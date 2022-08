Les modèles Mazda3 et Mazda3 Sport 2023 équipés du moteur Skyactiv-G 2,5 litres à aspiration naturelle voient leur puissance augmenter de cinq chevaux et leur consommation de carburant s'améliorer.

La Mazda3 2023 sera mise en vente à un prix de détail suggéré par le fabricant 1 de 21 600 $ pour les modèles à aspiration naturelle et de 27 900 $ pour les modèles à turbo.

de 21 600 $ pour les modèles à aspiration naturelle et de 27 900 $ pour les modèles à turbo. Les modèles Mazda3 Sport arriveront chez les concessionnaires à l'automne, suivis de la berline Mazda3 cet hiver.

RICHMOND HILL, ON, le 17 août 2022 /CNW/ - Mazda Canada Inc. continue d'annoncer sa gamme de modèles pour l'année 2023 avec des mises à jour de la Mazda3 et de la Mazda3 Sport. Disponible en berline ou avec hayon, la Mazda3 offre aux clients une voiture compacte avec une dynamique de conduite engageante et un design sophistiqué. Les modèles à hayon arriveront chez les concessionnaires à l'automne, suivis des modèles berline cet hiver.

______________________ 1 Le prix de détail suggéré par le fabricant n'inclut pas la somme de 1 060 $ au titre des frais de manutention et de transport (1 110 $ en Alaska), les taxes, les titres et les frais additionnels. Les concessionnaires fixent le prix de vente réel.

Pour 2023, la Mazda3 reçoit des améliorations au moteur Skyactiv-G de 2,5 litres à aspiration naturelle2, désormais capable de produire 191 chevaux et 186 livres-pieds de couple avec un carburant ordinaire à indice d'octane 87. Ces mises à jour se traduisent par une augmentation de la puissance de cinq chevaux et une amélioration du rendement énergétique global. En outre, tous les modèles Mazda3 équipés de ce moteur sont dotés d'une technologie de désactivation des cylindres actualisée, conçue pour être plus efficace dans des conditions de fonctionnement spécifiques. Ces améliorations combinées permettent aux modèles Mazda3 à aspiration naturelle d'atteindre une cote estimée par l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) à 28 mpg en ville et 37 mpg sur l'autoroute, pour une consommation combinée de 31 mpg.3. Le moteur Skyactiv-G 2.5 Turbo reste disponible dans certains ensembles.

Avec neuf options de conditionnement uniques disponibles sur la Mazda3 berline et onze sur la Mazda3 Sport à hayon, la traction avant de série et la transmission intégrale i-Activ disponible sur certains modèles, les propriétaires peuvent choisir la Mazda3 qui correspond le mieux à leur vie quotidienne et à leurs préférences de conduite.

MAZDA3 GX ET MAZDA3 SPORT GX

Les modèles Mazda3 et Mazda3 Sport GT sont équipés de l'efficace moteur Skyactiv-G de 2,0 litres associé à l'engageante transmission manuelle à six vitesses Skyactiv-MT, à la traction avant et au contrôle de vectorisation G Plus. La transmission automatique à six vitesses Skyactiv-Drive, avec mode de changement de vitesse manuel et commutateur de sélection de conduite, est disponible en option. Pour 2023, le moteur 2.0 L a reçu des mises à jour pour un meilleur rendement énergétique, tandis que la puissance reste de 155 chevaux et le couple de 150 livres-pieds.

Tous les modèles Mazda3 sont équipés de série de dispositifs de sécurité i-Activsense essentiels à la conduite quotidienne, notamment la surveillance avancée des angles morts et l'alerte de circulation transversale arrière. Les services connectés Mazda sont complémentaires pendant deux ans, ce qui permet au propriétaire de surveiller et d'interagir avec sa Mazda3 à distance via l'application MyMazda, avec des fonctions telles que le démarrage à distance, le verrouillage/déverrouillage des portes à distance et l'envoi d'indications au système de navigation Mazda (si le véhicule en est équipé). Des coussins de sécurité gonflables latéraux arrière ont été ajoutés à tous les modèles, ce qui renforcera les performances de sécurité déjà solides de ce modèle en tête du classement de l'Insurance Institute for Highway Safety (lorsqu'il est équipé de

L'intérieur élégant comprend un écran central de 8,8 pouces avec le dernier système d'infodivertissement Mazda Connect qui peut être contrôlé avec le bouton de commande multifonction. Parmi les autres équipements de série, citons Apple CarPlay™ et Android Auto™, le démarrage par bouton-poussoir, le télédéverrouillage éclairé, la caméra de recul, les deux prises USB avant, le Bluetooth, le système audio à huit haut-parleurs, le frein de stationnement électronique, les essuie-glaces à détection de pluie, les sièges en tissu noir et les sièges avant chauffants. L'extérieur est doté d'un éclairage à DEL pour les phares à allumage et extinction automatiques et les feux de jour, ainsi que de feux arrière à DEL, le tout accompagné d'une calandre à finition mate et de jantes en alliage d'aluminium de 16 pouces à finition argentée.

MAZDA3 GS ET MAZDA3 SPORT GS

En passant au modèle GS, on obtient la gamme complète d'équipements de sécurité i-Activesense de série, y compris le régulateur de vitesse à radar Mazda avec fonction conduite de ville, l'assistance au freinage en ville intelligent à l'avant, la détection des piétons (détection avant), l'assistance au freinage intelligent à l'avant, le système de détection de sortie de voie avec assistance au maintien dans la voie, le contrôle des feux de route et l'alerte d'attention au conducteur. D'autres caractéristiques de confort telles que la climatisation automatique bizone, le volant et le pommeau de levier de vitesse gainés de cuir, le volant chauffant, les rétroviseurs extérieurs chauffants, l'accoudoir central arrière avec porte-gobelets et le porte-lunettes dans la console supérieure.

Les modèles Mazda3 Sport GS reçoivent toujours le moteur Skyactiv-G de 2,0 litres avec une transmission manuelle à 6 vitesses en équipement de série, tandis que la Mazda3 berline n'offre que la transmission automatique. La transmission intégrale est disponible avec le modèle GS, qui, lorsqu'il est sélectionné, échange le 2,0 L pour un moteur 2,5 L amélioré, produisant maintenant 5 chevaux supplémentaires, pour une puissance totale de 191 chevaux et 186 livres-pieds de couple.

ENSEMBLE DE LUXE GS

Disponible pour les modèles GS, l'ensemble GS Luxe comprend un toit ouvrant électrique, des sièges en similicuir noir, un siège conducteur à réglage électrique en dix directions avec support lombaire et mémoire de siège, un rétroviseur à gradation automatique, des rétroviseurs extérieurs à inclinaison inversée et des rétroviseurs extérieurs reliés à la mémoire.

MAZDA3 GT ET MAZDA3 SPORT GT

Les Mazda3 et Mazda3 Sport GT améliorent encore les modèles GS en leur ajoutant les éléments suivants : système audio haut de gamme Bose à 12 haut-parleurs avec grilles de haut-parleurs en aluminium, radio satellite SiriusXM® avec un abonnement d'essai de trois mois, services SiriusXM Traffic Plus et Travel Link® avec un abonnement d'essai de cinq ans, écran de conduite active projeté dans le pare-brise en couleur, système de navigation Mazda, palettes de changement de vitesse, système d'éclairage avant adaptatif et système d'entrée sans clé avancé.

Dans le cadre des améliorations apportées au design des modèles GT, les sièges en cuir sont disponibles en noir ou en rouge grenat pour le hayon et en noir, rouge grenat ou blanc pur pour la berline. Les modèles GT sont équipés de jantes en alliage d'aluminium de 18 pouces dans une finition gris foncé pour le hayon et gris clair pour la berline, d'une calandre arrière brillante et de phares et feux arrière à éclairage DEL de signature.

La sécurité de base de la direction arrière, qui comprend l'assistance au freinage intelligent à l'arrière et le croisement de l'assistance au freinage intelligent à l'arrière, est ajoutée pour compléter la suite de caractéristiques de sécurité avancées i-Activsense. Parmi les autres améliorations en matière de sécurité et de commodité, citons l'assistance en cas d'embouteillage, l'écran de visualisation à 360° avec capteurs de stationnement avant et arrière, le système HomeLink® ajouté au rétroviseur à atténuation automatique sans cadre, et le système de navigation Mazda avec écran de conduite actif comprenant la reconnaissance des panneaux de signalisation.

Pour les clients qui préfèrent l'assurance de passer leurs propres vitesses, Mazda propose la Mazda3 Sport GT avec la boîte manuelle à six vitesses Skyactiv-MT.

MAZDA3 GT ET MAZDA3 SPORT GT

La Mazda3 turbocompressée continuera d'être la préférée des amateurs de conduite à la recherche d'une voiture compacte moderne aux performances raffinées. La Mazda3 et la Mazda3 Sport GT Turbo sont propulsées par le moteur Skyactiv-G 2.5 Turbo développant 250 chevaux et 320 livres-pieds avec du carburant super à indice d'octane 93, associé à une transmission automatique à six vitesses et à la traction intégrale i-Activ de série. Avec un carburant ordinaire à indice d'octane 87, le moteur turbo est capable de produire 227 chevaux et 310 livres-pieds de couple. Les modèles Mazda3 Turbo continuent d'offrir à leurs propriétaires une expérience de conduite connectée et engageante, quel que soit le type de carburant choisi.

Le style extérieur subtil des modèles GT Turbo comprend des jantes en alliage d'aluminium noir brillant de 18 pouces, des rétroviseurs extérieurs chauffants noir brillant, des tuyaux d'échappement plus grands et un badge Turbo sur le hayon arrière/le coffre.

Prix de détail suggéré par le fabricant 4 pour les MAZDA3 et

MAZDA3 SPORT 2023 :

Modèle Transmiss

ion Berline À hayon Mazda3 GX 6MT 2,0 L FWD 21 600 $ 22 600 $ Mazda3 GX 6AT 2,0 L FWD 22 900 $ 23 900 $ Mazda3 GS 6MT 2,0 L FWD - 25 100 $ Mazda3 GS 6AT 2,0 L FWD 25 400 $ 26 400 $ 2,5L AWD 27 900 $ 28 900 $ Mazda3 GS 6AT avec ensemble

de Luxe 2,0 L FWD 27 400 $ 28 400 $ 2,5L AWD 29 900 $ 30 900 $ Mazda3 GT 6MT 2.5L FWD - 31 400 $ Mazda3 GT 6AT 2.5L FWD 31 700 $ 32 700 $ 2,5L AWD 33 700 $ 34 700 $ Mazda3 GT Turbo 2,5L AWD 36 100 $ 37 100 $

OPTIONS DE COULEUR DE HAUTE QUALITÉ :

Rouge cristal vibrant métallisé 450 $ Gris mécanique métallisé 350 $

_______________________ 4 Prix de détail suggéré par le fabricant n'inclut pas les 1 060 $ de frais de livraison et de manutention (1 110 $ en Alaska), les taxes, le titre ou les frais supplémentaires. Les concessionnaires fixent le prix de vente réel.

Gris polymétal métallisé 250 $ Blanc neige nacré 250 $ Intérieur en cuir rouge grenat 200 $ Intérieur en cuir blanc pur 200 $

