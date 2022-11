La galerie est ouverte gratuitement au public tous les jours de midi à 20 h, du jeudi 3 novembre au dimanche 6 novembre, au Stackt Market (28 rue Bathurst, Toronto, ON) dans le hall nord et le solarium. Pour les personnes à l'extérieur de la grande région de Toronto, la galerie sera également accessible en ligne. Pour faire la visite virtuelle immersive de la Galerie des grandes petites choses, rendez-vous sur le site Web en cliquant ici.

« La Galerie des grandes petites choses est l'expression physique de tous les pas faits par McDonald's pour contribuer à un meilleur avenir. Elle illustre comment nous avons grandi et changé avec les collectivités canadiennes au cours des 55 dernières années, explique Gemma Pryor, directrice en chef senior de l'équipe Impact, McDonald's du Canada. Chaque geste, petit ou grand, s'accumule pour créer d'importantes retombées, qu'il s'agisse de soutenir des agriculteurs et des éleveurs canadiens par notre approvisionnement en bœuf, en pommes de terre, en produits laitiers et en œufs de catégorie A, ou de tendre la main à nos amis de l'Œuvre des Manoirs Ronald McDonald qui prennent soin des membres de nos collectivités. »

L'histoire derrière les artéfacts

Depuis l'ouverture de son premier restaurant à Richmond, en C.-B., il y a 55 ans, McDonald's s'est toujours efforcée de faire plus que de servir des hamburgers, en nourrissant et soutenant ses collectivités. Les artéfacts, qui datent de 1967 à aujourd'hui, racontent l'histoire de la marque au Canada et le rôle qu'elle a joué dans la vie des Canadiennes et Canadiens d'un océan à l'autre.

On aime ce qui s'en vientMC

L'été dernier, McDonald's du Canada a lancé la plateforme On aime ce qui s'en vientMC, annonçant par le fait même les ambitions et objectifs internationaux et canadiens de McDonald's qui contribueront à apporter des changements tangibles en matière de qualité des aliments et pour les collectivités, la planète et les employés. La Galerie des grandes petites choses est un prolongement d'On aime ce qui s'en vient. Elle célèbre les petits et grands changements apportés par les collectivités et leurs membres, tout en jetant un coup d'œil sur ce qui attend la marque grâce à une expérience immersive en personne ou en ligne.

Pour en savoir plus sur la mission de McDonald's de nourrir et de soutenir les collectivités et les changements que nous apportons, visitez le mcdonalds.ca .

Au sujet de McDonald's du Canada

En 1967, le premier restaurant McDonald's du Canada ouvre ses portes à Richmond, en Colombie-Britannique. Aujourd'hui, Les Restaurants McDonald du Canada Limitée fait partie de la fibre canadienne, accueillant plus d'un million de clients chaque jour. Près de 100 000 personnes travaillent chez McDonald's d'un océan aux deux autres, dans les restaurants de franchisés et les restaurants de la compagnie. Ce sont plus de 90 % des 1 400 restaurants de McDonald's du Canada qui sont détenus et gérés par des entrepreneurs locaux et indépendants. Sur des achats alimentaires totalisant près d'un milliard de dollars, McDonald's s'approvisionne à plus de 85 % auprès de fournisseurs canadiens. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de McDonald's du Canada, rendez-vous à mcdonalds.ca.

