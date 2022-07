« Nous sommes fiers de servir à nos clients des aliments savoureux et de qualité. Nous avons toujours estimé que notre rôle, au-delà des hamburgers, était de nourrir et de soutenir nos collectivités, a déclaré Michèle Boudria, présidente et chef de la direction de McDonald's du Canada. Nous voulons dire aux Canadiens que nous nous consacrons tous les jours à la concrétisation de notre raison d'être, afin qu'ils se sentent bien d'apprécier McDonald's pour les années à venir. Aujourd'hui, nous communiquons nos engagements à agir positivement sur les choses qui comptent pour chacun de nous, et ce que nous allons faire pour y arriver. »

Traduire nos ambitions en actions

« À mesure que nos collectivités grandissent et changent, leurs priorités évoluent. Nos clients veulent avoir confiance que nous agirons de manière responsable, a affirmé Gemma Pryor, directrice en chef senior de l'équipe Impact de McDonald's du Canada - l'équipe qui s'occupe de coordonner ces changements à l'échelle de l'organisation. Nous nous assurons que nos choix, nos actions et nos valeurs en tant qu'entreprise montrent aux Canadiens que ce qui est important pour eux l'est aussi pour nous. »

Les gestes que pose McDonald's du Canada constituent un investissement dans l'avenir. Voici ce que l'organisation a prévu :

Lien avec la collectivité

En collaboration avec ses franchisés indépendants, McDonald's du Canada reste engagée à servir ses clients, ses employés et les collectivités où elle est présente d'un océan à l'autre.

Soutenir les familles : En collaboration avec ses franchisés indépendants et ses clients, McDonald's du Canada a pour objectif de verser plus de 70 millions de dollars au cours des cinq prochaines années (2022-2026) à l'Œuvre des Manoirs Ronald McDonald MD (OMRM). Cette somme contribuera à presque doubler le nombre de chambres pour les familles du Canada au cours des 10 prochaines années (2022-2032).

Lutter contre l'insécurité alimentaire : Aide les Canadiens grâce à des partenariats et des programmes pertinents. L'objectif de McDonald's est d'offrir environ 1 million de repas par année aux Canadiens dans le besoin pour lutter contre l'insécurité alimentaire dans les collectivités.

en faisant don de plus de 800 000 repas en deux ans (2020-2021). Aider en temps de crise : Poursuit l'engagement de l'organisation à soutenir les collectivités en temps de crise grâce à son partenariat avec la Croix-Rouge canadienne et à d'autres efforts locaux soutenus par ses franchisés indépendants.

Qualité des aliments et approvisionnement

L'organisation demeure résolue à servir des aliments savoureux et de qualité et à soutenir la prochaine génération d'agriculteurs canadiens.

Approvisionnement : Se procure des ingrédients, comme des œufs de catégorie A du Canada , des pommes de terre, des produits laitiers et du bœuf, auprès de quelque 50 000 fermes canadiennes.

de 2017 à 2021. Pratiques d'agriculture : Soutient les pratiques d'agriculture régénératrice du Canada en collaboration avec les partenaires et fournisseurs de l'entreprise.

s'est jointe à McDonald's du et à pour soutenir un programme de fourrage de 5 M$ dirigé par des agriculteurs. Le programme vise à rétablir l'herbage et le pâturage de 125 000 acres (50 585 hectares) de terres agricoles d'ici 2025. Production durable de bœuf : Soutient la production de bœuf durable † ici au Canada .

de McDonald's de fermes et de ranchs homologués selon les normes de la Table ronde canadienne sur le bœuf durable (TRCBD). Avenir de l'agriculture : Continue de soutenir les futures générations d'agriculteurs et d'éleveurs canadiens.

Continue de soutenir les futures générations d'agriculteurs et d'éleveurs canadiens. Par exemple, McDonald's est une fière commanditaire du programme de mentorat Cattlemen's Young Leaders, un projet national de la Canadian Cattle Association mis sur pied en 2010 et qui offre aux personnes de 18 à 35 ans des occasions de mentorat et de formation adaptées à l'industrie pour favoriser la réussite future du secteur du bœuf canadien.

Notre planète

Dans les collectivités où elle est présente, l'entreprise contribue à faire des changements pour la planète que nous partageons.

Émissions : Œuvre à la réalisation de l'engagement mondial de McDonald's d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

Œuvre à la réalisation de l'engagement mondial de McDonald's d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Par exemple, en avril 2022, McDonald's du Canada a ajouté son tout premier véhicule électrique, un tracteur routier Volvo VNR de classe 8 à échappement zéro, à sa flotte de distribution. En collaboration avec son partenaire de distribution, Martin Brower , McDonald's met à l'essai ce nouveau véhicule pour des livraisons à des restaurants de la région de Montréal.

Œuvre à atteindre le but mondial de McDonald's de se procurer 100 % de ses principaux emballages* destinés aux clients de sources 100 % renouvelables, recyclées ou certifiées d'ici la fin de 2025. Par exemple, en mai 2022, McDonald's a mené à bien un projet de réduction des fibres de papier dans ses verres à boisson chaude McCafé®. Cette réduction éliminera près de 700 tonnes de fibres de papier du système canadien par année.

Jouets du Joyeux festinMD : Œuvre à la réalisation de l'objectif mondial de McDonald's de réduire de manière importante les plastiques à base de combustibles fossiles vierges utilisés dans les jouets du Joyeux festin pour offrir des jouets du Joyeux festin faits avec plus de matériaux renouvelables, recyclés ou certifiés d'ici 2025.

« Lorsque nous soutenons nos collectivités, nous servons mieux nos clients. Et quand nous mettons en pratique nos valeurs, nous savons que la taille et la portée de notre entreprise produisent un impact réel. Les engagements que nous prenons témoignent du fait que chaque pas que nous faisons aujourd'hui est un investissement dans notre avenir », a ajouté Gemma Pryor.

Faire connaître On aime ce qui s'en vientMC aux Canadiens

McDonald's du Canada communique ses engagements et ses objectifs aux clients du Canada en lançant une nouvelle campagne de marketing intitulée On aime ce qui s'en vient. Soutenu par de la publicité télé, numérique, par courriel et sur le site Web ainsi que par des publications dans les médias sociaux et des vidéos en ligne, le lancement de la campagne On aime ce qui s'en vient expliquera les différents domaines d'action et présentera officiellement ce que fait McDonald's au Canada pour nourrir et soutenir les collectivités d'ici.

« Pour les Canadiens, McDonald's est un mélange magique de nostalgie et d'enthousiasme au sujet de ce que sera notre prochain pas. Des fêtes d'anniversaire qui ont marqué une génération, des millions de dollars amassés pour soutenir l'OMRM et le soutien des collectivités en temps de crise sont au cœur de l'identité de notre marque, explique Alyssa Buetikofer, chef du Marketing et vice-présidente, McDonald's du Canada. Nous voulons qu'il soit facile pour les Canadiens de nous faire confiance et de nous admirer en tant qu'entreprise. C'est une campagne à long terme qui reflète un changement important dans nos activités afin qu'elles soient plus axées sur notre raison d'être. »

Les clients peuvent s'attendre à d'autres annonces au sujet des engagements de McDonald's du Canada dans chacun des domaines d'action au cours des prochains mois. Pour en savoir plus sur la raison d'être de McDonald's de nourrir et soutenir les collectivités et sur les changements que nous apportons, visitez le mcdonalds.ca.

Au sujet de McDonald's du Canada

En 1967, le Canada accueillait son premier restaurant McDonald's à Richmond, en Colombie-Britannique. Aujourd'hui, Les Restaurants McDonald du Canada Limitée fait partie de la fibre canadienne, accueillant plus d'un million de clients chaque jour. Près de 100 000 personnes travaillent chez McDonald's d'un bout à l'autre du pays, dans les restaurants de franchisés et les restaurants de la compagnie. Ce sont plus de 90 % des 1 400 restaurants de McDonald's du Canada qui sont détenus et gérés par des entrepreneurs locaux et indépendants. Sur des achats alimentaires totalisant près d'un milliard de dollars, McDonald's s'approvisionne à plus de 85 % auprès de fournisseurs canadiens. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de McDonald's du Canada, rendez-vous à mcdonalds.ca.

* Fait référence aux produits utilisés dans les emballages des aliments servis aux clients dans les restaurants McDonald's, dont les contenants, les verres, les feuilles d'emballage, les sacs, les porte-boissons, les serviettes en papier et les boîtes à Joyeux festinMD.

† Comme défini par les normes énoncées dans le Certified Sustainable Beef Framework (Cadre du bœuf durable certifié) de la Table ronde canadienne sur le bœuf durable (TRCBD). Communiquez avec la TRCBD pour en savoir plus.

