Les nouvelles Capsules de café espresso sont conçues pour le compostage commercial en collaboration avec TerraCycle®†

TORONTO, le 12 août 2024 /CNW/ - McCafé® annonce le lancement d'une nouvelle gamme de Capsules de café espresso pour utilisation dans les machines à café Original de Nespresso®*. Ces capsules sont compostables commercialement par le biais d'un programme avec TerraCycle®†. Élaborées pour offrir une saveur veloutée et équilibrée et une créma luxueuse, les Capsules de café espresso McCafé sont fabriquées à partir d'un mélange de grains arabica certifiés Rainforest Alliance.

McCafé® présente les Capsules de café espresso compostables† pour les machines à café Original de Nespresso® (Groupe CNW/McDonald's Canada)

Les Capsules de café espresso McCafé sont disponibles dans une gamme d'intensités pour répondre aux différentes préférences, offrant ainsi une tasse de café parfaite à chaque fois. Des douces notes de caramel de la torréfaction légère aux soyeuses notes de chocolat noir et d'amandes grillées de la torréfaction foncée, en passant par les notes de chocolat et de noisette de la torréfaction moyenne, les trois torréfactions disponibles ont de quoi plaire à tous les goûts.

« Avec le lancement des nouvelles Capsules de café espresso compostables commercialement, McCafé continue de rehausser la barre sur le marché canadien du café, a déclaré Jeff Kroll, chef de la stratégie et vice-président senior de McDonald's du Canada. Nous sommes ravis de faire découvrir le goût délicieux et la qualité du café McCafé à un plus grand nombre de Canadiens grâce à un format innovant compatible avec les machines à café Original de Nespresso®*. »

Les nouvelles Capsules de café espresso McCafé peuvent être compostées commercialement, et les sachets souples dans lesquels elles sont emballées peuvent être recyclés, grâce au Programme de compostage et de recyclage gratuit de McCafé offert par TerraCycle. Pour participer au programme de renvoi postal gratuit, les consommateurs devront s'inscrire et créer un compte sur le site Web de TerraCycle afin de télécharger une étiquette d'expédition gratuite.

Les nouvelles Capsules de café espresso McCafé sont maintenant en vente chez les détaillants participants à l'échelle du pays.

Pour en savoir plus sur les nouvelles Capsules de café espresso McCafé, visitez : mccafeespresso.ca

† Programme d'envoi postal dédié disponible au Canada, à l'exception du Yukon, du Nunavut et des Territoires du Nord-Ouest. Apprenez-en plus à www.terracycle.ca/mccafe

* Conçues pour les machines à café Original de Nespresso®.

Non affilié ni approuvé par la Société des Produits Nestlé S.A., propriétaire de la marque de commerce Nespresso®.

Café certifié Rainforest Alliance. Pour en savoir plus, visitez ra.org

