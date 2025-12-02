Dès le 2 décembre, McDonald's du Canada met de l'espièglerie au menu en proposant la boîte du Grincheux (plus grincheux que jamais), plusieurs produits des Fêtes et une nouvelle paire de chaussettes dépareillées dont on ne peut se passer!

Chers Chous du Québec, faites bien attention.

Le Grincheux est de retour chez McDo,

avec de malicieuses intentions.

Il en a assez des rires et des festivités.

Personne ne s'amusera cette année.

Il a construit une boîte ENCORE plus sournoise,

fabriqué des chaussettes dépareillées,

et échangé les frites pour des Bouchées de patates dorées.

Alors, si vous voulez découvrir ce qu'il a créé de nouveau,

allez déballer la boîte du Grincheux, dès maintenant chez McDo.

Le Grincheux est de retour chez McDonald’s avec la boîte la plus grincheuse, des espiègleries festives et des chaussettes dépareillées à ne pas manquer, dès le 2 décembre ! (Groupe CNW/McDonald's Canada) Le Grincheux est de retour chez McDonald’s avec la boîte la plus grincheuse, des espiègleries festives et des chaussettes dépareillées à ne pas manquer, dès le 2 décembre ! (Groupe CNW/McDonald's Canada)

C'est le retour de la boîte du Grincheux, plus grincheux que jamais!

Dans la foulée de leur succès incroyable en décembre dernier, McDonald's du Canada et Dr. Seuss Enterprises sont de retour pour proposer aux Canadiens la boîte du Grincheux, plus grincheux que jamais. Ce produit sera offert pour une durée limitée, du 2 décembre jusqu'à épuisement des stocks.

Au plus grand bonheur du Grincheux, sa boîte comprend, au choix, un Big Mac®, 10 morceaux de Poulet McCroquettesMD, un MacPouletMD, un MacPouletMD épicé avec habanero, un McVégéMC ou un McVégéMC épicé, ainsi qu'une boisson de fontaine, format moyen, des Bouchées de patates du Grincheux et une nouvelle paire de chaussettes dépareillées. De quoi rendre vert de jalousie!

Créées pour les amateurs de pommes de terre, les Bouchées de patates du Grincheux sont dorées et croustillantes à l'extérieur, tendres et moelleuses à l'intérieur, et frites en petites parcelles de perfection!

« Le Grincheux est de retour chez McDonald's! Après avoir constaté à quel point nos clients l'ont aimé l'an dernier, nous sommes enchantés de remettre de son espièglerie à notre menu des Fêtes encore cette année, explique Francesca Cardarelli, chef du Marketing de McDonald's du Canada. Avec la boîte du Grincheux, plus grincheux que jamais, nous puisons dans la nature facétieuse du personnage pour proposer à nos clients une expérience festive à la fois amusante, délicieuse et pleine de surprises. »

D'autres produits des Fêtes pour célébrer!

En plus de la boîte du Grincheux et des nouveaux verres à boisson chaude sous le même thème, la gamme de produits des Fêtes proposée cette année dans les restaurants participants comprend également :

Joyeux festin MD du Grincheux : Ajoutez une touche de magie au repas avec des peluches exclusives de Grincheux et Max ainsi que des jeux du même thème.

Ajoutez une touche de magie au repas avec des peluches exclusives de Grincheux et Max ainsi que des jeux du même thème. Sauce à saveur de crème sure et oignon : Une sauce crémeuse à saveur de crème sure et d'oignon, agrémentée de ciboulette.

Une sauce crémeuse à saveur de crème sure et d'oignon, agrémentée de ciboulette. McFlurry ® caramel salé : Une nouvelle saveur de McFlurry à découvrir en cette saison festive! Une sauce au caramel et une garniture croustillante au caramel salé mélangées à notre lait glacé à la vanille onctueux.

: Une nouvelle saveur de McFlurry à découvrir en cette saison festive! Une sauce au caramel et une garniture croustillante au caramel salé mélangées à notre lait glacé à la vanille onctueux. Chausson au caramel salé cuit au four : Fait avec de la garniture au caramel salé et une pâte feuilletée, le tout fraîchement cuit au four tous les jours et servi chaud.

Fait avec de la garniture au caramel salé et une pâte feuilletée, le tout fraîchement cuit au four tous les jours et servi chaud. Nouvelles boissons McCafé® des Fêtes : Préparez-vous à siroter nos toutes nouvelles boissons festives : le Latte à la pâte à biscuits aux pépites de chocolat, fait de lait frais canadien à 100 % moussé à la vapeur, et le Café infusé à froid à la pâte à biscuits aux pépites de chocolat, servi sur glace avec de la boisson à l'avoine onctueuse ou de la crème canadienne fraîche à 100 %. Entre le chaud et le froid, votre cœur balance? Dans tous les cas, ces boissons allient à merveille le goût velouté du café à la douceur sucrée de la pâte à biscuits aux pépites de chocolat. Faites d'un riche espresso ou de café infusé à froid et sucrées avec une dose de sirop à saveur de pâte à biscuits aux pépites de chocolat, elles sont incontournables cette saison!

Rendez-vous dans un restaurant McDonald's ou passez une commande dans l'appli McDonald's pour faire de vos Fêtes la saison la plus grincheuse qui soit!

Au sujet de McDonald's du Canada

En 1967, le Canada accueillait son premier restaurant McDonald's à Richmond, en Colombie-Britannique. Aujourd'hui, Les Restaurants McDonald du Canada Limitée fait partie de la fibre canadienne, accueillant plus d'un million de clients chaque jour. Près de 100 000 personnes travaillent chez McDonald's d'un océan aux deux autres, dans les restaurants de franchisé et les restaurants de la compagnie. Ce sont plus de 90 % des 1 500 restaurants de McDonald's du Canada qui sont détenus et gérés par des entrepreneurs locaux et indépendants. Sur des achats de produits alimentaires totalisant près d'un milliard de dollars, McDonald's s'approvisionne à plus de 85 % auprès de fournisseurs canadiens. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de McDonald's du Canada, rendez-vous à mcdonalds.ca.

À PROPOS DE DR. SEUSS ENTERPRISES

Dr. Seuss Enterprises est une entreprise internationale de divertissement pour enfants et d'octroi de licences. Fondée en 1993, elle promeut la littéracie, l'éducation, la confiance en soi et les merveilleuses possibilités de l'imagination infantile par le biais des œuvres bien-aimées de Dr. Seuss. Tous les profits de Dr. Seuss Enterprises sont versés à des organismes de bienfaisance qui défendent des causes comme l'éducation, la santé, la protection des animaux et les arts. Pour en savoir plus, allez à DrSeussEnterprises.com (en anglais) ou suivez-nous sur Instagram.

