Préparé avec du poulet élevé sur des fermes canadiennes à 100 %, assaisonné et servi sur un petit pain aux pommes de terre moelleux, le sandwich McCroustillant est préparé à la façon McDonald's

TORONTO, le 22 août 2022 /CNW/ - Appel à tous les amateurs de poulet : McDonald's du Canada ajoute un nouveau produit permanent à son menu - le McCroustillantMC, maintenant offert dans les restaurants participants partout au pays. Préparé à la façon McDonald's, le nouveau McCroustillant vous offrira le goût que vous connaissez et dont vous raffolez. Sa délicieuse recette et sa parfaite combinaison de saveurs sauront à coup sûr bâtir la désirabilité et ravir les papilles des clients.

McDonald’s du Canada célèbre l’ajout du nouveau et délicieux sandwich McCroustillantMC à sa gamme de produits phares (Groupe CNW/McDonald's Canada)

« Lorsque nous concevons de nouveaux articles au menu, nous pensons tout d'abord à la qualité et au goût, affirme Jeff Anderson, directeur senior de la Gestion du menu et de l'Innovation culinaire chez McDonald's du Canada. Composé d'ingrédients simples et classiques qui laissent la vedette au poulet, le McCroustillant est le complément parfait à notre gamme de classiques, comme le Big Mac® et le Quart de livreMD avec fromage ».

Le sandwich McCroustillant est composé d'une portion de poitrine de poulet élevé sur des fermes canadiennes à 100 %, assaisonnée, parfaitement croustillante à l'extérieur et juteuse à l'intérieur, garnie de laitue en lanières et d'une sauce crémeuse style mayonnaise, le tout servi sur un petit pain aux pommes de terre moelleux.

« Nous savons que les clients raffolent de nos produits à base de poulet, et nous sommes emballés de lancer un nouveau sandwich au poulet croustillant irrésistible, mentionne Rebecca Smart, directrice en chef du marketing, Stratégie de la marque chez McDonald's du Canada. Le nouveau McCroustillant offre le goût incomparable auquel nos clients s'attendent de McDonald's, et nous croyons fermement qu'il est digne de McDo! Nous sommes impatients de le faire goûter aux Canadiens et Canadiennes! »

Faits :

Pour l'expérience suprême, vous pourrez opter pour le McCroustillant de luxe avec bacon, dans lequel sont ajoutés du bacon et une tranche de tomate fraîche, ce qui porte le sandwich à un tout autre niveau.

Les sandwichs McCroustillant et McCroustillant de luxe avec bacon seront offerts dès le 22 août en restaurant, au service-au-volant, sur l'appli McDonald's et à la McLivraison avec Skip, DoorDash et UberEats.

Le McCroustillant et le McCroustillant de luxe avec bacon seront respectivement offerts aux prix de 5,99 $ CA, plus taxes, et de 7,69 $ CA, plus taxes.

Au sujet de McDonald's du Canada

En 1967, le Canada accueillait son premier restaurant McDonald's à Richmond, en Colombie-Britannique. Aujourd'hui, Les Restaurants McDonald's du Canada Limitée fait partie de la fibre canadienne, accueillant plus d'un million de clients chaque jour. Près de 100 000 personnes travaillent chez McDonald's d'un océan aux deux autres, dans les restaurants de franchisés et les restaurants de la compagnie. Ce sont plus de 90 % des 1 400 restaurants de McDonald's du Canada qui sont détenus et gérés par des entrepreneurs locaux et indépendants. Sur des achats alimentaires totalisant près d'un milliard de dollars, McDonald's s'approvisionne à plus de 85 % auprès de fournisseurs canadiens. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de McDonald's du Canada, rendez-vous à mcdonalds.ca.

SOURCE McDonald's Canada

Renseignements: le service des Relations d'entreprise de McDonald's du Canada au [email protected]