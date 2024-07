Mazda3 bénéficie d'une nouvelle technologie embarquée et davantage de caractéristiques de sécurité de série.

La nouvelle technologie intégrée Alexa améliore la connectivité mains libres

La technologie de navigation en ligne Mazda comprend des fonctionnalités cartographiques avancées, y compris des itinéraires hors route.

Le Mazda3 2025 se vend à partir de 24 900 $ (PDSF)1

RICHMOND HILL, ON, le 4 juill. 2024 /CNW/ - Mazda Canada Inc. continue l'annonce de sa gamme de modèles pour l'année 2025 avec de nouvelles versions des modèles Mazda3 (berline) et Mazda3 Sport (à hayon). Le Mazda3 et le Mazda3 Sport offrent aux clients un choix de voitures compactes avec une dynamique de conduite engageante et un design sophistiqué. Les modèles Mazda3 et Mazda3 Sport 2025 seront offerts chez les détaillants partout au pays plus tard ce mois-ci.

Pour 2025, les modèles Mazda3 de série reçoivent des améliorations au moteur Skyactiv-G de 2,5 litres à aspiration naturelle, désormais capable de produire 191 chevaux et 186 lb-pi de couple avec un carburant ordinaire. Il est possible de choisir entre une boîte automatique à six vitesses avec mode manuel, ou une boîte manuelle à six vitesses, selon la version choisie. Les autres caractéristiques de série comprennent la traction avant, la technologie de désactivation des cylindres et le contrôle de vecteur Plus de la force G. Les modèles Mazda3 et Mazda3 Sport 2025 sont offerts en plusieurs versions, ce qui permet aux propriétaires de choisir le véhicule qui convient le mieux à leur vie quotidienne et à leurs habitudes de conduite.

MAZDA3 ET MAZDA3 SPORT GX

Les modèles Mazda3 et Mazda3 Sport GX sont équipés de nombreuses caractéristiques de sécurité i-Activsense de série, notamment le régulateur de vitesse à capteur radar de Mazda avec fonction arrêt/redémarrage, le système intelligent d'aide au freinage, le système d'avertissement de sortie de voie, l'aide au suivi de voie, l'alerte de vigilance du conducteur, le système de commande des feux de route, le système avancé de surveillance des angles morts et l'alerte de trafic transversal à l'arrière. Les Services connectés Mazda sont offerts pendant deux ans. Ces services permettent au propriétaire de surveiller le véhicule à distance au moyen de l'application MyMazda.

L'intérieur élégant comprend un écran central de 8,8 pouces avec le dernier système d'infodivertissement Mazda Connect. La connectivité filaire CarPlay d'Apple et Android Auto y est intégrée. Parmi les autres caractéristiques de série, mentionnons le démarrage par pression d'un bouton, un système d'accès sans clé à distance illuminé, une caméra de recul, deux prises USB de type A avant, Bluetooth, un système de sonorisation à six haut-parleurs, un frein de stationnement électronique et des sièges en tissu noir chauffants à l'avant. L'extérieur offre un éclairage à DEL pour les phares automatiques, les feux arrière combinés et les feux de position diurnes, ainsi que des jantes de 16 po en alliage d'aluminium au fini argent. Les modèles berlines sont équipés d'une calandre avant au fini mat, tandis que les modèles à hayon se distinguent par une calandre avant noire brillante.

MAZDA3 ET MAZDA3 SPORT GS

Le Mazda3 GS s'appuie sur le modèle de série, en plus de caractéristiques de commodité comme des essuie-glaces à détection de pluie, le contrôle climatique automatique à deux zones, un accoudoir arrière avec porte-gobelets, et un grand écran d'infodivertissement 10,25 po qui ajoute une fonctionnalité d'écran tactile lorsqu'il est jumelé à CarPlay d'Apple ou à Android Auto. Parmi les autres améliorations, mentionnons le volant et le pommeau de levier de vitesse gainés de cuir, les rétroviseurs extérieurs chauffants et un volant chauffant.

ENSEMBLE DE LUXE GS

S'appuyant sur la version GS, l'ensemble De luxe offert comprend un toit ouvrant électrique, des sièges en similicuir noir, un siège de conducteur à réglage automatique à 10 directions avec soutien lombaire et fonction de mémoire de position du siège. Parmi les autres caractéristiques technologiques et pratiques, mentionnons des rétroviseurs avec fonction d'inclinaison vers le bas, des rétroviseurs extérieurs liés aux réglages de position du siège, un système de charge de téléphone sans fil (Qi) et l'intégration d'Apple CarPlayMC et d'Android AutoMC.

Lorsqu'ils sont équipés de l'ensemble de luxe GS, les Mazda3 et Mazda3 Sport sont également offerts avec i-Activ AWD.

MAZDA3 ET MAZDA3 SPORT GT

Exclusive aux modèles Mazda3 Sport 2025, la version GT est unique parmi la gamme Mazda3, avec une traction avant de série et une transmission manuelle Skyactiv-MT à six vitesses pour ceux qui souhaitent passer leurs propres vitesses.

Tous les modèles Mazda3 et Mazda3 Sport GT sont généreusement équipés de la chaîne audio Bose haut de gamme à 12 haut-parleurs à grilles en aluminium, de la radio satellite SiriusXM avec un abonnement de trois mois, d'un écran de conduite active en couleur projeté dans le pare-brise, d'un système d'éclairage avant adaptatif et de la nouvelle fonctionnalité de navigation en ligne Mazda, qui offre une orientation élargie des routes, y compris certains sentiers hors route et départs de sentier, et la capacité de recevoir des mises à jour sans fil. Les sièges en cuir noir sont de série, ainsi qu'un système d'entrée sans clé avancé, des ports USB de type C, des jantes en alliage d'aluminium de 18 pouces, et des phares et feux d'éclairage avant et arrière à DEL distinctif.

La sécurité de base de la direction arrière, qui comprend le système intelligent d'aide au freinage en marche arrière avec alerte de circulation transversale arrière, vient compléter la suite de caractéristiques de sécurité avancées i-Activsense. Parmi les autres améliorations, mentionnons le système de navigation dans la circulation, l'écran 360° avec capteurs de stationnement avant et arrière, le rétroviseur latéral sans cadre à atténuation automatique avec Homelink et le système d'identification des panneaux de signalisation.

Les versions GT et les modèles supérieurs sont maintenant dotés de la technologie intégrée Alexa, une nouvelle fonction de Mazda3. Cette technologie permet aux conducteurs de faire des commandes mains libres, par exemple pour régler la température, changer de station radio ou contrôler les appareils intelligents à la maison.

MAZDA3 ET MAZDA3 SPORT GT TURBO

Tous les modèles Mazda3 et la Mazda3 Sport GT Turbo sont propulsés par le moteur Skyactiv-G 2.5 Turbo développant 250 ch et un couple de 320 lb-pi lorsqu'il est alimenté au carburant de qualité supérieure à indice d'octane 93, tandis qu'avec du carburant ordinaire à indice d'octane 87, il produit une puissance de 227 ch et un couple de 310 lb-pi. Les modèles GT Turbo utilisent sont équipés d'une boîte automatique à six rapports et d'une traction avant i-Activ de série. Parmi les autres améliorations apportées à la conception, mentionnons des jantes en alliage de 18 pouces au fini noir, des sorties d'échappement plus grandes et des rétroviseurs extérieurs d'un noir brillant.

MAZDA3 SPORT ÉDITION SUNA

La toute nouvelle édition Suna de la Mazda3 Sport s'appuie sur le succès de l'offre GT Turbo, combinant performance turbocompressée et style personnalisé. Ces véhicules agréables à conduire demeureront les favoris des amateurs de conduite à la recherche d'un modèle à hayon ou berline moderne offrant des performances raffinées.

Cet ensemble spécial est offert exclusivement avec une peinture à pigment métallique sable de zircon, des jantes au fini métallique noir de 18 pouces et des rétroviseurs de porte au fini en mica noir jais. Les éléments extérieurs uniques sont assortis à un intérieur noir qui utilise le simili-cuir terracotta, complété par des surpiqûres terracotta.

PDSF2 DES MAZDA3 ET MAZDA3 SPORT 2025 :

Modèle Transmission MAZDA3 MAZDA3 SPORT GX FWD 6AT 24 900 $ 25 650 $ GS FWD 6AT 27 500 $ 28 250 $ GS avec ensemble De luxe FWD 6AT 29 700 $ 30 450 $ GS avec ensemble De luxe AWD 6AT 31 700 $ 32 450 $ GT FWD 6MT - 34 450 $ GT FWD 6AT 33 700 $ 34 450 $ GT AWD 6AT 35 700 $ 36 450 $ GT Turbo AWD 6AT 38 100 $ 38 850 $ Édition Suna AWD 6AT - 39 600 $

OPTIONS DE COULEUR DE HAUTE QUALITÉ :

Rouge cristal vibrant métallisé 500 $ Gris mécanique métallisé 400 $ Gris polymétal métallisé 300 $ Blanc neige nacré 300 $ Céramique métallisée 300 $ Intérieur en cuir rouge grenat 250 $

Mazda Canada Inc. supervise la vente, le marketing, le service à la clientèle et le soutien aux pièces des véhicules Mazda au Canada. Ayant son siège social à Richmond Hill, en Ontario, Mazda Canada détient un réseau de 163 concessionnaires dans tout le pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web pour les médias de Mazda Canada à l'adresse www.media.mazda.ca.

Suivez les canaux de médias sociaux de Mazda Canada sur X (anciennement Twitter) et Instagram à @MazdaCanada, et sur Facebook à Facebook.com/MazdaCanada.

