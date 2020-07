Pour 2021, les Mazda3 et Mazda3 Sport sont équipées d'un moteur Skyactiv-G de 2.0 litres efficace, qui peut développer 155 chevaux et 150 lb-pi de couple avec une traction avant. Les Mazda3 berline et à hayon continueront d'offrir un moteur Skyactiv-G de 2,5 litres pouvant développer 186 chevaux et 186 lb-pi de couple, disponible avec une traction avant ou une traction intégrale i-ACTIV. Et, après avoir entendu la voix de ses clients et des adeptes de la marque, Mazda ajoute le puissant 2.5T à son offre initiale, qui développe une puissance de 250 chevaux et 320 lb-pi de couple (avec une essence Super à indice d'octane 93) et jumelé de série à la traction intégrale i-ACTIV. Tous les modèles Mazda3 sont équipés de série du Contrôle vectoriel G Plus. Au final, chaque variation du modèle est habilement réglée et développée pour offrir une expérience de conduite réactive et confiante.

Nouveau en 2021, la Mazda3 GX berline absorbe l'équipement de l'ensemble GX Commodité offert jusqu'à maintenant, qui comprend des jantes en alliage de 16 pouces (fini argent métallisé), la surveillance des angles morts évoluée (ABSM), l'alerte de circulation transversale à l'arrière (RCTA), un climatiseur avec contrôle climatique manuel, sièges chauffants à l'avant, régulateur de vitesse et des rétroviseurs extérieurs électriques de la couleur de la carrosserie avec clignotants intégrés. D'autres caractéristiques auparavant réservées aux modèles GS ont été introduites dans l'équipement de série, incluant le contrôle automatique des phares et des essuie-glace à détecteur de pluie.

Mettant en évidence les deux styles de carrosserie, les autres caractéristiques de série comprennent des feux de jour à DEL, des phares à DEL, des feux arrière combinés à DEL, une garniture de tuyau d'échappement chromée, une calandre à fini mat et une caméra de recul. L'intérieur élégant est équipé de série d'un bloc d'instruments numérique avec écran à cristaux liquides de 7 pouces, un grand écran central de 8,8 pouces avec Mazda Connect, Apple CarPlayMC et Android AutoMC, le téléphone et le système audio mains libres Bluetooth, deux ports USB, un système de son à radio AM/FM et huit haut-parleurs avec HD RadioMC, un bouton de démarrage, un frein de stationnement électronique et des sièges en tissu noir.

La Mazda3 GS berline est toujours offerte avec un moteur de 2,0 L jumelé à une boîte de vitesses manuelle Skyactiv-MT à 6 rapports. Le moteur 2,5 L est offert en option lorsque jumelé à la boîte de vitesses automatique en option Skyactiv-Drive à 6 rapports. La Mazda3 Sport GS commence avec le moteur de 2,5 L et est offerte avec les boîtes manuelle ou automatique à 6 rapports. La gamme complète des caractéristiques de sécurité i-Activesense entrent en jeu ici, offrant le régulateur de vitesse à radar Mazda avec fonction Stop&Go, le soutien au freinage intelligent en ville à l'avant (SCBS-F), le soutien au freinage intelligent à l'avant (SBS-F), la détection des piétons (détection avant), le système de soutien de reconnaissance de la distance (DRSS), l'alerte d'obstruction à l'avant (FOW), le système d'aide au maintien de voie (LAS), le système d'alerte de déviation de voie (LDWS), le système de commande des feux de route (HBC) et la surveillance de l'attention du conducteur (DAA).

Pénétrez à l'intérieur de la Mazda3 GS; vous y découvrirez un volant chauffant gainé de cuir, un pommeau de levier de vitesses gainé de cuir, le contrôle climatique bizone automatique, une console au pavillon avec étui pour lunettes de soleil, un accoudoir central de sièges arrière avec porte-gobelets.

Le système de traction intégrale i-Activ est offert en option dans les versions GS berline et à hayon. Celle-ci offre une assurance accrue non seulement en hiver, mais jumelée avec le Contrôle vectoriel G Plus, la traction intégrale i-ACTIV profite des scénarios de conduite et de climat, améliorant même les capacités de virage sur les routes sèches.

Lorsqu'équipée du moteur de 2,5 litres et d'une boîte de vitesses automatique, la Mazda3 GS offre le groupe De Luxe qui comprend une sellerie à garnissage de similicuir, un siège à commande électrique réglable 10 façons avec support lombaire, la fonction de mémoire sur le siège du conducteur, des rétroviseurs extérieurs à fonction d'inclinaison en marche arrière, un toit ouvrant en verre à commande électrique et un rétroviseur intérieur à atténuation automatique. Dans ce groupe de caractéristiques, l'intérieur et les sièges à similicuir sont disponibles en couleur noir ou grège.

Le passage à la version GT permet d'intégrer les plus hautes qualités à la berline et au modèle à hayon. Nouveau pour 2021, ce modèle est rehaussé avec des caractéristiques de série, autrefois disponibles dans le groupe Premium, dont la reconnaissance des panneaux routiers (TSR), les services SiriusXM Traffic Plus et Travel LinkMD avec abonnement d'essai gratuit de 5 ans, la radio à réception par satellite SiriusXMMD avec une inscription d'essai de 3 mois, un système de navigation, un siège du conducteur à commande électrique réglable 10 façons avec support lombaire et fonction de mémoire, des rétroviseurs extérieurs associés à la fonction de mémoire du siège du conducteur et une sellerie à garniture de cuir. En plus de l'option intérieur noir, il y a l'option intérieur Blanc pur exclusive à la berline et l'intérieur Rouge grenat réservé au modèle à hayon.

La version Mazda3 GT offre davantage de commodités de série, comme le système audio de première qualité BoseMD à 12 haut-parleurs et grilles de haut-parleur en aluminium, un système d'éclairage adaptatif à l'avant (AFS), des phares à niveau d'inclinaison automatique, un système de télédéverrouillage des portes et des palettes de changement de vitesse. À l'extérieur, ce modèle est équipé de jantes en alliage d'aluminium de 18 pouces avec un fini gris pâle, des phares et feux arrière à DEL et illumination signature et une antenne en forme d'aileron de requin.

Toutes les meilleures technologies et caractéristiques sont réservées pour le groupe GT Premium, offert à la fois pour la Mazda3 et la Mazda3 Sport. Ce groupe de caractéristiques comprend de nouvelles technologies de sécurité, comme le soutien au freinage intelligent en marche arrière (SBS-R), le soutien au freinage intelligent en cas de circulation transversale à l'arrière (SBS-RC), des capteurs d'aide au stationnement avant et arrière et la fonction Écran 360°. L'affichage de conduite active projeté au pare-brise de Mazda est aussi inclus dans cet ensemble, ainsi que le dégivrage des essuie-glace avant, un rétroviseur sans cadre à atténuation automatique et système de télécommande HomeLinkMD, un rétroviseur extérieur (côté conducteur) à atténuation automatique, des rétroviseurs extérieurs à fonction d'inclinaison en marche arrière, une calandre au fini noir lustré et l'aide à la conduite en embouteillage (TJA).

Dans la version GT, la boîte de vitesses manuelle Skyactiv-MT à 6 rapports demeure disponible dans la Mazda3 Sport avec groupe Premium.

Le moteur à turbocompresseur Skyactiv-G 2.5T nouvellement annoncé est disponible en option dans la version GT pour la Mazda3 et la Mazda3 Sport, augmentant la puissance jusqu'à 250 chevaux et un couple incroyable de 320 lb-pi (avec de l'essence Super à indice d'octane 93).

Pour célébrer le 100e anniversaire de Mazda en 2020, une quantité limitée de modèles Édition 100e Anniversaire de la Mazda3 et de la Mazda3 Sport sera disponible au Canada à la fin de 2020. Ils seront équipés du groupe d'options GT Premium et du moteur 2.5T. Les autres caractéristiques spéciales comprennent l'identification 100e Anniversaire en écusson sur les tapis de protection, en estampe sur les appuie-têtes et la télécommande porte-clés, sur les cache-moyeux des roues et un écusson commémoratif sur l'aile avant. Les modèles Édition 100e Anniversaire seront offerts exclusivement avec une carrosserie couleur Blanc neige nacré et un intérieur avec cuir Rouge grenat et une moquette rouge coordonnée.

LES PDSF 1POUR LA MAZDA3 2021 SONT LES SUIVANTS :



Mazda3 Mazda3 Sport GX 2.0L Man-6 20 500$ 21 500$ GX 2.0L Auto-6 21 800$ 22 800$ GS 2.0L Man-6 22 900$ - GS 2.5L Man-6 - 24 200$ GS 2.5L Auto-6 24 500$ 25 500$ GS 2.5L Auto-6 Trac. intégrale (AWD) 26 500$ 27 500$ GS 2.5L Man-6 gr. De luxe - 26 100$ GS 2.5L Auto-6 gr. De luxe 26 400$ 27 400$ GS 2.5L Auto-6 gr. De luxe AWD 28 400$ 29 400$ GT 2.5L Auto-6 28 500$ 29 500$ GT 2.5L Man-6 gr. Premium - 29 900$ GT 2.5L Auto-6 gr. Premium 30 200$ 31 200$ GT 2.5L Auto-6 gr. Premium AWD 32 200$ 33 200$ GT 2.5L Turbo Auto-6 AWD 32 900$ 33 900$ GT 2.5L Turbo Auto-6 gr. Premium AWD 34 600$ 35 600$ Édition 100e Anniversaire 2.5L Turbo Auto-6 AWD 36 100$ 37 100$

____________________________ 1 Le PDSF ne comprend pas 1 750 $ en frais de transport et manutention, les taxes, frais d'immatriculation et frais supplémentaires. Les concessionnaires établissent le prix réel.

Mazda Canada Inc. est responsable de la vente, du marketing, du service à la clientèle et du soutien pour les pièces pour les véhicules Mazda au Canada. Avec son siège social installé à Richmond Hill en Ontario, Mazda Canada possède un réseau national de 164 établissements concessionnaires. Pour des informations supplémentaires, visitez le site web de Mazda Canada au www.media.mazda.ca.

