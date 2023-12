À partir du 1er décembre, la campagne Les Jours généreux prend son envol, apportant des moments inoubliables aux collectivités canadiennes.

TORONTO, le 1er déc. 2023 /CNW/ - C'est avec une grande fierté que McDonald's du Canada et ses franchisés indépendants lancent aujourd'hui la campagne Les Jours généreux, réaffirmant ainsi leur engagement à nourrir et à soutenir les collectivités qu'ils servent.

Ce programme comprend une série de moments qui mettent en lumière les organisations locales, les clients et les franchisés, qui s'efforcent de créer un effet positif dans leurs collectivités au-delà des restaurants, et montrent à quel point nous les apprécions.

De la Colombie-Britannique au Yukon, en passant par l'Ontario et le Québec, jusqu'à la Nouvelle-Écosse, McDonald's du Canada et ses franchisés indépendants renforcent leurs liens déjà solides avec les organisations locales dans le cadre des Jours généreux, répondant aux besoins des collectivités, comme en organisant des collectes locales de denrées non périssables pour soutenir Banques alimentaires Canada et en distribuant des articles d'hygiène personnelle et des repas dans les emplacements de l'Œuvre des Manoirs Ronald McDonaldMD (OMRMMD) partout au pays.

McDonald's fait partie intégrante de la collectivité canadienne depuis l'inauguration de son premier restaurant en 1967, et s'engage à continuer de soutenir les Canadiens par l'entremise de partenariats et de programmes significatifs. Grâce à son important partenariat avec Banques alimentaires Canada, McDonald's du Canada et ses franchisés indépendants feront don de 500 000 repas à des personnes dans le besoin pour la période des Fêtes.

« Chaque jour, plus d'un million de clients franchissent les portes de nos restaurants, non seulement pour notre nourriture, mais aussi pour nos attaches communautaires, a déclaré Michèle Boudria, présidente et chef de la direction de McDonald's du Canada. Cela va bien au-delà d'un simple hamburger pour nous. Il s'agit de nourrir et de soutenir les collectivités. Pour nous et nos franchisés indépendants, cela veut dire soutenir des programmes et des projets qui prennent soin des familles canadiennes dans le besoin, contribuent à réduire l'insécurité alimentaire et aident en temps de besoin. »

Comme partenaire fondateur et de toujours de l'Œuvre des Manoirs Ronald McDonaldMD (OMRMMD), McDonald's du Canada s'engage à soutenir les familles d'enfant malade. Durant la période des Fêtes (et toute l'année), les clients peuvent soutenir l'OMRM de leur collectivité dans les restaurants participants, notamment en faisant un don aux bornes de commande ou dans les boîtes de dons, en arrondissant le total de leur commande ou en achetant des repas Joyeux festin et des Biscuits de l'OMRM.

« Nos franchisés indépendants jouent un rôle essentiel dans les collectivités qu'ils servent tout au long de l'année, que ce soit par leur soutien aux Manoirs Ronald McDonald, les collectes de denrées et de dons à la période des Fêtes ou d'autres programmes », a souligné Gemma Hinksman, directrice en chef senior de l'Équipe Impact Canada, McDonald's du Canada. Les Jours généreux visent à mettre en lumière ces actions remarquables et chaque personne qui y contribue, dans l'espoir d'inspirer encore plus de gens à agir. »

Pour en savoir plus sur le soutien que McDonald's du Canada apporte aux collectivités d'un océan aux deux autres, visitez la page Liens avec les collectivités de McDonald's du Canada ou le site Web de Banques alimentaires Canada.

