Le modèle Mazda3 Sport recevra la nouvelle édition Suna, dotée d'une technologie plus connectée et d'une gamme améliorée de caractéristiques de sécurité standard.

La nouvelle édition Suna allie un style extérieur sur mesure à un rendement raffiné grâce à un turbocompresseur

Nouvel affichage d'infodivertissement de 10,25 po avec connectivité Apple CarPlay MC et Android Auto MC sans fil

et Android Auto sans fil La Mazda3 2024 est en vente à partir d'un prix de détail suggéré par le fabricant (PDSF)1 de 24 200 $

RICHMOND HILL, ON, le 28 juin 2023 /CNW/ - Mazda Canada Inc. démarre l'annonce de sa gamme de modèles pour l'année 2024 avec de nouvelles versions des modèles Mazda3 et Mazda3 Sport. La Mazda3 (berline) et la Mazda3 Sport (hayon) offrent aux clients un choix de voitures compactes avec une dynamique de conduite engageante et un design sophistiqué. Les modèles Mazda3 Sport arriveront chez les concessionnaires cet été, suivis des modèles Mazda3 à l'automne.

Pour 2024, la Mazda3 rehaussera son rendement standard à de nouveaux sommets grâce à un moteur Skyactiv-G de 2,5 litres, qui remplacera le moteur Skyactiv-G de 2,0 litres. Cette mise à niveau offre maintenant une puissance de 191 chevaux et un couple impressionnant de 186 livres-pieds avec de l'essence ordinaire à indice d'octane de 87 ou de qualité supérieure à indice d'octane de 93. Ces mises à jour se traduisent par une augmentation de la puissance de 44 chevaux et une amélioration du rendement énergétique global. Dans la nouvelle Mazda3, les clients feront l'expérience de la nouvelle technologie de désactivation des cylindres, ajustée pour une efficacité optimale dans des conditions d'exploitation spécifiques. Le résultat est une économie d'essence réelle impressionnante, avec une efficacité déterminée par Ressources naturelles Canada de 8,4 litres par 100 kilomètres (L/100 km) en ville et de 6,3 L/100 km sur la route, ce qui représente une remarquable économie totale de 7,5 L/100 km. Le puissant et raffiné moteur Skyactiv-G 2,5 Turbo reste offert dans certains ensembles.

Avec sept options d'habillage uniques offertes sur la Mazda3 berline et neuf sur la Mazda3 Sport à hayon, la traction avant de série et la transmission intégrale i-Activ offertes sur certains modèles, les propriétaires peuvent choisir la Mazda3 qui correspond le mieux à leur vie quotidienne et à leurs préférences de conduite.

MAZDA3 GX ET MAZDA3 SPORT GX

Les modèles Mazda3 et Mazda3 Sport GX sont maintenant équipés de l'efficace moteur Skyactiv-G de 2,5 litres, associé à une transmission automatique à six vitesses Skyactiv-Drive, avec mode de changement de vitesse manuel et commutateur de sélection de conduite, traction avant et contrôle de vecteur de force G Plus.

Tous les modèles Mazda3 sont équipés de plusieurs séries de dispositifs de sécurité i-Activsense pour la conduite quotidienne, notamment la surveillance avancée des angles morts et l'alerte de circulation transversale arrière. La fonction de freinage d'urgence automatique a été mise à jour dans tous les modèles 2024 afin d'améliorer les performances de nuit. Les services connectés Mazda2 sont offerts pendant deux ans, ce qui permet au propriétaire de surveiller et d'interagir avec sa Mazda3 à distance par l'intermédiaire de l'application MyMazda, avec des fonctions telles que le démarrage à distance, le verrouillage/déverrouillage des portes à distance et l'envoi d'indications au système de navigation Mazda (si le véhicule en est équipé). Des coussins de sécurité gonflables latéraux arrière ont été ajoutés à tous les modèles, ce qui renforcera les performances de sécurité déjà solides de ce modèle en tête du classement de l'Insurance Institute for Highway Safety (lorsqu'il est équipé de prévention des collisions frontales).

L'intérieur élégant comprend un écran central de 8,8 pouces avec le dernier système d'infodivertissement Mazda Connect qui peut être contrôlé avec le bouton de commande multifonction. Parmi les autres caractéristiques standard, citons la connectivité filaire Apple CarPlayMC et Android AutoMC, le démarrage par bouton-poussoir, le télédéverrouillage éclairé, la caméra de recul, les deux prises USB de type A avant, le Bluetooth, le système audio Mazda Harmonics à huit haut-parleurs, le frein de stationnement électronique, les sièges en tissu noir et les sièges avant chauffés. L'extérieur est doté d'un éclairage à DEL pour les phares à allumage et extinction automatiques et les feux de jour, ainsi que de feux arrière à DEL, le tout accompagné d'une calandre à finition mate et de jantes en alliage d'aluminium de 16 pouces à finition argentée.

MAZDA3 GS ET MAZDA3 SPORT GS

En passant au modèle GS, on obtient la gamme complète d'équipements de sécurité i-Activesense de série, y compris le régulateur de vitesse à radar Mazda avec fonction conduite de ville, l'assistance au freinage en ville intelligent à l'avant, la détection des piétons (détection avant), le système de détection de sortie de voie avec assistance au maintien dans la voie, le contrôle des feux de route et l'alerte d'attention au conducteur. L'engagement de Mazda à l'égard de la sécurité et du confort s'étend bien à l'intérieur comme à l'extérieur, grâce aux caractéristiques supplémentaires suivantes : climatisation automatique bizone, volant chauffant, rétroviseurs extérieurs chauffants, accoudoir central arrière avec porte-gobelets et touches luxueuses enveloppées de cuir. La sécurité, le confort et le raffinement s'allient pour vous présenter les modèles Mazda3 et Mazda3 Sport GS 2024.

Les modèles Mazda3 et Mazda3 Sport GS sont maintenant dotés d'un moteur Skyactiv-G de 2,5 litres dans les versions à traction avant.

ENSEMBLE DE LUXE GS

Offert dans les modèles GS, l'ensemble de luxe GS permet au client de profiter d'un rembourrage garni de similicuir, d'un siège conducteur à réglage électrique en dix directions avec support lombaire et mémoire de siège, d'un rétroviseur latéral à atténuation automatique, de rétroviseurs avec fonction d'inclinaison vers le bas et de rétroviseurs extérieurs liés aux réglages de position du siège, ainsi que d'un toit ouvrant électrique. L'ensemble de luxe GS 2024 est également doté d'un grand écran d'infodivertissement de 10,25 pouces qui offre des capacités d'écran tactile lorsqu'il est jumelé à Apple CarPlayMC et Android AutoMC.

MAZDA3 GT ET MAZDA3 SPORT GT

En s'appuyant sur les caractéristiques impressionnantes des ensembles de luxe des modèles GS, les modèles Mazda3 et Mazda3 Sport GT enveloppent les clients d'un son immersif grâce à la chaîne audio Bose haut de gamme à 12 haut-parleurs à grille en aluminium. De plus, la radio satellite SiriusXMMD vient avec un essai gratuit de trois mois, et les services SiriusXM Traffic Plus et Travel LinkMD, avec un abonnement gratuit de cinq ans. Les modèles GT offrent un écran de conduite active en couleur projeté dans le pare-brise, un système de navigation Mazda, des palettes de changement de vitesse, un système d'éclairage avant adaptatif et un système d'entrée sans clé avancé.

Les principales améliorations apportées à la conception des modèles GT sont les jantes en alliage d'aluminium de 18 pouces dans une finition gris foncé pour le hayon et gris clair pour la berline, une calandre noir brillant (Mazda3 Sport uniquement) et des phares et feux arrière à éclairage DEL distinctifs. À l'intérieur, les modèles GT sont équipés de sièges en cuir offerts en noir ou rouge grenat.

Mazda accorde la priorité à la sécurité grâce à l'inclusion de caractéristiques de sécurité de série en marche arrière, d'un système intelligent d'aide au freinage à l'arrière et de l'aide au freinage intelligent avec alerte de circulation transversale arrière, ce qui s'ajoute aux caractéristiques de sécurité avancées i-Activsense. Parmi les autres améliorations de sécurité et de commodité, mentionnons l'aide à la conduite dans les embouteillages, l'écran de visualisation à 360° et les capteurs d'aide au stationnement avant et arrière. Le système de commande sans fil HomeLinkMD est ajouté au rétroviseur sans cadre à atténuation automatique, et le système de navigation Mazda avec écran de conduite actif comprend la reconnaissance des panneaux de signalisation. Avec les modèles Mazda3 et Mazda3 Sport GT 2024, les clients peuvent également profiter de la commodité supplémentaire du système de charge de téléphone sans fil (Qi) et de l'intégration des systèmes Apple CarPlayMC et Android AutoMC sans fil. De plus, les modèles GT sont maintenant équipés de deux ports USB de type C pour une charge plus rapide.

Pour les clients qui préfèrent l'assurance de passer leurs propres vitesses, Mazda propose la Mazda3 Sport GT avec la boîte manuelle à six vitesses Skyactiv-MT, permettant aux clients de s'engager pleinement dans l'expérience de la conduite.

MAZDA3 GT ET MAZDA3 SPORT GT TURBO

La Mazda3 turbocompressée continuera d'être la préférée des amateurs de conduite à la recherche d'une voiture compacte moderne aux performances raffinées. La Mazda3 et la Mazda3 Sport GT Turbo sont propulsées par le moteur Skyactiv-G 2,5 Turbo développant 250 chevaux et un couple de 320 livres-pieds avec de l'essence super à indice d'octane de 93, associé à une transmission automatique à six vitesses et à la traction intégrale i-Activ de série. Avec de l'essence ordinaire à indice d'octane de87, le moteur turbo est capable de produire 227 chevaux et un couple de 310 livres-pieds.

Le style extérieur subtil des modèles GT Turbo comprend des jantes en alliage d'aluminium noir brillant de 18 pouces, des rétroviseurs extérieurs chauffants noir brillant, des tuyaux d'échappement plus grands et un écusson Turbo sur le hayon arrière/le coffre.

MAZDA3 SPORT ÉDITION SUNA

Nouveau en 2024, la toute dernière Mazda3 Sport édition Suna est conçue pour captiver et offre une esthétique fraîche et saisissante. L'édition Suna présente la superbe peinture sable de zircon métallisé avec des jantes au fini métallique noir de 18 pouces et des rétroviseurs de portière noir brillant. Les éléments extérieurs uniques sont assortis à un intérieur noir qui utilise le mélange exclusif noir/terracotta, complété par d'exquises surpiqûres terracotta.

PDSF3 DES MODÈLES MAZDA3 ET MAZDA3 SPORT 2024 :

Modèle Transmission Mazda3 Mazda3 Sport GX A6 2,5L FWD 24 200 $ 24 950 $ GS A6 2,5L FWD 26 700 $ 27 450 $ GS 6AT avec ensemble de luxe 2,5L FWD 28 900 $ 29 650 $ 2,5L AWD 30 900 $ 31 650 $ GT 6MT 2,5L FWD - 32 450 $ GT 6AT 2,5L FWD 33 000 $ 33 750 $ 2,5L AWD 35 000 $ 35 750 $ GT 6AT 2,5 T AWD 37 400 $ 38 150 $ 6AT édition Suna 2,5 T AWD - 38 900 $



OPTIONS DE COULEUR DE HAUTE QUALITÉ :

Rouge cristal vibrant métallisé 500 $ Gris mécanique métallisé 400 $ Gris polymétal métallisé 300 $ Blanc neige nacré 300 $ Céramique métallisée 300 $ Intérieur en cuir avec surpiqûres rouge grenat 250 $



Mazda Canada Inc. supervise les ventes, le marketing, le service à la clientèle et le soutien aux pièces des véhicules Mazda au Canada. Ayant son siège social à Richmond Hill, en Ontario, Mazda Canada détient un réseau de 163 concessionnaires dans tout le pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web pour les médias de Mazda Canada à l'adresse www.media.mazda.ca.

Suivez les canaux de médias sociaux de Mazda Canada sur Twitter et Instagram à @MazdaCanada, et sur Facebook à Facebook.com/MazdaCanada.

_______________________________ 1 Le PDSF ne comprend pas les frais de transport et de préparation de 1 995 $, les taxes, le titre ou les frais additionnels. Les concessionnaires fixent le prix de vente réel. 2 Les services connectés peuvent être modifiés à tout moment sans préavis. Les services connectés Mazda sont fournis pendant une période d'essai de deux ans. Des frais d'abonnement annuels s'appliquent par la suite. L'utilisation de l'application MyMazda et d'un téléphone compatible est requise. Les services connectés nécessitent un service cellulaire ou Wi-Fi. Des frais de données peuvent s'appliquer. Ne conduisez jamais lorsque vous êtes distrait ou lorsque vous utilisez un appareil portatif. Veuillez consulter le Manuel de l'utilisateur pour connaître les caractéristiques importantes et les renseignements connexes sur la protection de la vie privée. 3 Le PDSF ne comprend pas les frais de transport et de préparation de 1 995 $, les taxes, le titre ou les frais additionnels. Les concessionnaires fixent le prix de vente réel.

