Nouvelles fournies parMazda Canada Inc.
02 déc, 2025, 15:06 ET
RICHMOND HILL, ON, le 2 déc. 2025 /CNW/ - Mazda Canada Inc. (MCI) a publié aujourd'hui des ventes totalisant 5 982 unités pour le mois de novembre, ce qui représente une augmentation de 5,0 pour cent comparativement à novembre 2024. En cumul annuel, le total des ventes s'établit à 76 814 unités, ce qui constitue une hausse de 13,5 % par rapport à la même période en 2024.
POINTS SAILLANTS DES VENTES DE NOVEMBRE 2025 :
- Le CX-30 établit également une nouvelle référence pour novembre, avec une croissance de 3,3 % sur 12 mois.
- Le CX-70 a également enregistré ses meilleures ventes en novembre, en hausse de 29,9 % par rapport à novembre 2024.
- Les ventes de CX-90 ont augmenté de 32,2 % par rapport à novembre 2024.
- Les ventes de CX-5 ont progressé de 49,7 % sur 12 mois.
- Les ventes de MX-5 ont augmenté de 40,9 % comparativement à la même période l'an dernier.
- Les ventes de Mazda3 ont augmenté de 21,5 % par rapport à novembre 2024.
|
Novembre
|
Novembre
|
Sur 12 mois
|
Depuis le début de l'année
|
Depuis le début de l'année
|
Sur 12 mois
|
2025
|
2024
|
Variation
|
2025
|
2024
|
Variation
|
Mazda3
|
905
|
745
|
21,5 %
|
13 333
|
9 639
|
38,3 %
|
MX-5
|
31
|
22
|
40,9 %
|
1 036
|
1 032
|
0,4 %
|
Voitures de tourisme
|
936
|
767
|
22,0 %
|
14 369
|
10 671
|
34,7 %
|
CX-30
|
1 420
|
1 374
|
3,3 %
|
15 467
|
13 257
|
16,7 %
|
CX-5
|
2 372
|
1 584
|
49,7 %
|
26 242
|
23 431
|
12,0 %
|
CX-50
|
140
|
1 122
|
-87,5 %
|
7 956
|
9 912
|
-19,7 %
|
CX-70
|
404
|
311
|
29,9 %
|
4 868
|
2 814
|
73,0 %
|
CX-9
|
0
|
0
|
0,0 %
|
0
|
29
|
-100,0 %
|
CX-90
|
710
|
537
|
32,2 %
|
7 900
|
7 277
|
8,6 %
|
MX-30
|
0
|
4
|
-100,0 %
|
12
|
269
|
-95,5 %
|
Camions légers
|
5 046
|
4 932
|
2,3 %
|
62 445
|
56 989
|
9,6 %
|
MAZDA - TOTAL
|
5 982
|
5 699
|
5,0 %
|
76 814
|
67 660
|
13,5 %
À propos de Mazda Canada Inc.
Fondée avec fierté à Hiroshima, au Japon, Mazda a une histoire de savoir-faire sophistiqué et d'innovation, et a pour but d'enrichir la vie en mouvement pour les personnes qu'elle sert. En plaçant les humains au centre de tout ce qu'elle fait, Mazda aspire à créer des expériences inspirantes avec nos véhicules et pour les gens. Mazda Canada inc. supervise la vente, le marketing, le service à la clientèle et le soutien aux pièces des véhicules Mazda au Canada. Ayant son siège social à Richmond Hill, en Ontario, Mazda Canada détient un réseau de 163 concessionnaires dans tout le pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web pour les médias de Mazda Canada à l'adresse www.media.mazda.ca.
Suivez @MazdaCanada dans les médias sociaux : Facebook, Instagram et YouTube.
SOURCE Mazda Canada Inc.
Personnes-ressources : Chuck Reimer, Mazda Canada Inc., [email protected]; Sandra Lemaitre, Mazda Canada Inc., [email protected]
