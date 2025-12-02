MAZDA CANADA COMMUNIQUE SES VENTES POUR LE MOIS DE NOVEMBRE 2025 English

Nouvelles fournies par

Mazda Canada Inc.

02 déc, 2025, 15:06 ET

RICHMOND HILL, ON, le 2 déc. 2025 /CNW/ - Mazda Canada Inc. (MCI) a publié aujourd'hui des ventes totalisant 5 982 unités pour le mois de novembre, ce qui représente une augmentation de 5,0 pour cent comparativement à novembre 2024. En cumul annuel, le total des ventes s'établit à 76 814 unités, ce qui constitue une hausse de 13,5 % par rapport à la même période en 2024.

POINTS SAILLANTS DES VENTES DE NOVEMBRE 2025 : 

  • Le CX-30 établit également une nouvelle référence pour novembre, avec une croissance de 3,3 % sur 12 mois.
  • Le CX-70 a également enregistré ses meilleures ventes en novembre, en hausse de 29,9 % par rapport à novembre 2024.
  • Les ventes de CX-90 ont augmenté de 32,2 % par rapport à novembre 2024.
  • Les ventes de CX-5 ont progressé de 49,7 % sur 12 mois.
  • Les ventes de MX-5 ont augmenté de 40,9 % comparativement à la même période l'an dernier.
  • Les ventes de Mazda3 ont augmenté de 21,5 % par rapport à novembre 2024.

Novembre

Novembre

Sur 12 mois 

Depuis le début de l'année 

Depuis le début de l'année 

Sur 12 mois 

2025

2024

Variation 

2025

2024

Variation 

Mazda3 

905

745

21,5 %

13 333

9 639

38,3 %

MX-5 

31

22

40,9 %

1 036

1 032

0,4 %

Voitures de tourisme 

936

767

22,0 %

14 369

10 671

34,7 %

CX-30 

1 420

1 374

3,3 %

15 467

13 257

16,7 %

CX-5 

2 372

1 584

49,7 %

26 242

23 431

12,0 %

CX-50 

140

1 122

-87,5 %

7 956

9 912

-19,7 %

CX-70

404

311

29,9 %

4 868

2 814

73,0 %

CX-9

0

0

0,0 %

0

29

-100,0 %

CX-90

710

537

32,2 %

7 900

7 277

8,6 %

MX-30

0

4

-100,0 %

12

269

-95,5 %

Camions légers 

5 046

4 932

2,3 %

62 445

56 989

9,6 %

MAZDA - TOTAL 

5 982

5 699

5,0 %

76 814

67 660

13,5 %







À propos de Mazda Canada Inc.

Fondée avec fierté à Hiroshima, au Japon, Mazda a une histoire de savoir-faire sophistiqué et d'innovation, et a pour but d'enrichir la vie en mouvement pour les personnes qu'elle sert. En plaçant les humains au centre de tout ce qu'elle fait, Mazda aspire à créer des expériences inspirantes avec nos véhicules et pour les gens. Mazda Canada inc. supervise la vente, le marketing, le service à la clientèle et le soutien aux pièces des véhicules Mazda au Canada. Ayant son siège social à Richmond Hill, en Ontario, Mazda Canada détient un réseau de 163 concessionnaires dans tout le pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web pour les médias de Mazda Canada à l'adresse www.media.mazda.ca.

Suivez @MazdaCanada dans les médias sociaux : Facebook, Instagram et YouTube

SOURCE Mazda Canada Inc.

Personnes-ressources : Chuck Reimer, Mazda Canada Inc., [email protected]; Sandra Lemaitre, Mazda Canada Inc., [email protected]

Profil de l'entreprise

Mazda Canada Inc.