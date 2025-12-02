Les nouvelles éditions Kuro se greffent à la gamme aux emblèmes noirs distinctifs

Le CX-30 2026 est en vente à partir d'un PDSF1 de 29 300 $

RICHMOND HILL, ON, le 2 déc. 2025 /CNW/ - Mazda Canada Inc. a annoncé aujourd'hui les nouveaux ensembles du Mazda CX-30 2026. Alliant un style sophistiqué à l'intérieur et à l'extérieur, des groupes motopropulseurs performants à la traction intégrale i-Activ de série et une gamme robuste de technologies de sécurité et d'assistance à la conduite de série et en options, le CX-30 continue d'offrir une valeur impressionnante avec l'expérience de conduite unique Mazda.

CX-30 GX

Mazda CX-30 2026 : Prix et ensembles offerts (Groupe CNW/Mazda Canada Inc.)

Le CX-30 GX est équipé du moteur Skyactiv-G de 2,5 L à aspiration naturelle de quatre cylindres de Mazda. Ce groupe motopropulseur efficace fournit 186 chevaux et un couple de 186 lb-pi avec du carburant à indice d'octane 87 normal et est jumelé à une boîte de vitesses automatique à six vitesses à changement rapide avec mode manuel et mode sport.

Nouveauté en 2026, tous les modèles sont dotés de nouveaux amortisseurs pour un meilleur confort de conduite et de l'ajout d'un différentiel de glissement limité, ce qui améliore la traction et la stabilité dans les diverses conditions routières du Canada. Chaque CX-30 est équipé de la technologie i-Activ AWD, offrant confiance et adhérence dans la neige, la pluie et le gravier. En outre, tous les modèles CX-30 sont équipés du contrôle vectoriel de la force G Plus et de l'aide à la traction hors route de série.

Les nouvelles caractéristiques de sécurité i-Activsense de série comprennent le régulateur de vitesse à capteur radar de Mazda avec fonction arrêt/départ, le système intelligent d'aide au freinage avant, le contrôle des feux de route et le système d'avertissement de sortie de voie avec assistance au maintien dans la voie, l'alerte d'attention au conducteur et la surveillance avancée des angles morts avec l'alerte de circulation transversale arrière. Les Services connectés Mazda sont offerts pendant un an. Ces services permettent au propriétaire de surveiller l'état de son CX-30 à distance au moyen de l'application MyMazda.

Le CX-30 GX peut accueillir cinq personnes dans son intérieur en tissu noir confortable avec des sièges avant chauffants à trois niveaux, un contrôle manuel de la climatisation et des conduits de chauffage arrière pour une chaleur hivernale accrue. L'habitacle bien aménagé comprend une longue liste d'équipements de série, dont le système d'infodivertissement Mazda Connect avec un écran de 8,8 po qui peut être contrôlé à l'aide du bouton de commande multifonction et qui est intégré aux solutions Apple CarPlay™ et Android Auto™. Parmi les autres caractéristiques utilitaires, mentionnons un système audio à huit haut-parleurs Harmonic Acoustics de Mazda, deux ports USB-C, un écran à cristaux liquides de 7 po avec indicateur d'information, un bouton-poussoir de démarrage, un système d'entrée éclairé sans clé à distance, des sièges en tissu noir, un frein de stationnement électronique, le verrouillage électrique des portières sensibles à la vitesse et des fenêtres électriques à commande monotouche.

L'extérieur élégant du CX-30 comprend des phares, des feux arrière et des feux diurnes à DEL automatiques et des feux de position diurnes, des déporteurs de toit arrière noirs, des roues en alliage d'aluminium gris de 16 pouces et une grille avant au fini mat.

CX-30 GS

S'appuyant sur le modèle GX, le CX-30 GS améliore le confort, la technologie et la conception. Cette version dispose de roues en alliage argenté de 18 pouces, d'essuie-glaces à détection de pluie, de rétroviseurs extérieurs chauffants et de vitres teintées pour les portes arrière et l'espace à bagages.

À l'intérieur, les conducteurs bénéficient d'un volant chauffant, d'un volant et d'un levier de vitesses gainés de cuir, ainsi que d'une commande automatique de climatisation à deux zones et de bouches de ventilation arrière pour un confort toute saison. Le système d'infodivertissement comprend maintenant un écran couleur de 10,25 po avec fonctionnalité d'écran tactile pour Apple CarPlay™ et Android Auto™, maintenant sans fil, ainsi que le système de charge de téléphone sans fil (Qi).

CX-30 GS ÉDITION KURO

Nouveauté en 2026, l'édition GS Kuro ajoute sophistication et style à la gamme intermédiaire CX-30. Cette édition s'appuie sur la version GS avec des touches de design modernes distinctes et un confort accru exclusifs à Kuro.

Les améliorations extérieures comprennent des longerons de toit noirs, des ailes distinctives noires distinctives, des emblèmes Mazda noirs lustrés et des jantes en alliage noir brillant de 18 pouces. L'intérieur est moderne et haut de gamme, avec des garnitures en suède gris de qualité, des surpiqûres gris pâle et des sièges en similicuir blanc rehaussés d'insertions en tissu gris. Parmi les caractéristiques pratiques, mentionnons un toit ouvrant vitré à commande électrique, un siège de conducteur à 10 réglages électriques avec soutien lombaire et 2 mémoires de positions, un rétroviseur latéral sans cadre à atténuation automatique et un système d'entrée sans clé avancé. Les rétroviseurs extérieurs sont maintenant dotés d'une fonction d'inclinaison vers le bas et d'une mémoire de siège de conducteur, idéales pour le stationnement dans des espaces urbains restreints.

Le modèle GS Kuro comprend également un système d'aide à la conduite, offrant une assistance en matière de direction et de vitesse dans des conditions d'arrêt complet pour faciliter les déplacements.

CX-30 GT

Le CX-30 GT comprend les caractéristiques du GS Kuro, ainsi que de nombreuses améliorations importantes. Cette version comprend un moniteur de vue à 360° complété par un écran de conduite active avec reconnaissance des panneaux de signalisation, un système d'éclairage avant adaptatif et une fonction intégrée Alexa d'Amazon pour une sécurité et une commodité accrues.

La version GT comprend également des sièges en cuir noir, un hayon électrique, des jantes en alliage d'aluminium métallique argenté de 18 pouces et des phares et feux d'éclairage avant et arrière à DEL distinctifs. Ce style extérieur élégant comprend une grille avant au fini noir piano, des emblèmes chromés des chapeaux de roue et l'emblématique logo avant Mazda. Les options intérieures comprennent un Intérieur en cuir avec surpiqûres rouge grenat, un tableau de bord noir avec des surpiqûres rouges, des miroirs extérieurs Mica noir jais et des jantes en alliage de 18 po au fini noir.

Construit pour les hivers canadiens, le GT comprend un dégivreur d'essuie-glaces avant, un système de mise à niveau automatique des phares et un rétroviseur extérieur côté conducteur à atténuation automatique.

Le GT peut également être équipé du moteur turbo Skyactiv-G 2.5, offrant une puissance de 250 chevaux et un couple de 320 lb-pi avec du carburant super (227 chevaux et un couple de 310 lb-pi avec du carburant régulier), ainsi que de jantes en alliage noires de 18 pouces, de miroirs noir jais et de logos extérieurs plaqués noir pour une apparence élégante et axée sur la performance.

CX-30 GT ÉDITION KURO (TURBO)

Le tout nouveau CX-30 GT 2026 Édition Kuro tire parti des repères de style subtils du GS Kuro à aspiration naturelle et les combine à une performance turbocompressée. Les modèle CX-30 GT Kuro Turbo améliorent l'expérience de conduite dynamique grâce à une puissance et à un couple plus élevés - le couple maximal se situe entre 2 000 et 2 500 tr/min, offrant une excellente réactivité de l'accélérateur. Le moteur à quatre cylindres Skyactiv-G 2.5 Turbo produit une puissance de 250 chevaux et un couple de 320 lb-pi lorsqu'il est alimenté au carburant de qualité supérieure à indice d'octane 93, tandis que sur du carburant ordinaire à indice d'octane 87, il produit une puissance de 227 chevaux et un couple de 310 lb-pi.

À l'intérieur, les sièges en similicuir blanc exclusifs à la version Kuro avec insertions gris Leganu, surpiqûres gris pâle et garnitures Leganu gris créent un contraste intérieur lumineux et aéré avec les teintes extérieures sombres. La technologie et le divertissement sont de premier plan, avec un système audio haut de gamme Bose® à 12 haut-parleurs, la radio par satellite SiriusXM, la navigation en ligne Mazda et l'intégration de la fonction Alexa d'Amazon.

Les améliorations extérieures comprennent des jantes en alliage noir de 18 po, des miroirs noir jais, des ailes noires distinctives et des emblèmes noirs lustrés.

PDSF1 DU MAZDA CX-30 2026 :

Modèle PDSF CX-30 GX 29 300 $ CX-30 GS 32 200 $ CX-30 GS Kuro 34 400 $ CX-30 GT 38 200 $ CX-30 GT Turbo 40 600 $ CX-30 GT Kuro (Turbo) 41 350 $

OPTIONS DE COULEUR HAUT DE GAMME :

Blanc neige nacré mica 300 $ Gris aéro métallisé 300 $ Gris polymétal métallisé 300 $ Céramique métallisée 300 $ Gris mécanique métallisé 400 $ Rouge cristal vibrant métallisé 500 $

______________________________________ 1 Le PDSF ne comprend pas les frais de transport et de préparation de 2 095 $, les taxes, le titre ou les frais additionnels. Les concessionnaires fixent le prix de vente réel.

