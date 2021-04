Une partie du produit de la vente de toutes les frites vendues du 20 avril au 10 mai aidera à soutenir

les familles ayant un enfant malade.

TORONTO, le 20 avril 2021 /CNW/ - McDonald's du Canada a annoncé aujourd'hui le lancement de la campagne Plus que des frites pour les Manoirs Ronald McDonald, dans le cadre de laquelle une partie du produit de la vente de chaque portion de frites sera versée à l'Œuvre des Manoirs Ronald McDonaldMD du Canada (OMRMMD). Grâce à cette collecte de fonds qui se tiendra du 20 avril au 10 mai, il n'y a jamais eu de meilleur moment pour savourer les frites de renommée mondiale de McDonald's au Canada. Devenir un « frite-lanthrope » est une façon amusante et simple de redonner.

Partout au pays, les Canadiens peuvent montrer leur soutien en achetant des frites au service-au-volant ou au service au stationnement, à la McLivraisonMD, au service de commandes à emporter ou sur place. Ils peuvent également partager leur amour des frites en utilisant le nouvel autocollant Instagram « J'ai acheté #DesFritesPourLesManoirs ».

Citations :

« Le soutien de l'OMRM est au cœur de l'engagement de McDonald's du Canada envers les familles, a dit Jacques Mignault, président et chef de la direction, McDonald's du Canada. Depuis l'ouverture des portes de l'OMRM du Canada en 1981, McDonald's ainsi que ses franchisés, ses équipiers, ses fournisseurs et ses clients ont adopté la cause. Je suis très fier de dire que depuis plus de 40 ans, nous avons aidé l'OMRM à soutenir plus de 425 000 familles durant les traitements de leur enfant et j'ai hâte de voir ce que nous pourrons faire au cours des 40 prochaines années. »

« Cette année, nous célébrons 40 ans de soutien des familles d'enfant malade par l'OMRM du Canada au Canada. Au fil des ans, l'engagement continu de notre partenaire fondateur et donateur de toujours, McDonald's du Canada, ainsi que celui de ses franchisés, de ses équipiers et de ses clients a été essentiel, a dit Cathy Loblaw, présidente et chef de la direction, OMRM du Canada. Nous remercions les Canadiens qui soutiennent depuis toujours notre mission de Garder les familles ensembleMC par le biais des projets des restaurants McDonald's, comme Plus que des frites pour les Manoirs Ronald McDonald. C'est ce soutien qui nous permet d'être là pour les familles d'enfant malade du Canada quand elles ont le plus besoin de nous, maintenant et à l'avenir. »

Faits :

Le programme Plus que des frites a d'abord été lancé par McDonald's du Canada en mai 2020 pour aider à soutenir la Croix-Rouge canadienne. En seulement deux semaines, le projet a permis d'amasser plus de 1,1 M$ avant de revenir en novembre 2020, pour permettre d'amasser plus de 1,8 M$ pour l'OMRM du Canada .

en mai 2020 pour aider à soutenir la Croix-Rouge canadienne. En seulement deux semaines, le projet a permis d'amasser plus de 1,1 M$ avant de revenir en novembre 2020, pour permettre d'amasser plus de 1,8 M$ pour l'OMRM du . En renommant la collecte de fonds anciennement connue sous le nom de Plus que des frites, McDonald's consolide son lien à l'OMRM en tant que partenaire fondateur et de toujours.

Chaque jour, les Canadiens peuvent également faire arrondir le montant de leur commande au dollar supérieur au comptoir, au service-au-volant et aux bornes de commande dans les restaurants participants et verser la différence en don à l'OMRM.

Il est aussi possible de faire des dons sans contact ou dans les boîtes de dons aux points d'achat alors qu'une partie du produit de la vente de chaque Joyeux festinMD et de chaque Biscuit de l'OMRM est versée à l'OMRM.

Au sujet de McDonald's du Canada

En 1967, le Canada accueillait son premier restaurant McDonald's à Richmond, en Colombie-Britannique. Aujourd'hui, Les Restaurants McDonald du Canada Limitée fait partie de la fibre canadienne, accueillant près de trois millions de clients chaque jour. Dans les restaurants de franchisés et les restaurants de la compagnie, près de 100 000 personnes travaillent chez McDonald's d'un bout à l'autre du pays, et plus de 90 % des 1 400 restaurants de McDonald's du Canada sont détenus et gérés par des entrepreneurs locaux et indépendants. Sur des achats alimentaires totalisant près d'un milliard de dollars, plus de 85 % proviennent de fournisseurs canadiens. Pour obtenir de plus amples renseignements sur McDonald's du Canada, rendez-vous au www.mcdonalds.ca.

À propos de l'Œuvre des Manoirs Ronald McDonaldMD du Canada (OMRMMD du Canada)

Au Canada, 65 % des familles vivent à l'extérieur des villes ayant un hôpital pour enfants et doivent se déplacer pour les traitements médicaux lorsque leur enfant est gravement malade. Chaque année, par ses programmes, le réseau de l'OMRM au Canada contribue à garder plus de 26 000 familles au chevet de leur enfant malade et à leur fournir l'aide dont elles ont besoin. Les 16 Manoirs Ronald McDonald offrent un deuxième chez-soi aux familles dont l'enfant est traité dans un hôpital à proximité. Les 17 Salles familiales Ronald McDonald, de leur côté, offrent aux familles une oasis de paix et de détente dans l'enceinte même de l'hôpital. Pour obtenir plus de renseignements, rendez-vous sur omrm.ca.

SOURCE McDonald's Canada

Renseignements: Service des Relations avec les médias de McDonald's, [email protected]