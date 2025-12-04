Le Mazda3 2026 est maintenant offert avec de nouveaux ensembles et un équipement de série amélioré.

Le Mazda3 2026 a un PDSF de départ1 de 25 250 $.

RICHMOND HILL, ON, le 4 déc. 2025 /CNW/ - Mazda Canada Inc. poursuit ses annonces concernant sa gamme de modèles 2026 avec le célèbre Mazda3. Offert en versions berline ou à hayon (modèle Sport), le Mazda3 offre une conception tout en finesse, des caractéristiques haut de gamme et une dynamique de conduite engageante. Le Mazda3 et le Mazda3 Sport arriveront chez les concessionnaires cet hiver. Il est possible de choisir entre une boîte automatique à six vitesses avec mode manuel, ou une transmission manuelle Skyactiv-MT à six vitesses, selon la version choisie. La traction est de série, et la transmission intégrale i-Activ est offerte sur certains modèles.

2026 Mazda3 Sport (Groupe CNW/Mazda Canada Inc.)

1 Le PDSF ne comprend pas les frais de transport et de préparation de 2 095 $, les taxes, le titre ou les frais additionnels. Les concessionnaires fixent le prix de vente réel.

MAZDA3 ET MAZDA3 SPORT GX

Les modèles Mazda3 et Mazda3 Sport GX sont de nouveau équipés de nombreuses caractéristiques de sécurité i-Activsense de série, notamment le régulateur de vitesse à capteur radar de Mazda avec fonction arrêt/redémarrage, le système intelligent d'aide au freinage, le système d'avertissement de sortie de voie, l'aide au suivi de voie, l'alerte de vigilance du conducteur, le système de commande des feux de route, le système de surveillance des angles morts et l'alerte de trafic transversal à l'arrière.

L'habitacle est doté d'un écran Mazda Connect de 8,8 po avec intégration filaire Apple CarPlay™ et Android Auto™, du démarrage par bouton-poussoir, d'un télédéverrouillage des portières sans clé, d'un frein de stationnement électronique et de sièges avant chauffants en tissu noir. Les caractéristiques pratiques de série comprennent des rétroviseurs extérieurs chauffants et un contrôle automatique de la climatisation.

À l'extérieur, les modèles GX sont dotés de phares automatiques à DEL, de feux arrière à DEL, de feux de position diurnes et de jantes en alliage d'aluminium argenté de 16 po. La berline Mazda3 Sport est dotée d'une grille avant au fini noir mat, tandis que le Mazda3 Sport à hayon se distingue par sa calandre noir brillant.

Les services connectés Mazda sont offerts pendant un an, ce qui inclut un accès à distance au véhicule au moyen de l'application MyMazda, notamment le démarrage du moteur et la surveillance de l'état du véhicule.

MAZDA3 ET MAZDA3 SPORT GS

S'appuyant sur le modèle GX, la version GS améliore à la fois le confort et la connectivité. Il offre un écran central couleur de 10,25 po doté de la fonctionnalité d'écran tactile avec les systèmes CarPlayMC d'Apple ou Android Auto™ sans fil, un système de charge de téléphone sans fil (Qi), la commande automatique de climatisation à deux zones avec bouches de ventilation arrière pour les passagers, des essuie-glaces à détection de pluie et le volant et le pommeau de levier de vitesse gainés de cuir.

Les améliorations extérieures comprennent des jantes en alliage d'aluminium argenté de 18 po, les rétroviseurs chauffants de la couleur de la carrosserie et l'accoudoir central arrière avec porte-gobelets.

ENSEMBLE DE LUXE GS

L'ensemble De luxe offert améliore davantage la sophistication grâce à des sièges en similicuir noir, un toit ouvrant vitré à commande électrique, un siège de conducteur à 10 réglages électriques avec soutien lombaire et un rétroviseur à atténuation automatique.

Parmi les autres fonctions offertes, mentionnons l'accès sans clé Mazda Advanced et des rétroviseurs extérieurs avec fonction d'inclinaison vers le bas et lien vers la fonction de mémoire de position du siège.

Les modèles Mazda3 et Mazda3 Sport équipés de l'ensemble De luxe GS sont offerts avec la traction intégrale i-Activ pour une meilleure traction tout au long de l'année.

MAZDA3 ET MAZDA3 SPORT GT

Au sommet de la gamme, la version GT offre un raffinement exceptionnel et des technologies avancées d'aide à la conduite.

Les modèles GT sont équipés de la chaîne audio Bose haut de gamme à 12 haut-parleurs à grilles en aluminium, de la radio satellite SiriusXM avec un abonnement de trois mois, d'un écran 360° avec capteurs de stationnement avant et arrière, d'un système d'aide à la conduite, d'un système d'identification des panneaux de signalisation et d'un système intelligent d'aide au freinage avec alerte de circulation arrière et transversale arrière. Le système de projection sur le pare-brise Active Driving Display, le système d'éclairage avant adaptatif et le dégivreur d'essuie-glaces avant offrent une confiance accrue dans les conditions hivernales canadiennes. À l'intérieur, les modèles GT comprennent des sièges en cuir noir et un rétroviseur sans cadre à atténuation automatique HomeLink®.

Le Mazda3 Sport GT offre toujours une transmission manuelle à 6 vitesses, exclusive au modèle à hayon.

MAZDA3 ET MAZDA3 SPORT GT TURBO

Le modèle GT Turbo amplifie les performances avec le moteur turbo Skyactiv-G 2.5 offrant une puissance de 250 chevaux et un couple de 320 lb-pi avec du carburant super. Les modèles Turbo comprennent la traction intégrale i-Activ de série, des jantes en alliage noir de 18 po, des miroirs noir jais, de plus grandes sorties d'échappement doubles et des logos Turbo distinctifs.

PDSF2 DU MAZDA3 2025 :

Modèle Transmission Mazda3 Mazda3 Sport Mazda3 GX Traction 25 250 $ 26 000 $ Mazda3 GS Traction 27 850 $ 28 600 $ Mazda3 GS avec ensemble De luxe Traction 30 050 $ 30 800 $ Mazda3 GS avec ensemble De luxe Traction intégrale 32 050 $ 32 800 $ Mazda3 GT Sport (manuel) Traction - 34 800 $ Mazda3 GT Traction 34 050 $ 34 800 $ Mazda3 GT Traction intégrale 36 050 $ 36 800 $ Mazda GT Turbo Traction intégrale 38 450 $ 39 200 $

OPTIONS DE PEINTURE HAUT DE GAMME :

Rouge cristal vibrant métallisé 500 $ Gris mécanique métallisé 400 $ Gris polymétal métallisé 300 $ Blanc neige nacré mica 300 $ Céramique métallisée 300 $

2 Le PDSF ne comprend pas les frais de transport et de préparation de 2 095 $, les taxes, le titre ou les frais additionnels. Les concessionnaires fixent le prix de vente réel.

