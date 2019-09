McDonald's du Canada célèbre la Soirée mondiale à la maison avec la McLivraison (MC) en proposant des vêtements et des accessoires exclusifs

À compter de 10 h aujourd'hui, la collection exclusive de la Soirée à la maison avec la McLivraison sera accessible à tous les consommateurs auprès de notre partenaire Drake General Store, détaillant canadien et boutique en ligne. Reconnue pour son offre de marchandises amusantes et originales, cette plateforme permet à tous les consommateurs canadiens de se procurer des articles de la collection de la Soirée à la maison avec la McLivraison.

La marchandise exclusive offerte en quantité limite sera en vente à la boutique en ligne Drake General Store ou en personne au magasin du 1151 Queen Street West, Toronto, jusqu'à épuisement des stocks. Pour parcourir la collection entière, cliquez ici.

UNE SOIRÉE À LA MAISON QUI REDONNE

La totalité des recettes provenant des ventes d'articles promotionnels de la Soirée à la maison avec la McLivraison sera versée à l'Œuvre des Manoirs Ronald McDonaldMD du Canada (OMRMMD du Canada) qui a pour mission de permettre aux familles de rester ensemble et leur offre les attentions et les ressources dont elles ont besoin pendant que leur enfant reçoit des traitements dans un hôpital pour enfants à proximité. Le réseau de programmes de L'OMRM du Canada dessert plus de 25 000 familles chaque année d'un océan à l'autre.

« Le lancement de cette collection exclusive se veut non seulement une raison de plus pour les Canadiens de savourer du McDonald's à la maison, mais il s'agit également d'une occasion de soutenir les familles qui elles, ne peuvent rester à la maison, grâce au fait que la totalité des recettes de la vente de la marchandise sera remise à l'OMRM du Canada, affirme Jeff Kroll, vice-président senior du Soutien en restaurant, McDonald's du Canada. En plus de notre partenariat avec Drake General Store, les Canadiens pourront se procurer des tenues et des accessoires exclusifs qui viennent agrémenter leur Soirée à la maison avec la McLivraison. »

ENCORE PLUS HAUT

En 2017 et en 2018, des milliers de restaurants ont participé à la journée mondiale de la McLivraison pour livrer des commandes et du plaisir partout dans le monde. Cette année, McDonald's vise encore plus haut. Jamais autant de restaurants n'auront participé à livrer les produits alimentaires McDonald's les plus populaires, permettant à nos clients de rester à la maison le temps d'une soirée grâce à la McLivraison.

La McLivraison est offerte dans 214 collectivités au Canada, grâce à Uber Eats et à Skip. De nouvelles villes s'ajoutent continuellement à cette liste, visitez le site McDonald's.ca pour savoir si la McLivraison est offerte dans votre secteur.

Le 19 septembre seulement, les Canadiens de partout au pays pourront utiliser le code promotionnel McLivraison2019 pour obtenir un rabais de 5 $ sur leur commande de McLivraison avec Uber Eats (commande minimale de 15 $ avant taxes et frais de livraison) et avec Skip (commande minimale de 20 $ avant taxes et frais de livraison).

FAITS SAILLANTS DE LA SOIRÉE À LA MAISON

16 septembre - La collection de la Soirée à la maison avec la McLivraison est accessible en magasin et en ligne auprès de Drake General Store .

) du . 19 septembre - La Soirée à la maison avec la McLivraison est officielle! Seulement à cette date les Canadiens pourront utiliser le code promotionnel McLivraison2019 pour obtenir un rabais de 5 $ sur leur commande de McLivraison avec Uber Eats (commande minimale de 15 $ avant taxes et frais de livraison) et avec Skip (commande minimale de 20 $ avant taxes et frais de livraison).

FAITS AMUSANTS

La plus importante commande de McLivraison au Canada s'est élevée à plus de 700 $ , à London, Ontario .

s'est élevée à , à . Près de cinq millions de morceaux de Poulet McCroquettes MD ont été commandés à ce jour au Canada avec la McLivraison.

de morceaux de ont été commandés à ce jour au avec la McLivraison. À Toronto seulement, 1,6 million de sandwichs Junior au poulet ont été commandés avec la McLivraison depuis son lancement dans la ville en 2017.

Au sujet de McDonald's du Canada

En 1967, le Canada accueillait son premier restaurant McDonald's à Richmond, en Colombie-Britannique. Aujourd'hui, Les Restaurants McDonald® du Canada Limitée fait partie de la fibre canadienne, accueillant près de trois millions de clients chaque jour. Plus de 90 % des 1 400 restaurants canadiens sont détenus et gérés localement par des entrepreneurs indépendants. Près de 100 000 personnes aux quatre coins du pays travaillent soit pour un restaurant de la compagnie, soit pour un restaurant qui est géré et exploité par un franchisé indépendant. Sur des achats de produits alimentaires, de boissons et d'emballages totalisant près d'un milliard de dollars, McDonald's s'approvisionne à plus de 85 % auprès de fournisseurs au Canada. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de McDonald's du Canada, visitez mcdonalds.ca.

Au sujet de l'Œuvre des Manoirs Ronald McDonald du Canada (OMRM® du CANADA)

Au Canada, 65 % des familles vivent à l'extérieur des villes ayant un hôpital pour enfants et doivent se déplacer pour les traitements médicaux lorsque leur enfant est gravement malade. Par ses programmes au Canada, l'OMRM contribue à garder chaque année plus de 25 000 familles au chevet de leur enfant malade et à leur fournir l'aide dont elles ont besoin. Les 15 Manoirs Ronald McDonald au Canada offrent un deuxième chez-soi aux familles dont l'enfant est traité dans un hôpital à proximité, alors que les 17 Salles familiales Ronald McDonald, de leur côté, offrent aux familles une oasis de paix et de détente dans l'enceinte même de l'hôpital. Grâce à la Clinique mobile Ronald McDonald, les collectivités de l'Alberta reçoivent les soins médicaux de base qui ne sont pas facilement accessibles. Pour plus de renseignements, accédez à OMRM.ca.

Au sujet de Uber Eats

Uber Eats est une application et un site Web de livraison de produits alimentaires sur demande qui apporte à des millions de personnes partout dans le monde les aliments qu'ils souhaitent, sur simple pression d'une touche. Uber Eats est le partenaire de plus de 320 000 restaurants dans plus de 500 villes sur six continents pour offrir des repas pour tous les goûts et toutes les occasions. Des spécialités locales aux grandes marques nationales de tous les jours, Uber Eats offre des millions de repas, une livraison fiable, rapide et fraîche en aussi peu que 30 minutes.

Au sujet de Skip

Chez Skip, nous pensons que vous méritez la meilleure livraison. Skip est l'application de livraison de produits alimentaires la plus populaire au Canada et, à ce titre, nous livrons des millions de commandes chaque mois pour satisfaire l'appétit des Canadiens. Notre technologie inégalée de calibre mondiale dessert un réseau de dizaines de milliers de restaurants partenaires d'un océan à l'autre, dans des centaines de collectivités.

Skip est fière de faire partie du groupe Just East. Just Eat, dont le siège social est au Royaume-Uni, est chef de file mondial en livraison de produits alimentaires et profite de la technologie renommée de Skip pour accélérer sa croissance mondiale.

Au sujet de Drake General Store

Drake General Store (DGS) a été cofondé en 2008 par Jeff Stober (directeur général, Drake Hotel Properties), Carlo Colacci et Joyce Lo. Fièrement canadien, DGS - boutique-cadeaux d'hôtel et magasin général classique offrant un peu de tout pour tous les goûts - exploite des emplacements de détail autonomes et des espaces boutiques à l'échelle du pays, ainsi qu'une boutique en ligne qui livre partout au Canada et aux États-Unis. DGS propose également trois collections exclusives de produits de conception maison, Drake General Store, Arborist et Shared, que l'on retrouve en magasin ainsi que sur les tablettes de centaines de clients de la distribution partout au Canada et aux États-Unis. Le magasin phare se trouve au cœur du quartier West Queen West, en face de l'hôtel Drake, un espace multifonctionnel sur 2 étages qui propose une expérience de magasinage encore jamais vue en ville, avec un calendrier bien rempli de boutiques éphémères et d'événements tournants.

