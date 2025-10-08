Il n'a jamais été aussi facile de gagner - détachez sur les emballages et dans l'appli

TORONTO, le 8 oct. 2025 /CNW/ - C'est l'heure de revêtir smoking, nœud papillon et haut-de-forme, car Jouez 2X de Monopoly est de retour dans les restaurants McDonald's du Canada participants*! Du 7 octobre au 10 novembre, les Canadiens pourront détacher les vignettes de jeu sur les emballages et une deuxième fois dans l'appli McDonald's pour une chance supplémentaire de gagner des millions de prix. Les prix de cette année comprennent notamment de l'argent comptant, des produits McDonald's, et même une paire de billets pour vivre l'expérience suprême des fans et assister à l'affrontement des plus grandes vedettes de soccer au monde à la finale de la Coupe du Monde de la FIFA 26™.

Du 7 octobre au 10 novembre, Monopoly Jouez 2X chez McDonald's du Canada offre à nouveau toute l'excitation de gagner des millions de prix (Groupe CNW/McDonald's Canada)

« Monopoly chez McDonald's, c'est plus qu'un jeu; c'est une tradition que nos clients attendent avec impatience chaque année. Nous sommes ravis de ramener Monopoly Jouez 2X, qui offre maintenant encore plus de chances de gagner grâce à l'ajout d'un volet numérique qui rend l'expérience plus exaltante que jamais, affirme Francesca Cardarelli, Chef du Marketing de McDonald's du Canada. Qu'il s'agisse de moments mémorables créés à détacher des vignettes gagnantes ou de prix instantanés remportés dans l'appli, le jeu de cette année est conçu pour surprendre et ravir les Canadiens d'un océan à l'autre. »

Allez, Canada! Détachez! Grâce à Jouez 2X, les Canadiens ont une autre chance de gagner leurs produits préférés parmi des millions de prix, ainsi que de nouveaux prix emballants.

Plus de chances de gagner lorsque vous jouez dans l'appli

Détachez sur l'emballage : Procurez-vous vos produits McDonald's favoris et détachez la vignette de l'emballage pour voir si vous gagnez l'un des millions de prix instantanés. Des produits McDonald's, et jusqu'à 10 000 en argent comptant^ - quand nous disons qu'il y en a pour tous les goûts, nous le pensons vraiment!

: Procurez-vous vos produits McDonald's favoris et détachez la vignette de l'emballage pour voir si vous gagnez l'un des millions de prix instantanés. Des produits McDonald's, et jusqu'à 10 000 en argent comptant^ - quand nous disons qu'il y en a pour tous les goûts, nous le pensons vraiment! Balayez pour des chances supplémentaires dans l'appli : À l'aide de l'appli McDonald's, balayez le code de votre vignette de jeu pour une autre (oui, une autre!) chance de gagner des prix supplémentaires tels que des bons pour de la nourriture ou des boissons, et même une participation à des tirages exclusifs pour gagner des expériences comme une visite VIP de Universal Orlando Resort!

En plus des promotions appréciées des clients comme le jeu Monopoly, il existe plusieurs autres façons pour les Canadiens d'économiser chaque jour à l'achat de leurs produits McDonald's préférés, peu importe l'endroit ou le moment de la journée. Qu'il s'agisse du menu McValeur, qui offre une variété de produits à moins de 4 $, ou du café de torréfaction supérieure McCafé®, petit format, offert au bas prix de tous les jours de 1 $ (plus taxes), nous voulons que les Canadiens savourent les produits qu'ils aiment à un prix qu'ils aiment tout autant. De plus, grâce à l'appli McDonald's et son programme de récompenses, il est facile de déverrouiller des offres, d'accumuler des points et de profiter d'économies supplémentaires, et ce, lors de chaque visite. Et grâce à la livraison à 0 $** (les frais de service de 11 % et les frais de 2 $ pour petite commande s'appliquent toujours) dans l'appli McDonald's, jouer à la maison n'a jamais été aussi facile.

Monopoly Jouez 2X est de retour du 7 octobre au 10 novembre dans les restaurants McDonald's du Canada participants. C'est le moment de jouer, de détacher une vignette de jeu et de la balayer dans l'appli pour des chances supplémentaires de gagner. Des millions de prix sont à gagner! Que pourriez-VOUS gagner?

** Dans les restaurants McDonald's du Canada participants sur les commandes de la McLivraison passées dans l'appli McDonald's. Téléchargement de l'appli et inscription requis. Les frais de service de 11 % et les taxes s'appliquent. Des frais pour petite commande de 2 $ s'appliquent aux commandes de moins de 12 $ (avant taxes et frais de service).

* Aucun achat requis. S'adresse aux résidents du Canada. Pour gagner et réclamer des prix autres que des prix alimentaires instantanés, les participants doivent être membres de Récompenses MonMcDo, être âgés d'au moins 14 ans et avoir l'appli McDo installée sur un appareil compatible iOS/Android. La bonne réponse à la question réglementaire est requise. Pièces de jeu offertes du 7 octobre au 10 novembre 2025 ou jusqu'à épuisement des stocks. La date limite d'inscription des codes de vignettes de jeu pour réclamer un prix ou participer à Jouez 2x dans l'appli McDo est le 1er déc. 2025 à 23 h 59 m 59 s, heure locale. Limite de 100 codes inscrits par jour. Le nombre de prix offerts diminue pendant la promotion. Les chances de gagner varient à mesure que les prix sont réclamés. Prix à gagner avec les pièces de jeu : 1 chance sur 5 de gagner au début du jeu, surtout des prix alimentaires. Prix à gagner avec Jouez 2X : les prix attribués à des moments prédéterminés expirent si aucun code n'est reçu exactement au moment prédéterminé, sans qu'ils puissent être attribués plus tard. Prix à gagner avec les tirages Jouez 2X : les chances de gagner dépendent du nombre de participations reçues pour chaque tirage. Voir le règlement officiel dans l'appli McDo et dans les restaurants McDonald's participants au Canada pour les détails sur la participation, les prix, les chances de gagner et les dates de réclamation et de tirage.

^ Les prix en argent sont payables par virement électronique.

