Dans la présente campagne, Matthews et McDavid s'affrontent amicalement pour remporter un Big Mac. Dans une version unique au Québec, P.K. Subban se joint à la partie, en faisant ses commentaires depuis la bande.

Cette campagne prend également vie hors de la glace avec le menu Face-à-face, inspiré par le sport préféré du Canada et ses plus grandes vedettes. Les amateurs de hockey canadiens opteront-ils pour un classique comme le Big Mac®-David ou pour un produit plus audacieux comme le Quart Papi Matthews BBQ? Qui du no 97 ou du no 34 choisiront-ils d'appuyer en passant leur commande chez McDonald's?

Les clients peuvent regarder la publicité Face-à-face ici :

https://www.youtube.com/watch?v=NtyaasBotX4

Le menu Face-à-face comprend les produits suivants :

Big Mac-David (Double Big Mac) : Quatre pâtés de bœuf canadien à 100 % garnis d'une sauce spéciale, de laitue croquante, de fromage fondu, de cornichons et d'oignons, le tout réuni dans un petit pain aux graines de sésame grillé. Un hamburger aussi grandiose que le n o 97 sur la glace.

Quart Papi Matthews BBQ (Quart de livre BBQ fumé) : Un quart de livre* de bœuf canadien à 100 % garni d'une sauce BBQ fumée, de tranches de bacon à la fumée de noyer, d'oignons croustillants, de cornichons et de deux tranches de fromage fondu, le tout servi sur un petit pain aux graines de sésame grillé. Un jeu de saveurs qui galvanisera les foules comme le no 34 un jour de match.

* Avant la cuisson.

* Avant la cuisson.

Junior en feu (Junior au poulet Buffalo épicé) : Préparé avec une portion croustillante de poulet assaisonné élevé sur des fermes canadiennes garnie de laitue en lanières, de sauce Buffalo épicée et d'une sauce de style mayonnaise, le tout servi sur un petit pain grillé. Son goût relevé enflammera les partisans.

Tour du chapeau avec fromage (Triple hamburger avec fromage) : Trois tranches de fromage fondu et trois juteux pâtés de bœuf canadien à 100 %, le tout garni de cornichons, d'oignons, de ketchup et de moutarde et servi sur un petit pain fraîchement grillé. Un sandwich triplement savoureux pour satisfaire les appétits de taille.

Poutine P.K. (Poutine épicée à l'érable avec bacon) : Nos frites de renommée mondiale recouvertes d'une sauce onctueuse, de fromage en grains fondant, d'un filet de sauce épicée à l'érable et de bacon à la fumée de noyer croustillant. Un équilibre sucré-épicé parfait qui marquera des points à chaque bouchée.

Coupe de la victoire : Une célébration à chaque bouchée! Du lait glacé à la vanille onctueux, nappé de sauce au chocolat ou au caramel fondant et garni de bonbons pétillants pour réjouir vos papilles. Un plaisir qui va droit au but.

La mise au jeu du menu Face-à-face, qui sera offert pour une durée limitée, aura lieu le 7 janvier dans les restaurants McDonald's du Canada participants. Les clients peuvent sauter dans la mêlée en visitant leur restaurant McDonald's, en commandant dans l'appli McDonald's ou en profitant de la McLivraisonMD.

Citations

« Je ne peux pas imaginer une meilleure combinaison : le sport préféré des Canadiens et un goût classique, a dit Connor McDavid. Le Big Mac-David se rendra jusqu'à la finale. »

« Connor est une force sur la glace, mais je peux certainement faire monter la température, a dit Auston Matthews. Alors que cette rivalité amicale quitte la patinoire pour s'inscrire au menu, le Quart Papi Matthews BBQ n'a pas peur d'un peu de sauce supplémentaire et est prêt à apporter beaucoup de saveur ».

« Matthews et McDavid sont peut-être d'excellents joueurs de hockey, mais les amateurs de Montréal encourageront toujours les héros locaux. Laissons-les à leur bataille de hamburgers, tout le monde sait qui est la véritable vedette : la Poutine P.K. », a déclaré P.K. Subban.

« Dans l'esprit du sport qui nous unit, nous sommes ravis de collaborer avec certains des joueurs les plus reconnus du moment, a expliqué Alyssa Buetikofer, chef du Marketing de McDonald's du Canada. Notre menu Face-à-face est un hommage à l'amour des Canadiens pour le hockey et McDonald's. Nous avons réuni l'émotion du jeu et nos produits emblématiques pour créer une gamme qui fera lever la foule. C'est plus qu'un repas, c'est une expérience aussi palpitante qu'un face-à-face sur la glace. Nous avons hâte que nos clients puissent goûter à l'action. »

À propos de McDonald's du Canada

En 1967, le premier restaurant McDonald's du Canada ouvre ses portes à Richmond, en Colombie-Britannique. Aujourd'hui, Les Restaurants McDonald du Canada Limitée fait partie de la fibre canadienne, accueillant plus d'un million de clients chaque jour. Près de 100 000 personnes travaillent chez McDonald's d'un océan aux deux autres, dans les restaurants de franchisé et les restaurants de la compagnie. Ce sont plus de 90 % des 1 400 restaurants de McDonald's du Canada qui sont détenus et gérés par des entrepreneurs locaux et indépendants. Sur des achats alimentaires totalisant près d'un milliard de dollars, McDonald's s'approvisionne à plus de 85 % auprès de fournisseurs canadiens. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de McDonald's du Canada, rendez-vous à mcdonalds.ca.

