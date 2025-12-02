RICHMOND HILL, ON, le 2 déc. 2025 /CNW/ - Mazda Canada Inc. (MCI) a publié aujourd'hui des ventes totalisant 5 982 unités pour le mois de novembre, ce qui représente une augmentation de 5,0 pour cent comparativement à novembre 2024. En cumul annuel, le total des ventes s'établit à 76 814 unités, ce qui constitue une hausse de 13,5 % par rapport à la même période en 2024.

POINTS SAILLANTS DES VENTES DE NOVEMBRE 2025 :

Le CX-30 établit également une nouvelle référence pour novembre, avec une croissance de 3,3 % sur 12 mois.

Le CX-70 a également enregistré ses meilleures ventes en novembre, en hausse de 29,9 % par rapport à novembre 2024.

Les ventes de CX-90 ont augmenté de 32,2 % par rapport à novembre 2024.

Les ventes de CX-5 ont progressé de 49,7 % sur 12 mois.

Les ventes de MX-5 ont augmenté de 40,9 % comparativement à la même période l'an dernier.

Les ventes de Mazda3 ont augmenté de 21,5 % par rapport à novembre 2024.



Novembre Novembre Sur 12 mois Depuis le début de l'année Depuis le début de l'année Sur 12 mois

2025 2024 Variation 2025 2024 Variation Mazda3 905 745 21,5 % 13 333 9 639 38,3 % MX-5 31 22 40,9 % 1 036 1 032 0,4 % Voitures de tourisme 936 767 22,0 % 14 369 10 671 34,7 % CX-30 1 420 1 374 3,3 % 15 467 13 257 16,7 % CX-5 2 372 1 584 49,7 % 26 242 23 431 12,0 % CX-50 140 1 122 -87,5 % 7 956 9 912 -19,7 % CX-70 404 311 29,9 % 4 868 2 814 73,0 % CX-9 0 0 0,0 % 0 29 -100,0 % CX-90 710 537 32,2 % 7 900 7 277 8,6 % MX-30 0 4 -100,0 % 12 269 -95,5 % Camions légers 5 046 4 932 2,3 % 62 445 56 989 9,6 % MAZDA - TOTAL 5 982 5 699 5,0 % 76 814 67 660 13,5 %















À propos de Mazda Canada Inc.

Fondée avec fierté à Hiroshima, au Japon, Mazda a une histoire de savoir-faire sophistiqué et d'innovation, et a pour but d'enrichir la vie en mouvement pour les personnes qu'elle sert. En plaçant les humains au centre de tout ce qu'elle fait, Mazda aspire à créer des expériences inspirantes avec nos véhicules et pour les gens. Mazda Canada inc. supervise la vente, le marketing, le service à la clientèle et le soutien aux pièces des véhicules Mazda au Canada. Ayant son siège social à Richmond Hill, en Ontario, Mazda Canada détient un réseau de 163 concessionnaires dans tout le pays.

