ère

Bienvenue dans une nouvelle ère! Le champion de basketball et figure planétaire LeBron James se lance dans une épopée remplie d'aventures aux côtés de l'impérissable Bugs Bunny au cours de cet événement mêlant animation et prises de vue tournées en réel, Basket spatial : Une nouvelle ère, par le réalisateur Malcolm D. Lee et une équipe de cinéastes innovateurs comprenant Ryan Coogler et Maverick Carter.

Ce périple qui les transformera se déroule dans un mélange de deux univers qui montre jusqu'où certains parents sont prêts à aller pour rester en contact avec leurs enfants. James tient la vedette aux côtés de Don Cheadle, Khris Davis, Sonequa Martin-Green, le nouveau venu Cedric Joe, Jeff Bergman et Eric Bauza. Lee réalise à partir d'un scénario de Juel Taylor & Tony Rettenmaier & Keenan Coogler & Terence Nance et Jesse Gordon et Celeste Ballard, une histoire de Juel Taylor & Tony Rettenmaier & Keenan Coogler & Terence Nance et Terence Nance. D'après « Basket spatial », scénario de Leo Benvenuti & Steve Rudnick et Timothy Harris & Herschel Weingrod. Les producteurs du film sont Ryan Coogler, LeBron James, Maverick Carter et Duncan Henderson, et les producteurs délégués sont Sev Ohanian, Zinzi Coogler, Allison Abbate, Jesse Ehrman, Jamal Henderson, Spencer Beighley, Justin Lin, Terence Nance et Ivan Reitman.

Warner Bros. Pictures présente une production Proximity/The SpringHill Company Production, un film de Malcolm D. Lee, Basket spatial : Une nouvelle ère. Le film sera distribué mondialement par Warner Bros. Pictures. Le film sera distribué en salle et en location en vidéo sur demande en primeur partout au Canada dès le 16 juillet.

SOURCE McDonald's Canada

Renseignements: Pour en savoir davantage sur les programmes de McDonald's, veuillez communiquer avec [email protected] ; Pour obtenir plus de renseignements sur BASKET SPATIAL : UNE NOUVELLE ÈRE, veuillez communiquer avec [email protected]