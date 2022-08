McDonald's du Canada poursuit ses missions d'être l'un des lieux de travail préférés de la population canadienne et d'offrir une précieuse expérience de travail reconnue par les gestionnaires d'embauche ainsi qu'un environnement de travail sécuritaire, flexible et inclusif qui reflète les diverses collectivités.

TORONTO, le 18 août 2022 /CNW/ - À l'heure actuelle, McDonald's du Canada et ses franchisés indépendants recrutent plus de 20 000 nouveaux employés partout au pays pour se joindre à l'une des plus grandes et des meilleures équipes au Canada. Les rôles proposés offrent aux jeunes et aux étudiants des horaires de travail flexibles leur permettant d'équilibrer les études, les sports, le travail communautaire et la vie personnelle tout en occupant un emploi qui favorise l'acquisition de compétences.

UN EMPLOI QUI STIMULE VOS OCCASIONS DE CARRIÈRE

McDonald's du Canada recrute plus de 20 000 nouveaux employés partout au pays (Groupe CNW/McDonald's Canada)

« Chez McDonald's du Canada, nous veillons à ce que les équipes à tous les échelons de l'entreprise aient accès à des occasions qui procurent une précieuse expérience de travail et favorisent l'acquisition d'importantes compétences transférables qui leur seront utiles dans leur rôle actuel et leurs rôles futurs, déclare Erin Moore, directrice en chef nationale des Ressources humaines de McDonald's du Canada. Que votre feuille de route affiche des années d'expérience ou qu'il s'agisse de votre premier emploi, votre équipe vous attend. »

Pour les jeunes qui souhaitent lancer leur carrière, un rôle dans un restaurant McDonald's constitue une précieuse expérience reconnue et recherchée par les gestionnaires d'embauche. D'ailleurs, une récente enquête** menée par Angus Reid au nom des restaurants McDonald's du Canada auprès de gestionnaires d'embauche et de recruteurs a révélé que :

gestionnaires d'embauche (89 %) reconnaissent que l'expérience acquise dans un restaurant McDonald's témoigne de la capacité des candidats à bien travailler en équipe. Trois quarts (77 %) des gestionnaires d'embauche reconnaissent que l'expérience acquise dans un restaurant McDonald's témoigne de l'acquisition de compétences générales par les candidats : relations humaines, habiletés de communication, capacité d'écoute, gestion du temps, empathie, etc.

(77 %) des gestionnaires d'embauche reconnaissent que l'expérience acquise dans un restaurant McDonald's témoigne de l'acquisition de compétences générales par les candidats : relations humaines, habiletés de communication, capacité d'écoute, gestion du temps, empathie, etc. Quatre-vingt-deux pour cent des gestionnaires d'embauche reconnaissent que l'expérience acquise dans un restaurant McDonald's s'applique aux carrières à l'extérieur de l'industrie des aliments et boissons.

Outre les horaires adaptés et l'attrait sur un CV, un emploi dans un restaurant McDonald's offre aux équipiers l'occasion d'apprendre comment jongler avec des priorités multiples et gérer de l'argent et des opérations; tout pour aider les membres de l'équipe à s'épanouir en développant des compétences qu'ils pourront mettre en pratique dans d'autres emplois. Dans le cadre d'une autre enquête menée en 2022 auprès de résidents du Canada qui travaillent ou ont déjà travaillé dans un restaurant McDonald's au Canada, 70 pour cent des répondants affirment qu'ils ont acquis ou amélioré leurs compétences de service à la clientèle dans leur emploi, et 63 pour cent des personnes qui ont déjà travaillé chez McDonald's indiquent appliquer encore ces compétences dans leur emploi/carrière†.

UN EMPLOI HARMONISÉ À VOS VALEURS

Depuis l'ouverture du premier restaurant McDonald's au Canada il y a 55 ans, l'entreprise et ses franchisés indépendants ont démontré leur engagement à représenter les diverses collectivités où ils mènent leurs activités, à stimuler une culture d'inclusion au travail et à démanteler les barrières aux occasions économiques.

« Une main-d'œuvre diversifiée est essentielle au succès de McDonald's et de nos franchisés indépendants. Nous sommes engagés à représenter et à célébrer la diversité de nos collectivités canadiennes, et à créer une culture d'inclusion et d'appartenance, indique Simone Alleyne, directrice en chef senior de la Diversité, de l'équité et de l'inclusion, Culture et Changement chez McDonald's du Canada. Nous voulons être l'un des employeurs préférés des Canadiens et Canadiennes, quel que soit votre rôle avec nous. C'est une priorité constante pour McDonald's de créer et d'offrir une expérience de travail qui vous accueille pour qui vous êtes et contribue à votre réussite. »

Pour la suite des choses, McDonald's du Canada s'est alignée sur les engagements mondiaux de l'entreprise en matière de diversité, d'équité et d'inclusion, lesquels comprennent l'augmentation de la représentation des femmes de 45 %* et des groupes sous-représentés^ dans les postes de leadership d'ici la fin de 2025. Voilà qui atteste de la détermination de McDonald's du Canada et de ses franchisés indépendants à susciter des changements - petits et grands - qui répondent aux enjeux qu'ont à cœur leurs employés et les diverses collectivités où ils sont installés.

DÉCOUVREZ LE TRAVAIL D'ÉQUIPIER AVANT DE SOUMETTRE UNE CANDIDATURE

Les candidats potentiels peuvent se mettre dans la peau d'un équipier derrière le comptoir avec le retour du jeu L'équipe McDo Presto de Verizon. Dans L'équipe McDo Presto, les joueurs se battent contre la montre pour préparer des commandes au service-au-volant en interagissant avec leurs coéquipiers afin d'accomplir le travail.

Le jeu est accessible à tous ici dès maintenant et jusqu'au 12 septembre.

Si le jeu propose un aperçu du poste, rien n'est comparable à la réalité d'une véritable équipe de McDonald's. Vous êtes prêt à envoyer votre candidature? Soumettez-la ici.

Au sujet de McDonald's du Canada

En 1967, le premier restaurant McDonald's du Canada ouvre ses portes à Richmond, en Colombie-Britannique. Aujourd'hui, Les Restaurants McDonald du Canada Limitée fait partie de la fibre canadienne, accueillant près d'un million de clients chaque jour. Près de 100 000 personnes travaillent chez McDonald's d'un bout à l'autre du pays, dans les restaurants de franchisés et les restaurants de la compagnie. Ce sont plus de 90 % des 1 400 restaurants de McDonald's du Canada qui sont détenus et gérés par des entrepreneurs locaux et indépendants. Sur des achats alimentaires totalisant près d'un milliard de dollars, McDonald's s'approvisionne à plus de 85 % auprès de fournisseurs canadiens. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de McDonald's du Canada, rendez-vous à mcdonalds.ca.

* McDonald's utilise la définition de la parité des genres du Centre de formation d'ONU Femmes pour désigner la représentation égale des hommes et des femmes dans un domaine donné.

^ Le terme « groupes sous-représentés » renvoie généralement aux personnes qui s'identifient comme Noires, Autochtones, Asiatiques ou Insulaires du Pacifique - ou personnes de couleur -, aux personnes d'origine hispanique ou latino-américaine, aux personnes handicapées, aux personnes qui s'identifient comme LGBTQ+, aux personnes issues de minorités religieuses ou aux personnes qui présentent une combinaison de ces identités ou attributs.

† L'enquête a été menée du 27 au 29 avril 2022 auprès d'un échantillon national représentatif de 2 004 Canadiens et Canadiennes membres du Forum Angus Reid en ligne, équilibré et pondéré en fonction de l'âge, du genre, de la région et de l'éducation. Aux fins de comparaison uniquement, un échantillon de cette taille devrait générer une marge d'erreur de +/- 2,2 points de pourcentage à un niveau de fiabilité de 95 %. L'enquête a été menée en anglais et en français.

** Résultats d'une enquête menée en ligne par Weber Shandwick pour McDonald's du Canada du 9 au 11 août 2022 auprès de 104 Canadiens et Canadiennes qui prennent des décisions d'embauche dans leur entreprise. Tous les répondants sont membres du Forum Angus Reid. L'enquête a été menée en anglais et en français. La précision des enquêtes en ligne du Forum Angus Reid est mesurée à l'aide d'un intervalle de crédibilité. Dans ce cas, si tous les Canadiens et Canadiennes avaient été sondés, l'enquête serait précise à +/- 9,6 points de pourcentage, 19 fois sur 20. Tous les sondages et enquêtes sur échantillons peuvent comporter d'autres sources d'erreurs, y compris des erreurs de couverture ou de mesure.

